КырФемида. Задержан полковник в отставке, который 9 лет находился в розыске за сбыт наркотиков

00:06 12.03.2024

– Сотрудники СБНОН МВД совместно с СВР МВД по городу Ош задержали бывшего сотрудника Государственной службы по контролю наркотиков, полковника в отставке Р.Х., 1963 года рождения.



Как сообщила пресс-служба МВД, подозреваемый 9 лет скрывался от правоохранительных органов Кыргызстана. С 2015 года находился в международном розыске за сбыт наркотиков.



Задержанный Р.Х. в соответствии с постановлением Ошского городского суда водворен в ИВС УВД города Ош.