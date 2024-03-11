Новые гастарбайтеры везут в Россию экзотические болезни, - Е.Трифонова

01:32 12.03.2024 11.03.2024



Мигрантов из Азии и Африки предложили считать эпидемиологическим риском

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Работники из Индии вскоре могут появиться и на российском трудовом рынке.

Из-за дефицита рабочей силы в ряде отраслей растет миграционный поток в Россию из дальнего зарубежья. Эксперты "НГ" обратили внимание, что при этом не обсуждаются эпидемиологические риски. Между тем нельзя исключать, что новая волна гастарбайтеров, в первую очередь – из тропических стран, может оказаться разносчиком таких экзотических болезней, которые здесь и тестировать не научились. К сожалению, несмотря на все законы, так и нет эффективного контроля над состоянием здоровья приезжих в РФ, справку же о том, что все в порядке, получить несложно и недорого.



Сокращение притока трудовых ресурсов из государств СНГ российские работодатели готовы компенсировать работниками из стран Африки и Азии. К примеру, в Свердловскую область скоро могут прибыть мигранты из Индии и Пакистана. Были сообщения о договоренностях властей РФ с властями Кении, которые сразу же могут направить 10 тыс. человек. Известно и о планах по строительству десятков деревень для африканцев, пилотные проекты будут реализовываться пока, видимо, в Подмосковье и Тверской области.



Общественники, которые требуют от власти как раз сокращения миграционных потоков, теперь опасаются, что экзотические гастарбайтеры из эндемических стран могут стать поставщиками различных болезней. Например, лепра, она же проказа, официально считается в России побежденной, но никак нельзя исключать ее импорта из тропических регионов. На стадии инкубационного периода в РФ могут также привезти и всяческие лихорадки – Эбола, Марбург, Ласса, нельзя забывать и о ВИЧ-инфекции, которая широко распространена в Восточной и Южной Африке. Эксперты "НГ" при этом раскритиковали низкую эффективность нынешних бюрократических мер по выявлению заболеваний у приезжих. Часть иностранцев, даже зная о заболевании, необходимые документы либо фальсифицируют, либо приобретают чистые справки, в том числе при помощи работодателей. Наконец, при варианте ухода в нелегальный сектор сведений об этих людях у властей и вовсе не оказывается.



Как напомнил доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, миграционная проблематика в последнее время рассматривается как противостояние двух концептов – национальной безопасности и экономической выгоды. Однако массовая внешняя миграция, по его словам, – это еще и медицинская проблема, решение которой означает недопущение опасных заболеваний к распространению на территории страны. Между тем, заметил Бурда, в течение 2022–2023 годов в разных регионах России фиксировались вспышки кори, источниками которой, правда, были мигранты из ближнего зарубежья. Это прямо зафиксировал Роспотребнадзор, ведь абсолютному большинству коренного населения прививку от кори делают в раннем детстве. То есть, заявил "НГ" Бурда, "проблем с этой болезнью в нашей стране не было ровно до тех пор, пока мы не получили массовый приток иностранных граждан, которых никто не контролирует и на наличие прививок не проверяет".



Хотя мигрант и обязан предъявить документы об отсутствии ряда заболеваний, сам этот перечень достаточно ограничен, не учитывая ряд инфекций, которые вновь стали проявляться из-за снижения уровня здравоохранения в постсоветских государствах, а особенно – в тамошней сельской местности. Как раз откуда в РФ и едет основной людской поток. "Мигранты не делают необходимых прививок на родине и не вакцинируются, находясь в России. Обязанность эта формально возложена на работодателя, но занимается ли этим каждый из них – вопрос чисто риторический", – подчеркнул Бурда. Поэтому-то и вызывают большие сомнения именно в их проработке с точки зрения медицины все попытки привлечь приезжих из Азии: Бангладеша, Мьянмы и др., а также из Африки. "Говоря о миграции в контексте национальной безопасности, необязательно все сводить к криминализации диаспор и привозной преступности, необходимо говорить и об эпидемиологических угрозах", – заметил он. И здесь опять следовало бы вернуться к анализу и практике, скажем, арабских государств с их так называемой системой "Кафала", или, если по-русски, то организованному набору гастарбайтеров. Он предполагает не только адресное и возвратное привлечение иностранцев, но и обязательное медосвидетельствование или за их счет, или на средства работодателя.



В экспертном сообществе уже обсуждается необходимость включить тестирование на ту же лепру в комплекс обязательных обследований мигрантов. Однако есть и опасения, что это только повысит уровень коррупции. Эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев заметил "НГ", что любые ужесточения приводят не более чем к дополнительному сбору денег с приезжих, реальных же проблем это, по его мнению, не разрешает. И действительно, напомнил он, за несколько десятков лет в России так пока и не появилась система медосвидетельствования мигрантов, все это обычно сводится к формальностям или вообще липовым справкам. Более того, иностранцев в РФ по-настоящему не диагностируют и уж тем более не лечат, настаивает Эгембердиев, ведь бесплатно им положена лишь экстренная помощь. Остальное – за деньги, которых у тех, как правило, именно на это и нет. Отсюда распространенность самолечений, что уже может представлять угрозу для окружающих. Он подчеркнул, что даже защитники мигрантов неоднократно настаивали: проверка на опасные инфекционные заболевания должна проходить еще в стране исхода. Но такие инициативы традиционно игнорируются властями. Если же заболевших чем-то опасным все же выявляют, то от этого часто становится лишь хуже – под угрозой высылки инфицированные гастарбайтеры переходят на нелегальное положение.



Как заметил гражданский активист Алексей Егоркин, еще полтора десятка лет назад раздавались обоснованные опасения по поводу того, что мигранты везут вместе с собой и свои болезни. Ведь нельзя исключать, что в своих родных местах люди к каким-то штаммам вирусов адаптировались, а здесь те поведут себя более агрессивно. Он напомнил, что система здравоохранения в СССР это учитывала, так что, например, планирование городов и застройки в них происходило, в том числе, с учетом возможной бактериологической опасности. Теперь же возникает реальная перспектива получения не эндемичных заболеваний из дальних стран, ведь, по его словам, "не секрет, что мигранты, не имея полноты гражданских прав, а также и следующих за ними и обязанностей, просто не лечатся и становятся ходячими разносчиками заболеваний".



Историк, востоковед-африканист Анастасия Цеденбал также считает, что ухудшение эпидемиологической обстановки на постоянной, внесезонной основе, даже если не брать в расчет коронавирус, для крупных городов в последние годы стало непреложным фактом. И он связан в первую очередь именно с очень высоким миграционным потоком. Она напомнила, что перед поездками в другие страны, в особенности Азии, Африки и Латинской Америки люди изучают требования и рекомендации по прививкам – и в целом по превентивной защите организма. "Я много раз была в этих регионах и могу сказать, что несмотря даже на все меры предосторожностей и высокий уровень размещения в гостях, ты все равно не защищен от возможных инфекций. Но от них, как правило, можно эффективно лечиться в данной стране пребывания". А вот на родине можно столкнуться с трудностями: в анализах могут не увидеть каких-то возбудителей, ведь в тропиках их масса и эволюционируют они довольно быстро, а антибиотиковая терапия не всегда может оказаться действенной", – пояснила Цеденбал. Источник - НГ

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