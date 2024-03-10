 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.03.2024
01:38  Токаев предлагает себя в Кавказские миротворцы
01:35  Марш тибетских эмигрантов разозлил руководство КНР, - В.Скосырев
01:32  Новые гастарбайтеры везут в Россию экзотические болезни, - Е.Трифонова
00:24  Русский язык в Кыргызстане как необходимость для единства и процветания, - "ВечБишкек"
00:13  "Два государства для двух народов": позиция Казахстана по Палестинской проблеме
00:06  КырФемида. Задержан полковник в отставке, который 9 лет находился в розыске за сбыт наркотиков
00:02  Обратная сторона разворота на восток: сколько заработала Россия на нефтегазовом экспорте, - МК

00:00  Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости, - Данияр Ашимбаев
Понедельник, 11.03.2024
18:34  "Зона ненасилия". Как Китай подавлял восстание в Тибете
17:56  Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
17:53  Как экс-каз-министр Бишимбаев убивал свою жену (подробности из зала суда)
17:47  Канада: кривое зеркало "индейского счастья". Из истории забытого геноцида, - ФСК
15:58  Путин поручил насоздавать по России "этнокультурных центров"
15:49  В России оперативно введен запрет на рекламу в ресурсах иноагентов
15:04  Харлан Ульман: Политический раскол в США практически необратим
13:46  Конина и кумыс - это сила! (азы восточного лечебного питания), - "Известия"
13:36  "Мальчик и птица" Миядзаки получил "Оскар" за лучший анимационный фильм
13:26  Почему казахстанские бизнесмены не хотят платить налоги
13:23  Чего ждать от акций российских компаний, пришедших на казахстанскую биржу
13:08  Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции"
13:00  Baijiahao: Токаев "показал зубы", Путин получил плохие новости из Казахстана
12:31  В Мексике проснулся знаменитый эзотерический вулкан Попокатепетль
12:28  Полный коллапс. Что случилось 1 марта и какие выводы власти Таджикистана должны сделать? - Пайрав Чоршанбиев
11:51  Нацфонд Казахстана тратит больше, чем зарабатывает
11:45  В Таджикистане в Рамазан обещают давать свет по 8 часов в сутки
11:37  Злые Бердычи. Уничтожен 4-й американский панцирь "Абрамс" (вместе с экипажем) и 5-я установка ПРО "Пэтриот" (с расчетом)
11:18  В ходе перманентой реформы в Киргизии создана особая "Служба охраны и конвоирования"
10:10  За "базарбаевщину". Уволено обвиненное в безделии и лихоимстве очередное руководство Минсобеса Киргизии
07:55  Кадровые перестановки в Узбекистане: лед тронулся для замов и хокимов
06:53  Кадровые перестановки в Туркменистане: новые люди в прокуратуре, правительстве и администрации столицы
06:20  Макрон захотел сражений: попытка переформатировать СВО в войну с ядерными ударами, - Вадим Поэгли
06:08  "Партия Победы". Под Путина создадут новую партию? (по китайскому образцу) - Ю.Тавровский
06:02  Советский "Джеймс Бонд" - супер-агент Федор Парпаров (тайны истории) - МК
05:51  Рахмон обнаружил политизацию ислама и вербовку таджикских граждан, - В.Панфилова
01:47  Украинская журналистка Диана Панченко представила книгу "Неизбежное"
01:06  Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok
00:56  Как в Афганистане уничтожают светскую систему образования, - Лариса Шашок
00:54  Арабский мир борется за морской коридор к Газе, - И.Субботин
00:45  США - Китай: оборонные бюджеты, - Владимир Овчинский
00:40  Взрывоопасный Рамадан. Священный для мусульман месяц может вылиться в резкую эскалацию на БлВостоке, - Къ
00:30  Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent вышел в ноль
00:15  Китайский военачальник призвал продолжить чистку армии, - В.Скосырев
00:01  Нуланд уходит, дух Нуланд остается: отставка "архитектора Майдана" ничего не изменит, - М.Ростовский
00:00  Обыкновенное чудо. Россия превращает "сокрушительные" западные санкции в собственное процветание, - "Завтра"
Воскресенье, 10.03.2024
23:34  Техасская миллиардерша Анжела Чао утонула в машине в пруду
22:24  В России впервые главком ВМФ стал подводник - адмирал Моисеев
20:55  В Ашхабаде на 50% подорожали яйца
17:12  Макрон отправил воевать на Украину чернокожих фузилеров из "Иностранного легиона"?
15:28  "Иммиграция здравого смысла". Почему все больше европейцев выбирают Россию? - ФСК
13:47  В честь Нуланд переименовали в Киеве улицу Чайковского
13:44  ТОП нелепых запретов министерства образования Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Два государства для двух народов": позиция Казахстана по Палестинской проблеме
00:13 12.03.2024

"Два государства для двух народов": позицию Казахстана по ситуации в секторе Газа озвучили в МИД Опубликовано: 06 марта 2024, 08:06 Мурат Нуртлеу. Фото: официальный сайт МИД РК 12 7 Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на сессии по ситуации в Палестине напомнил иностранным коллегам о позиции Казахстана в палестино-израильском кризисе, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД. Глава МИД Мурат Нуртлеу принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС). Мероприятие было посвящено ситуации в Палестине, в нем также участвовали главы МИД Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана и других государств. В ходе сессии они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и скорейшему разрешению палестино-израильского конфликта. Мурат Нуртлеу предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства KazAID для оказания гумпомощи жителям Газы. "Министр подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН", – говорится на официальном сайте МИД РК. Ситуация на Ближнем Востоке В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны. 24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства. Недавно премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.

Айбекова Сауле

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710191580


Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества
- Кто играет против Астаны
- Кадровые перестановки
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости
- О запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан
- Имущество на 3 млрд тенге арестовано у подозреваемых в хищении субсидии для развития АПК
- О гибели в России граждан Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  