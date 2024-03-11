Марш тибетских эмигрантов разозлил руководство КНР, - В.Скосырев

01:35 12.03.2024

11.03.2024



Пекин обвинил Дели в разжигании потухшего конфликта в Гималаях

Владимир Скосырев



Тибетцы устроили шумную демонстрацию под антикитайскими лозунгами у города Дхарамсала неподалеку от границы с КНР.

Исполнилось 65 лет с тех пор, как в Тибете произошли столкновения между сторонниками Далай-ламы и китайскими солдатами. Мятеж закончился неудачей, и духовному наставнику тибетцев пришлось вместе с десятками тысяч верующих бежать в Индию. В память об этой дате тибетцы устроили демонстрацию с антикитайскими лозунгами у парламента в Дели, а также в индийском городе Дхарамсала, где в изгнании живет Далай-лама. Наблюдатели связывают эти события с тем, что взаимный отвод войск двух держав с линии соприкосновения в Гималаях не состоялся.



Как передало агентство АР, несколько сотен человек пришли к зданию парламента в Нью-Дели с тибетскими флагами и фото Далай-ламы. Они кричали: "Тибет никогда не был частью Китая, Китай должен уйти из Тибета".



Как этот протест может отразиться на индийско-китайских отношениях? Ведь раньше Дели не допускал подобных маршей, а в этот раз допустил, отмечают западные СМИ.



Что касается самого Далай-ламы, то он отвергает китайское обвинение в приверженности к сепаратизму. Он говорит, что выступает лишь за предоставление существенной автономии Тибету ради защиты тибетской ветви буддизма. Шествие к парламенту организовала группа Тибетский молодежный конгресс. Он заявил, что в 1959 году китайский коммунистический режим увековечил оккупацию Тибета; в результате в том году и вспыхнул мятеж.



Автору этих строк удалось более 10 лет назад кратко поговорить с Далай-ламой в его резиденции в Дхарамсале. Он сказал, что хотел бы вновь побывать в России по приглашению российских буддистов. Увы, в нынешних условиях это вряд ли возможно.



Тибетская диаспора в Индии многочисленная, но она не настолько влиятельна, чтобы оказывать воздействие на внешнюю политику Дели. Реальность, однако, такова, что напряжение на линии фактического контроля, разделяющей воинские части двух стран в Гималаях, не спадает. Представители Индии и Китая ранее договорились вести конструктивный диалог по военным и дипломатическим каналам.



А на деле, как сообщил Reuters, за последние несколько лет стороны укрепляли свои позиции и размещали воинские части.



Пекину, естественно, не по нраву шаги, которые делают в этом плане индийские военные. Так, индийское командование перебросило 10 тыс. солдат с западной границы (очевидно, имеется в виду граница с Пакистаном) в те свои штаты, которые непосредственно прилегают к Гималаям.



На эту тему высказалась представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай выполняет обязательство поддерживать мир и стабильность в пограничных районах. А действия Индии не способствуют сохранению мира и снижению напряжения", – сказала она.



На этом фоне в прессе стал обсуждаться вопрос о том, может ли Индия рассчитывать на помощь США в случае новых столкновений между китайскими и индийскими военными. Последнее такое столкновение произошло в 2020 году. Хотя огнестрельное оружие не применялось, были жертвы с обеих сторон. Том Корбен, научный сотрудник университета Сиднея, говорит, что теоретически тут может быть использован механизм Quad – блока четырех государств – США, Австралии, Японии и Индии. Ведь эта структура, которую США предпочитают называть диалогом, была создана в 2007 году именно для того, чтобы противостоять китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе.



Но планы и намерения США вызывают сомнения. Во-первых, там предстоят выборы президента. И если победит Дональд Трамп, то неизвестно, какую позицию он займет по поводу американского военного присутствия в Азии. Во-вторых, и для президента США Джозефа Байдена приоритет сейчас – выиграть выборы, предстоящие в ноябре. Из внешнеполитических проблем на первом месте Украина и война в Газе, а китайско-индийские отношения на втором плане. Вряд ли американцы порадуются вмешательству США в далекий конфликт, полагают Корбен да и эксперты в самой Америке.



Полемику вокруг роли Quad подхлестнуло то, что повестку дня в этой организации по военным делам определяют саммиты лидеров четырех стран. Но в связи с занятостью Байдена предвыборной гонкой и предстоящими парламентскими выборами в Индии такой саммит пройдет в лучшем случае в конце 2024 года, прогнозирует South China Morning Post.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Демонстрация тибетцев в Дели – это в какой-то мере отражение индийско-китайских отношений. Индия выразила тем самым пренебрежение к китайской позиции по Тибету. С другой стороны, Индия не добивается отторжения Тибета от Китая. Разрешили демонстрацию. Эта акция вполне мирная. Думаю, Индия подтвердила тем самым независимость своей политики. Что касается Quad, то Дели и вне рамок этой организации наращивает военно-техническое сотрудничество с США. Но дальше этого Индия не пойдет. Ведь суверенность – это приоритет курса Индии на международной арене".