Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости, - Данияр Ашимбаев

00:00 12.03.2024 Данияр Ашимбаев, 8 марта



1992 – Галина Гусева стала зав. отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров, Акмарал Арыстанбекова – постпредом при ООН, Людмила Башаримова – судьей Конституционного суда, Вера Сухорукова – первым зам. главы Джезказганской обл. администрации, Бибижан Жаукебаева – первым зам. главы Кзыл-Ординской обл. администрации.

1993 – Роза Кенжетаева назначена советником президента, Бырганым Айтимова – министром по делам молодежи, туризма и спорта.

1994 – Галия Карпыкова стала директором Архива президента, Лейла Бекетова – президентом Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", Зинаида Федотова – зам. председателя Верховного Совета, Майко Сагиндыкова – президентом Госбанка жилищного строительства, Гульжана Карагусова – помощником президента, Роза Кенжетаева – зав. общественно-политическим отделом Аппарата президента.

1995 – Зинаида Федотова назначена зав. отделом наград Аппарата президента, Наталья Котенко – зав. отделом финансов, труда и денежного обращения Аппарата Правительства, Загипа Балиева – секретарем ЦИК, Гульжана Карагусова – председателем Нацкомиссии по ценным бумагам, Жаннат Ертлесова – руководителем Центра экономических реформ при правительстве, Роза Кенжетаева – секретарем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Нина Рыболовлева – главой Семипалатинской гор. администрации, Гульша Танирбергенова – зав. отделом внутренней политики АП, Нина Каюпова – председателем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Дарига Назарбаева – гендиректором РГП "Агентство "Хабар".

1996 – Загипа Балиева стала председателем ЦИК, Айткуль Самакова – зав. отделом гражданства АП, Бырганым Айтимова – послом в Израиле, Вера Сухорукова – первым зам. акима ВКО, Рымкеш Рахимбекова – председателем Нацкомиссии по бухгалтерскому учету, Бахытжан Болепова – акимом гор. Аркалыка, Наталья Коржова – министром труда и социальной защиты населения, Назым Суханова – председателем коллегии по гражданским делам Верховного суда.

1997 – Жания Аубакирова стала ректором Алматинской консерватории, Вера Сухорукова – и.о. акима ВКО, Людмила Дегитаева – директором Архива президента, Алма Султангалиева – директором КИСИ.

1998 – Айткуль Самакова стала зам. председателя Сената, Айман Мусаходжаева – ректором Казахской национальной академии музыки, Салима Кунанбаева – ректором Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

1999 – Айткуль Самакова назначен министром (без портфеля) – председателем Нацкомиссии по делам семьи и женщин, Алтыншаш Джаганова – председателем Агентства по миграции и демографии, Нагима Айтхожина – президентом Национальной академии наук, Акмарал Арыстанбекова – послом во Франции, Мария Омарова – председателем Агентства по делам здравоохранения, Вера Сухорукова – акимом гор. Усть-Каменогорска, Мадина Джарбусынова – постпредом при ООН.

2000 – Жаннат Ертлесова назначена зам. руководителя АП.

2001 – Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Жаннат Ертлесова – зам. министра обороны по экономике и финансам, Гульжана Карагусова – министром труда и социальной защиты населения, Раиса Юрченко – председателем коллегии по уголовным делам Верховного суда.

2002 – Шамша Беркимбаева назначена министром образования и науки, Бырганым Айтимова – послом в Италии, Айткуль Самакова – министром охраны окружающей среды, Нина Жусупова – председателем правления АО "Казкоммерцбанк".

2003 – Татьяна Костина назначена главным редактором газеты "Казахстанская правда".

2004 – Асия Сыргабекова стала председателем правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана", Бырганым Айтимова – зам. премьер-министра, затем министром образования и науки, Нелля Жубасова – зав. ситуационным центром Управления внутренней политики АП, Екатерина Никитинская – зам. председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2005 – Анар Мешимбаева назначена зав. Центром системных исследований Управления экономической политики АП, Загипа Балиева – министром юстиции, Гульшара Абдыкаликова – председателем правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".

2006 – Гульнар Иксанова стала ген. директором АО "Агентство "Хабар", Наталья Коржова – министром финансов, Айткуль Самакова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам семьи и гендерной политике при президенте, Анар Мешимбаева – зав. отделом социально-экономического анализа АП.

2007 – Анар Мешимбаева назначена председателем Агентства по статистике, Татьяна Ворошилова – зам. руководителя Канцелярии премьер-министра, Бырганым Айтимова – постпредом при ООН, Майнура Мурзамадиева – послом в Нидерландах.

2008 – Елена Бахмутова стала председателем Агентства по надзору и регулированию финансового рынка и финансовых организаций, Гульшара Абдыкаликова – советником президента – председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте, Инна Ахметова – зав. государственно-правовым отделом АП.

2009 – Гульшара Абдыкаликова назначена министром труда и социальной защиты населения, Умут Шаяхметова – председателем правления АО "Народный банк Казахстана".

2010 – Жанар Айтжанова назначена министром экономического развития и торговли, Салидат Каирбекова – министром здравоохранения, Алмаз Ташенова – председатель надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда.

2011 – Жанар Айтжанова назначена министром по делам экономической интеграции, Жанна Егимбаева – зам. руководителя Канцелярии премьер-министра, Нуржан Мухамеджанова – председателем правления АО "РТРК "Қазақстан", Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

2012 – Гульшара Абдыкаликова стала советником президента.

2013 – Алия Ракишева назначена зав. государственно-правовым отделом АП, Гульшара Абдыкаликова – зам. премьер-министра, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения.

2014 – Махаббат Бекбосынова стала председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, Гульшара Абдыкаликова – госсекретарем, Дарига Назарбаева – зам. председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – министром здравоохранения и соцразвития, Аида Балаева – зав. отделом внутренней политики АП.

2015 – Дарига Назарбаева назначена зам. премьер-министра.

2016 – Жанар Айтжанова стала послом в Швейцарии, Гульмира Исимбаева - зам. председателя Мажилиса, Загипа Балиева – уполномоченным по правам ребенка.

2017 – Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения, Зарема Шаукенова – директором КИСИ, Раушан Есбулатова – послом в Таиланде, Сабила Мустафина – секретарем ЦИК, Ляззат Ибрагимова – председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

2018 – Наталья Годунова стала председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Алия Ракишева – зам. руководителя АП, Мадина Абылкасымова – министром здравоохранения и социального развития, Айгуль Куспан – послом в Бельгии, Акмарал Байтемирова – зав. секретариатом руководителя АП, Сауле Айтпаева – уполномоченный по правам ребенка.

2019 – Гульшара Абдыкаликова назначена зам. премьер-министра, Куляш Шамшидинова – министром образования и науки, Актоты Раимкулова – министром культуры и спорта, Жанар Айтжанова – постпредом при Отделении ОООН и других международных организациях в Женеве, Дарига Назарбаева – председателем Сената, Аида Балаева – помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – советником президента, Раушан Кажибаева – ген. директором Телерадиокомплекса президента, Жанна Курмангалиева – зав. секретариатом госсекретаря, Жанна Сартбаева - послом в Финляндии, Анар Жаилганова – председателем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, Аружан Саин – уполномоченным по правам ребенка, Эльвира Азимова – уполномоченным по правам человека, Мадина Абылкасымова – председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

2020 – Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области, Аида Балаева – министром информации и общественного развития, Тамара Дуйсенова – помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева – руководителем Аппарата Сената.

2021 – Маржан Акимжанова назначена советником президента, Анастасия Щегорцова – секретарем ЦИК.

2022 – Аида Балаева стала зам. руководителя АП, Ажар Гиният – министром здравоохранения, Ольга Перепечина – зам. председателя Сената, Маржан Акимжанова – зам. управляющего делами президента, Гульсара Арыстанкулова – послом во Франции, Тамара Дуйсенова – министром труда и социальной защиты населения, Жанар Айтжанова – постпредом при ВТО и международных экономических организациях, Наталья Годунова – председателем Высшей аудиторской палаты, Асел Жанасова – председателем правления АО "Казпочта".

2023 – Эльвира Азимова стала председателем Конституционного суда, Зульфия Сулейменова – министром экологии и природных ресурсов, затем советником президента – спецпредставителем по международному экологическому сотрудничеству, Дания Еспаева – зам. председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова – зам. премьер-министра, Аида Балаева – министром культуры и информации, Динара Закиева – уполномоченным по правам ребенка, Светлана Жакупова – уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения, затем министром труда и социальной защиты, Айжан Шайназарова – зав. отделом внутренней политики АП.

2024 – Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения, Кунсулу Закарья – советником президента по вопросам науки и инноваций. Источник - номад

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