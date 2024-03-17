"Зона ненасилия". Как Китай подавлял восстание в Тибете

18:34 11.03.2024

"Зона ненасилия"

Как Китай подавлял восстание в Тибете



65 лет назад, 10 марта 1959 года, в Тибете вспыхнуло массовое восстание против власти Китайской Народной Республики - за восстановление независимости и против китаизации Тибета. Причины, хроника и последствия тибетского восстания - в фотогалерее "Ъ".



В древности Тибет был одним из сильнейших государств Азии. Впоследствии он несколько раз оказывался в зависимости от китайских империй, сохраняя при этом уникальную культурную и религиозную общность - традиции, религию, язык. После развала китайской империи Цин в 1911 году Тибет объявил о своей независимости от Китая. Было провозглашено Тибетское государство, которое возглавил далай-лама XIII. Ни Китай, ни одно из государств-членов Лиги наций официально не признало независимость Тибета...



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