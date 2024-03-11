Токаев предлагает себя в Кавказские миротворцы

01:38 12.03.2024

11.03.2024



Астана готова содействовать миру на Южном Кавказе



Алиев поблагодарил Токаева за помощь в восстановлении суверенитета Азербайджана

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 марта прибыл с двухдневным госвизитом в Азербайджан. После переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета (ВМС), в ходе которого Токаев и Алиев наблюдали по видеосвязи за прибытием контейнерного поезда из китайского терминала "Сиань" на станцию "Абшерон" в Баку. Казахстан также заинтересован в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.



Токаев на заседании ВМС еще раз поздравил Алиева с убедительной победой на президентских выборах, отметив, что он – признанный лидер азербайджанского народа и именно в этом качестве его воспринимают на международной арене.



"Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над собственной территорией", – подчеркнул Токаев. К слову, Казахстан последователен в своей поддержке в территориальной целостности как Азербайджана, так и всех государств СНГ.



По словам директора Центра актуальных исследований Андрея Чеботарева, "внимание Казахстана к Карабаху обусловлено тем, что Астана принимала непосредственное участие в процессе урегулирования военно-политического конфликта между Азербайджаном и Арменией на разных его этапах". Особенно это имело место в 2010 году, когда Казахстан был председателем ОБСЕ. Правда, особого успеха Астана в урегулировании конфликта не добилась, но тем не менее готова и сегодня содействовать миру на Южном Кавказе.



В программе визита Токаева – посещение Карабаха, где он примет участие в торжественном открытии Центра детского творчества им. Курмангазы в Физули, который построила казахстанская строительная компания и передала его в дар народу Азербайджана. Решение об участии "в возрождении Карабаха" было принято Токаевым в ходе его первого визита в Азербайджан в августе 2022 года. Именно с 2022 года начался отсчет новой страницы казахстанско-азербайджанских отношений. В интервью азербайджанским СМИ Токаев назвал их "новой эрой сотрудничества".



Он также сообщил, что одна из компаний представила проект строительства Центральной районной больницы в Физули. "Ожидаем, что аналогичных проектов с участием компаний из Казахстана в ближайшей перспективе будет больше", – сказал Токаев. Он подчеркнул, что восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. "Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Казахстан как инициатор и сторонник миротворческих инициатив готов поддержать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона", – подчеркнул казахстанский лидер.



В экономике Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы. По словам казахстанского президента, на заседании ВМС стороны обсудили вопросы, связанные с торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. "Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками", – подчеркнул Токаев, добавив, что перспективы очень хорошие при понимании, что правительства двух стран будут заниматься реализацией договоренностей.



На столе переговоров были вопросы расширения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута, прокладка волоконно-оптической линии связи и энергетического кабеля по дну Каспийского моря, экспорт нефти и урана через Азербайджан, поставки пшеницы на азербайджанский рынок.



По словам Токаева, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном хоть и небольшой, но с 2020 года увеличился в пять раз (с 109 до 529 млн долл. – "НГ"). "Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительных оценок", – сказал казахстанский президент, отметив, что страны располагают значительным экономическим потенциалом. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.



Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал Казахстан и Азербайджан братскими государствами. "На протяжении многих веков наши народы живут в мире, братстве, сотрудничестве. В последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм. Мы радуемся успехам Казахстана", – подчеркнул Алиев и поздравил Токаева и Казахстан "с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом и инновационном развитии". Он также поблагодарил Токаева за помощь в восстановлении суверенитета Азербайджана. "В Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан – наш надежный друг и союзник", – подчеркнул Ильхам Алиев.



По словам политолога Жанар Тулиндиновой, в связи с последними геополитическими событиями возросла роль так называемого Серединного коридора поставок товаров из Китая в Западную Европу. К слову, главы двух государств в режиме онлайн наблюдали прибытие контейнерного поезда из Китая в Баку. По словам эксперта, Казахстан и Азербайджан являются ключевым звеном этого маршрута. Поэтому Токаев поставил четкую цель – к 2030 году объемы поставок по этому коридору должны достичь 10 млн т грузов. В настоящий момент эта цифра на уровне 2,7 млн т грузов. Предстоит проделать большой объем работы. Так как это мультимодальный коридор, необходимо синхронизировать работу железнодорожных перевозчиков Казахстана, Азербайджана и Грузии. Для этого создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате "единого окна".



К 2025 году планируется построить контейнерный хаб в Актау и усилить танкерный флот. Уже принята "дорожная карта" по синхронному устранению "узких мест" и развитию Серединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022–2027 годы.



Казахстан и Азербайджан также связывает участие в Организации тюркских государств (ОТГ). Как отметил в своем интервью Токаев, "Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств". Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано в Баку. Глава государства считает, что организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене. Потенциал ОТГ колоссален: общая территория около 4,5 млн кв. км, совокупный ВВП – свыше 1,5 трлн долл., население – больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долл., а общий товарооборот тюркских стран с миром – порядка 1,3 трлн долл. Все страны организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. "Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно. Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов, начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории", – заметил Токаев.