"Два государства для двух народов": позиция Казахстана по Палестинской проблеме

00:13 12.03.2024

"Два государства для двух народов": позицию Казахстана по ситуации в секторе Газа озвучили в МИД Опубликовано: 06 марта 2024, 08:06 Мурат Нуртлеу. Фото: официальный сайт МИД РК 12 7 Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на сессии по ситуации в Палестине напомнил иностранным коллегам о позиции Казахстана в палестино-израильском кризисе, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД. Глава МИД Мурат Нуртлеу принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС). Мероприятие было посвящено ситуации в Палестине, в нем также участвовали главы МИД Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана и других государств. В ходе сессии они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и скорейшему разрешению палестино-израильского конфликта. Мурат Нуртлеу предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства KazAID для оказания гумпомощи жителям Газы. "Министр подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН", – говорится на официальном сайте МИД РК. Ситуация на Ближнем Востоке В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны. 24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.



В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства. Недавно премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.



Айбекова Сауле