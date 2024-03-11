Бишкек. За растрату госсредств задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев

08:06 12.03.2024

Милиция задержала чемпиона мира по бильярду Каныбека Сагынбаева



"Сводка" (АКИpress) – Оперативники ГУУР МВД задержали директора спортивной школы, он подозревается в растрате вверенного имущества.



Как сообщила пресс-служба МВД, в УВД Свердловского района Бишкека поступило обращение директора Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек, в котором указано, что во время приема-передачи имущества в одной из спортивных школ выявлены факты несоответствия количества спортивного инвентаря инвентаризационной отчетности. Ущерб бюджету государства составил более миллиона сомов.



Факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района, возбуждено уголовное дело по статье 210 ч.4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК.



В ходе проведения следственных действий установлено, что гражданин С.К., 1985 года рождения, при назначении на должность директора указанного учреждения предоставил ответственным лицам диплом Института управления и бизнеса при КНУ имени Жусупа Баласагына. Однако, согласно полученным официальным данным, вышеотмеченный диплом на имя С.К. не выдавался и не значится среди архивных документов и приказов по личному составу учебного заведения, говорится в сообщении МВД.



По данному факту отдельно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.379 ч.2 (подделка документов) Уголовного кодекса.



В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативники 4-го управления ГУУР МВД установили и задержали подозреваемого С.К., 1985 года рождения.



Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



Свердловский районный суд Бишкека в отношении подозреваемого применил меру пресечения в виде домашнего ареста.



Задержанным является трехкратный чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев. Он в 2021-2022 годах был директором СДЮСШОР по бильярдному и велосипедному спорту.