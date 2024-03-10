 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырФемида. Задержан полковник в отставке, который 9 лет находился в розыске за сбыт наркотиков
00:06 12.03.2024

– Сотрудники СБНОН МВД совместно с СВР МВД по городу Ош задержали бывшего сотрудника Государственной службы по контролю наркотиков, полковника в отставке Р.Х., 1963 года рождения.

Как сообщила пресс-служба МВД, подозреваемый 9 лет скрывался от правоохранительных органов Кыргызстана. С 2015 года находился в международном розыске за сбыт наркотиков.

Задержанный Р.Х. в соответствии с постановлением Ошского городского суда водворен в ИВС УВД города Ош.

Источник - svodka.akipress.org
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