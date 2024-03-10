В Монголии от белого и желтого дзуда погибло уже более 3,9 млн голов скота

07:21 12.03.2024

По состоянию на понедельник потери Монголии составляют более 3,9 млн голов скота. Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям страны Баярхуу Тувшинсайхан на пресс-конференции для местных СМИ.



По его словам, гибель скота была напрямую связана с суровыми погодными условиями, известными как белый и железный дзуд или зимняя бескормица.



Белый и железный дзуд - стихийные бедствия, при которых домашний скот не способен найти корм под снегом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.



Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 9,1%, составив 64,7 млн голов.



На сегодняшний день животноводство является одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.



Дзуд по-кыргызски говорят - жут, по-казахски - зуд.