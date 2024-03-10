 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.03.2024
01:38  Токаев предлагает себя в Кавказские миротворцы
01:35  Марш тибетских эмигрантов разозлил руководство КНР, - В.Скосырев
01:32  Новые гастарбайтеры везут в Россию экзотические болезни, - Е.Трифонова
00:24  Русский язык в Кыргызстане как необходимость для единства и процветания, - "ВечБишкек"
00:13  "Два государства для двух народов": позиция Казахстана по Палестинской проблеме
00:06  КырФемида. Задержан полковник в отставке, который 9 лет находился в розыске за сбыт наркотиков
00:02  Обратная сторона разворота на восток: сколько заработала Россия на нефтегазовом экспорте, - МК

00:00  Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости, - Данияр Ашимбаев
Понедельник, 11.03.2024
18:34  "Зона ненасилия". Как Китай подавлял восстание в Тибете
17:56  Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
17:53  Как экс-каз-министр Бишимбаев убивал свою жену (подробности из зала суда)
17:47  Канада: кривое зеркало "индейского счастья". Из истории забытого геноцида, - ФСК
15:58  Путин поручил насоздавать по России "этнокультурных центров"
15:49  В России оперативно введен запрет на рекламу в ресурсах иноагентов
15:04  Харлан Ульман: Политический раскол в США практически необратим
13:46  Конина и кумыс - это сила! (азы восточного лечебного питания), - "Известия"
13:36  "Мальчик и птица" Миядзаки получил "Оскар" за лучший анимационный фильм
13:26  Почему казахстанские бизнесмены не хотят платить налоги
13:23  Чего ждать от акций российских компаний, пришедших на казахстанскую биржу
13:08  Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции"
13:00  Baijiahao: Токаев "показал зубы", Путин получил плохие новости из Казахстана
12:31  В Мексике проснулся знаменитый эзотерический вулкан Попокатепетль
12:28  Полный коллапс. Что случилось 1 марта и какие выводы власти Таджикистана должны сделать? - Пайрав Чоршанбиев
11:51  Нацфонд Казахстана тратит больше, чем зарабатывает
11:45  В Таджикистане в Рамазан обещают давать свет по 8 часов в сутки
11:37  Злые Бердычи. Уничтожен 4-й американский панцирь "Абрамс" (вместе с экипажем) и 5-я установка ПРО "Пэтриот" (с расчетом)
11:18  В ходе перманентой реформы в Киргизии создана особая "Служба охраны и конвоирования"
10:10  За "базарбаевщину". Уволено обвиненное в безделии и лихоимстве очередное руководство Минсобеса Киргизии
07:55  Кадровые перестановки в Узбекистане: лед тронулся для замов и хокимов
06:53  Кадровые перестановки в Туркменистане: новые люди в прокуратуре, правительстве и администрации столицы
06:20  Макрон захотел сражений: попытка переформатировать СВО в войну с ядерными ударами, - Вадим Поэгли
06:08  "Партия Победы". Под Путина создадут новую партию? (по китайскому образцу) - Ю.Тавровский
06:02  Советский "Джеймс Бонд" - супер-агент Федор Парпаров (тайны истории) - МК
05:51  Рахмон обнаружил политизацию ислама и вербовку таджикских граждан, - В.Панфилова
01:47  Украинская журналистка Диана Панченко представила книгу "Неизбежное"
01:06  Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok
00:56  Как в Афганистане уничтожают светскую систему образования, - Лариса Шашок
00:54  Арабский мир борется за морской коридор к Газе, - И.Субботин
00:45  США - Китай: оборонные бюджеты, - Владимир Овчинский
00:40  Взрывоопасный Рамадан. Священный для мусульман месяц может вылиться в резкую эскалацию на БлВостоке, - Къ
00:30  Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent вышел в ноль
00:15  Китайский военачальник призвал продолжить чистку армии, - В.Скосырев
00:01  Нуланд уходит, дух Нуланд остается: отставка "архитектора Майдана" ничего не изменит, - М.Ростовский
00:00  Обыкновенное чудо. Россия превращает "сокрушительные" западные санкции в собственное процветание, - "Завтра"
Воскресенье, 10.03.2024
23:34  Техасская миллиардерша Анжела Чао утонула в машине в пруду
22:24  В России впервые главком ВМФ стал подводник - адмирал Моисеев
20:55  В Ашхабаде на 50% подорожали яйца
17:12  Макрон отправил воевать на Украину чернокожих фузилеров из "Иностранного легиона"?
15:28  "Иммиграция здравого смысла". Почему все больше европейцев выбирают Россию? - ФСК
13:47  В честь Нуланд переименовали в Киеве улицу Чайковского
13:44  ТОП нелепых запретов министерства образования Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости, - Данияр Ашимбаев
00:00 12.03.2024

Данияр Ашимбаев, 8 марта

1992 – Галина Гусева стала зав. отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров, Акмарал Арыстанбекова – постпредом при ООН, Людмила Башаримова – судьей Конституционного суда, Вера Сухорукова – первым зам. главы Джезказганской обл. администрации, Бибижан Жаукебаева – первым зам. главы Кзыл-Ординской обл. администрации.
1993 – Роза Кенжетаева назначена советником президента, Бырганым Айтимова – министром по делам молодежи, туризма и спорта.
1994 – Галия Карпыкова стала директором Архива президента, Лейла Бекетова – президентом Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", Зинаида Федотова – зам. председателя Верховного Совета, Майко Сагиндыкова – президентом Госбанка жилищного строительства, Гульжана Карагусова – помощником президента, Роза Кенжетаева – зав. общественно-политическим отделом Аппарата президента.
1995 – Зинаида Федотова назначена зав. отделом наград Аппарата президента, Наталья Котенко – зав. отделом финансов, труда и денежного обращения Аппарата Правительства, Загипа Балиева – секретарем ЦИК, Гульжана Карагусова – председателем Нацкомиссии по ценным бумагам, Жаннат Ертлесова – руководителем Центра экономических реформ при правительстве, Роза Кенжетаева – секретарем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Нина Рыболовлева – главой Семипалатинской гор. администрации, Гульша Танирбергенова – зав. отделом внутренней политики АП, Нина Каюпова – председателем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Дарига Назарбаева – гендиректором РГП "Агентство "Хабар".
1996 – Загипа Балиева стала председателем ЦИК, Айткуль Самакова – зав. отделом гражданства АП, Бырганым Айтимова – послом в Израиле, Вера Сухорукова – первым зам. акима ВКО, Рымкеш Рахимбекова – председателем Нацкомиссии по бухгалтерскому учету, Бахытжан Болепова – акимом гор. Аркалыка, Наталья Коржова – министром труда и социальной защиты населения, Назым Суханова – председателем коллегии по гражданским делам Верховного суда.
1997 – Жания Аубакирова стала ректором Алматинской консерватории, Вера Сухорукова – и.о. акима ВКО, Людмила Дегитаева – директором Архива президента, Алма Султангалиева – директором КИСИ.
1998 – Айткуль Самакова стала зам. председателя Сената, Айман Мусаходжаева – ректором Казахской национальной академии музыки, Салима Кунанбаева – ректором Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.
1999 – Айткуль Самакова назначен министром (без портфеля) – председателем Нацкомиссии по делам семьи и женщин, Алтыншаш Джаганова – председателем Агентства по миграции и демографии, Нагима Айтхожина – президентом Национальной академии наук, Акмарал Арыстанбекова – послом во Франции, Мария Омарова – председателем Агентства по делам здравоохранения, Вера Сухорукова – акимом гор. Усть-Каменогорска, Мадина Джарбусынова – постпредом при ООН.
2000 – Жаннат Ертлесова назначена зам. руководителя АП.
2001 – Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Жаннат Ертлесова – зам. министра обороны по экономике и финансам, Гульжана Карагусова – министром труда и социальной защиты населения, Раиса Юрченко – председателем коллегии по уголовным делам Верховного суда.
2002 – Шамша Беркимбаева назначена министром образования и науки, Бырганым Айтимова – послом в Италии, Айткуль Самакова – министром охраны окружающей среды, Нина Жусупова – председателем правления АО "Казкоммерцбанк".
2003 – Татьяна Костина назначена главным редактором газеты "Казахстанская правда".
2004 – Асия Сыргабекова стала председателем правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана", Бырганым Айтимова – зам. премьер-министра, затем министром образования и науки, Нелля Жубасова – зав. ситуационным центром Управления внутренней политики АП, Екатерина Никитинская – зам. председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
2005 – Анар Мешимбаева назначена зав. Центром системных исследований Управления экономической политики АП, Загипа Балиева – министром юстиции, Гульшара Абдыкаликова – председателем правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".
2006 – Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Наталья Коржова – министром финансов, Айткуль Самакова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам семьи и гендерной политике при президенте, Анар Мешимбаева – зав. отделом социально-экономического анализа АП.
2007 – Анар Мешимбаева назначена председателем Агентства по статистике, Татьяна Ворошилова – зам. руководителя Канцелярии премьер-министра, Бырганым Айтимова – постпредом при ООН, Майнура Мурзамадиева – послом в Нидерландах.
2008 – Елена Бахмутова стала председателем Агентства по надзору и регулированию финансового рынка и финансовых организаций, Гульшара Абдыкаликова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте, Инна Ахметова – зав. государственно-правовым отделом АП.
2009 – Гульшара Абдыкаликова назначена министром труда и социальной защиты населения, Умут Шаяхметова – председателем правления АО "Народный банк Казахстана".
2010 – Жанар Айтжанова назначена министром экономического развития и торговли, Салидат Каирбекова – министром здравоохранения, Алмаз Ташенова – председатель надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда.
2011 – Жанар Айтжанова назначена министром по делам экономической интеграции, Жанна Егимбаева – зам. руководителя Канцелярии премьер-министра, Нуржан Мухамеджанова – председателем правления АО "РТРК "Қазақстан", Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".
2012 – Гульшара Абдыкаликова стала советником президента.
2013 – Алия Ракишева назначена зав. государственно-правовым отделом АП, Гульшара Абдыкаликова – зам. премьер-министра, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения.
2014 – Махаббат Бекбосынова стала председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, Гульшара Абдыкаликова – госсекретарем, Дарига Назарбаева – зам. председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – министром здравоохранения и соцразвития, Аида Балаева – зав. отделом внутренней политики АП.
2015 – Дарига Назарбаева назначена зам. премьер-министра.
2016 – Жанар Айтжанова стала послом в Швейцарии, Гульмира Исимбаева - зам. председателя Мажилиса, Загипа Балиева – уполномоченным по правам ребенка.
2017 – Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения, Зарема Шаукенова – директором КИСИ, Раушан Есбулатова – послом в Таиланде, Сабила Мустафина – секретарем ЦИК, Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
2018 – Наталья Годунова стала председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Алия Ракишева – зам. руководителя АП, Мадина Абылкасымова – министром здравоохранения и социального развития, Айгуль Куспан – послом в Бельгии, Акмарал Байтемирова – зав. секретариатом руководителя АП, Сауле Айтпаева – уполномоченный по правам ребенка.
2019 – Гульшара Абдыкаликова назначена зам. премьер-министра, Куляш Шамшидинова – министром образования и науки, Актоты Раимкулова – министром культуры и спорта, Жанар Айтжанова – постпредом при Отделении ОООН и других международных организациях в Женеве, Дарига Назарбаева – председателем Сената, Аида Балаева – помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – советником президента, Раушан Кажибаева – ген. директором Телерадиокомплекса президента, Жанна Курмангалиева – зав. секретариатом госсекретаря, Жанна Сартбаева - послом в Финляндии, Анар Жаилганова – председателем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, Аружан Саин – уполномоченным по правам ребенка, Эльвира Азимова – уполномоченным по правам человека, Мадина Абылкасымова – председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
2020 – Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области, Аида Балаева – министром информации и общественного развития, Тамара Дуйсенова – помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – руководителем Аппарата Сената.
2021 – Маржан Акимжанова назначена советником президента, Анастасия Щегорцова – секретарем ЦИК.
2022 – Аида Балаева стала зам. руководителя АП, Ажар Гиният – министром здравоохранения, Ольга Перепечина – зам. председателя Сената, Маржан Акимжанова – зам. управляющего делами президента, Гульсара Арыстанкулова – послом во Франции, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения, Жанар Айтжанова – постпредом при ВТО и международных экономических организациях, Наталья Годунова – председателем Высшей аудиторской палаты, Асел Жанасова – председателем правления АО "Казпочта".
2023 – Эльвира Азимова стала председателем Конституционного суда, Зульфия Сулейменова – министром экологии и природных ресурсов, затем советником президента – спецпредставителем по международному экологическому сотрудничеству, Дания Еспаева – зам. председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – зам. премьер-министра, Аида Балаева – министром культуры и информации, Динара Закиева – уполномоченным по правам ребенка, Светлана Жакупова – уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения, затем министром труда и социальной защиты, Айжан Шайназарова – зав. отделом внутренней политики АП.
2024 – Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения, Кунсулу Закарья – советником президента по вопросам науки и инноваций.

Источник - номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710190800


Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества
- Кто играет против Астаны
- Кадровые перестановки
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости
- О запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан
- Имущество на 3 млрд тенге арестовано у подозреваемых в хищении субсидии для развития АПК
- О гибели в России граждан Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  