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"Галльский петух" Макрон ведет Францию к Березине , - П.Дмитриев
07:27 12.03.2024

12.03.2024 | Петр ДМИТРИЕВ

Не спеша раскошеливаться на помощь режиму Зеленского, парижане подталкивают немцев к роковой черте

Франция создает союз государств, готовых отправить военнослужащих на Украину. По информации издания Politico, тем самым Париж углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.
Германский канцлер Олаф Шольц из последних сил сопротивляется отправке ракет Taurus на Украину. Минобороны ФРГ, как стало ясно из опубликованных 1 марта секретных переговоров высокопоставленных офицеров, не понимает упрямства главы правительства. Бундесвер считает вопрос принципиально решенным. Поэтому немецкие офицеры обсуждали детали поставок и применения этих ракет.

Французский президент Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о возможной отправке на Украину солдат НАТО. Он подчеркнул важность поражения России для всей Европы, под которой в Париже понимают исключительно Евросоюз.

Об этом же двумя годами ранее заявлял и глава союза Жозеп Боррель, подчеркивая: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок уточнила, что "мы ведем войну против России, а не друг против друга" и специально для коллег разъяснила, что участие в этом конфликте может быть любым - от поставок оружия до обычной торговли.
Франция значительно уступает Германии в количественных, качественных и стоимостных характеристиках отправляемой на Украину военной помощи. При этом Париж играет первую скрипку в так называемой "ракетно-бомбовой коалиции", о которой в феврале Макрон сообщил следующее: "Мы решили создать коалицию из 12 стран, которые будут поставлять Украине современное вооружение, включая ракеты и бомбы, чтобы она могла защищать свою независимость и демократию".

В рамках этой коалиции прорабатывается вопрос обмена немецких ракет Taurus на англо-французский аналог Storm Shadow/SCALP-EG. Идея в том, чтобы сейчас формально передать немецкие ракеты Британии под обещание потом получить Storm Shadow.
Шольц прекрасно понимает, что Taurus будут использоваться так же, как Storm Shadow и SCALP-EG. Неспроста немецкие офицеры обсуждали Крымский мост, политическое значение которого официальному Берлину прекрасно известно. Соответственно, известны и последствия ударов по нему немецкими ракетами.
Разумеется, берлинские спикеры будут пытаться играть в ту же игру, что и вашингтонские – танки Abrams не американские, потому что они переданы ВСУ. Однако в общественном мнении танки "Леопард" все равно остаются немецкими, "Абрамсы" – американскими, и Москва воспримет Taurus именно как немецкие ракеты, а не украинские. Соответственно, сторонники ударов возмездия вроде Сергея Караганова будут весьма востребованы.
Берлин уже подвергся политическому изнасилованию, согласившись сначала на отправку немецких танков и других вооружений из Польши и других третьих стран. Теперь над канцлером Германии продолжают издеваться, только уже не обзывая его "обиженной ливерной колбасой".

Париж действует тоньше, заставляя Берлин платить больше и нести основное бремя военных расходов "коллективного Запада" со стороны ЕС. По данным Кильского института, за период с 24 января 2022 года по 24 января 2024 года по линии Евросоюза на Украину было израсходовано €5,6 млрд как на военную помощь, €2,21 млрд – на гуманитарную и €77,18 млрд – на финансовую. На долю США по этим трем "украинским" статьям пришлось €42.22 млрд, €1,45 млрд и €24,03 соответственно. Третью строчку заняла Германия с €17,7 млрд военной помощи, €2,95 млрд гуманитарной и €24,03 млрд финансовой. Франции нет даже в первой десятке государств – она пропустила впереди себя Японию, Канаду, Польшу, Швейцарию и разместилась на 15-й позиции, чуть обогнав Чехию, Италию и Эстонию.

Среди всех стран-доноров преступного режима Зеленского у Франции место в третьей десятке по "украинским" расходам от объема национального ВВП. Франция заняла 16-е место в рейтинге прямой военной помощи о линии правительства со смешными €0,6 млрд – ниже Эстонии, Литвы, Словакии.

По этим и другим показателями официальный Париж явно не перетрудился и продемонстрировал нечто большее, чем бережливость. Казалось бы, Макрону ли в такой ситуации бряцать оружием и подстрекать к третьей мировой войне, которая наверняка будет ядерной – в этом мало кто сомневается…

Возникает закономерный вопрос о мотиве открытой отправки французских военнослужащих на Украину. При этом ни Париж, ни многие комментаторы не спешат уточнять, о ком речь – именно о гражданах Франции или о наемниках с гражданством третьих стран из "Иностранного легиона" (Légion étrangère).
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 1 февраля Евросоюз одобрил выделение режиму Зеленского €50 млрд финансовой помощи в течение четырех лет. Как сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, из этой суммы €4,5 млрд будет выделено до конца марта, а до конца года – как минимум €21 млрд.
Макрон претендует на освоение этих денег. Мотив сугубо меркантильный. Если для этого потребуется угробить некоторое количество французов, то питомец Жака Аттали сделает это без зазрения совести – ведь на кону финансовые интересы тех, кто привел его в Елисейский дворец.

Politico сообщает, что позабывший, чем окончилась вражда Наполеона с Россией глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил 8 марта в Литве: "Не Россия будет указывать нам, как мы должны помогать украинцам в ближайшие месяцы или годы. Не она должна устанавливать красные линии".

Париж все более походит на безумный Киев, а Сежурне – на хама Климкина. В Елисейском дворце могут не замечать ограничительные линии, которые Москва обозначает и будет обозначать. Париж уверенно идет к специфически понимаемому успеху, который в политическом дискурсе Франции обозначается одним словом – Berezina.

Тем не менее, Макрон и его окружение уже сколачивают нечто вроде наполеоновской Великой армии. Под открытым участием в СВО подписались Британия, Канада, Чехия и, конечно же, прибалтийские лимитрофы. Несмотря на грозные заявления, под вопросом находится участие Польши, а также Дании и Норвегии.
Любопытно, что у всех вышеперечисленных весьма специфический опыт сопротивления Третьему рейху. Дания сопротивлялась целых шесть часов. Франция капитулировала через месяц и 12 дней – ровно столько гитлеровцы штурмовали легендарный полуразрушенный "Дом Павлова" в Сталинграде.

Сейчас речь идет именно об открытом вводе войск НАТО в зону СВО. Франция де-факто участвует в военном конфликте поставками оружия, боеприпасов и многим другим. Кадровые французские военные присутствуют легально как советники и как "отпускники" в украинском "Интернациональном легионе" (International Legion Defence of Ukraine) и батальоне "Азов"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Часть из них Минобороны России ликвидировало ударом по пункту дислокации 17 января в Харькове, сообщив: "Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения".
После этого в МИД РФ был вызван посол Франции. Как сообщила Мария Захарова, Пьер Леви узнал, что "гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима".

C'est la Berezina – это хорошо звестное французам крылатое выражение уже сейчас могут проговаривать Макрон, Сежурне, Лекорню и прочая парижская камарилья. Потому что именно это и придется ей проговаривать, когда зарвавшиеся парижане вдруг всерьез уверуют в то, что и далее могут действовать без последствий там, куда их никто не звал.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710217620


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