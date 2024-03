Все вробе бы ясно, однако... Неопределенности в выборах президента США, - Вл.Овчинский

08:31 12.03.2024 Неопределенности в выборах президента США 2024 года

все вроде бы ясно, но поскользнуться можно и на банановой кожуре

Владимир Овчинский



Эксперты The Economist в статье "Три больших риска, которые могут повлиять на президентские выборы в Америке" (07.03.2024) пишут:



"После Супервторника кажется очевидным, что президентские выборы 2024 года станут матчем-реваншем - впервые с 1912 года бывший президент бросает вызов действующему президенту. Кандидаты известны, однако около 12% избирателей еще не сделали свой выбор между ними. Эти колеблющиеся избиратели могут сделать так, что гонка будет напряженной. На шести выборах до 2000 года средний перевес в голосовании избирателей составлял девять пунктов".



"В ноябре конкурентоспособными будут только шесть штатов. В прошлый раз проголосовали 160 миллионов американцев, но Джо Байден выиграл Висконсин, переломный штат, с перевесом в 20 000 голосов, или 0,013% от общего числа поданных голосов. Когда выборы настолько близки, небольшие различия в голосовании могут иметь последствия, меняющие мир.



Из-за этого любой из дюжины факторов может повлиять на исход выборов в пользу Байдена или Трампа. Есть проблемы: экономика, граница, аборты. Есть явка и убеждение, доноры и волонтеры. Но на этих выборах есть еще три большие области неопределенности".



Первая неопределенность



Многие американцы находят обе основные партии немного странными. Теоретически было бы замечательно разрушить их дуополию. На практике взгляд на существующих сторонних кандидатов является лекарством от такого образа мышления. В этом году в урожай попала Джилл Стайн, эколог, чей единственный вклад в развитие Америки, возможно, заключался в том, чтобы облегчить победу Трампа в 2016 году и его выход из Парижского соглашения по климату. В него входит Корнел Уэст, левый профессор, который считает, что между Байденом и Трампом нет большой разницы. А еще есть Роберт Кеннеди-младший.



Две крупные партии ревностно охраняют свою дуополию. С 2000 года, когда Ральф Нейдер набрал достаточно голосов во Флориде, чтобы отдать предпочтение Джорджу Бушу в этом штате, партии ужесточили правила относительно того, кто может попасть в избирательные бюллетени на президентских выборах.



Стайн и Уэст вряд ли смогут претендовать на участие в выборах в каждом штате (хотя они все равно могут навредить г-ну Байдену).



Господин Кеннеди другой. В опросах, в которых участвуют третьи партии, он получает 12% голосов. Это говорит о том, что ему необходимо собрать достаточно подписей, чтобы включить его в избирательные бюллетени в большинстве штатов. И если бы эти опросы отразились на доле голосов в ноябре, это был бы самый высокий результат третьих сторон со времен Росса Перо в 1992 году.



Трудно сказать точно, у кого Кеннеди получит больше голосов. Фамилия предполагает, что он привлечет больше демократов, однако республиканцам он нравится больше. Его защита окружающей среды и скептицизм в отношении вакцин смешивают проблемы левых и правых. Его сторонниками являются братья из Кремниевой долины, которые считают, что перемены – это внутреннее благо. Все это означает, что сценарий, в котором Кеннеди поможет Трампу одержать победу, возможен.



Вторая неопределенность



Судебные процессы над Трампом. Верховный суд в марте в своем решении 9-0 против штата Колорадо дал четкий сигнал о том, что он предпочел бы не участвовать в этих выборах. Таким образом, Трамп будет фигурировать в избирательных бюллетенях повсюду. За последние пару лет ходили слухи, что его могут посадить в тюрьму перед выборами или что, в случае переизбрания, ему, возможно, даже придется управлять страной из камеры. Этого не произойдет. Большинство судебных процессов, с которыми он сталкивается, не завершатся апелляциями к 5 ноября. Единственное дело, которое, скорее всего, будет решено вовремя, является самым тривиальным: суд над Трампом за то, что он платил порнозвезде Сторми Дэниэлс за то, чтобы она не надсмехалась над ним в 2016 году, и замаскировал это под судебные издержки.



Это не то же самое, что сказать, что испытания не имеют значения. Согласно опросам Economist и YouGov, треть избирателей-республиканцев говорят, что быть "преступником" - нежелательная черта кандидата. Негативная партийность – убежденность в том, что что бы ни делала ваша сторона, другая сторона оказывается хуже – означает, что подавляющее большинство тех, кто голосовал за Трампа раньше, сделают это снова. Но как только начнется судебный процесс по поводу его роли в беспорядках 6 января 2021 года, начнут регулярно напоминать о том, как закончился его первый срок, в то время как еще не определившиеся избиратели взвешивают, стоит ли давать ему еще один срок. Да, большинство избирателей-республиканцев найдут способ оправдать обвинения против Трампа. Но испытания по-прежнему его тяготят".



Почему–то эксперты The Economist в этом виде неопределенности не указали особенности судебных решений по финансам Трампа.



Дэвид А. Грэм в статье в The Atlantic "Денежные проблемы Трампа очень реальны и очень серьезны" (07.03.2024) пишет:



"Опасность, которую представляют для финансов Дональда Трампа два недавних судебных решения против него, во всяком случае, недооценена. Размер наград, структура бизнес-империи бывшего президента и состояние рынка недвижимости в совокупности создают поистине опасный момент для компании бывшего президента и, как следствие, для личных финансов Трампа.



Трамп должен до 9 марта выплатить 83,3 миллиона долларов, присужденных писательнице Э. Джин Кэрролл за клевету.



Он также задолжал более 450 миллионов долларов (сумма продолжает расти из-за процентов) по делу о мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс. и должен внести наличные или внести залог до 25 марта. Оба решения он обжаловал.



У Трампа нет этих денег на руках. В показаниях по делу о мошенничестве в апреле 2023 года Трамп сказал: "У нас много денег. Я считаю, что у нас есть существенно более 400 миллионов долларов наличными, что очень много для девелопера".



Если это было правдой в то время, что сомнительно, то сейчас это не так. 28 февраля он обратился в апелляционный суд с просьбой уменьшить сумму залога по делу о мошенничестве до 100 миллионов долларов и заявил, что в противном случае ему, возможно, придется продать недвижимость. Суд отказался снизить сумму залога, но временно приостановил решение судьи первой инстанции Артура Энгорона о том, что Трамп не может обращаться за кредитами в банках.



Даже до того, как было официально установлено, что многие оценки собственности Trump Organization были сфабрикованы, установить что-либо определенное о финансах фирмы всегда было непросто. Поскольку это частная компания, большая часть информации о ней засекречена. Имя Трампа всегда было синонимом (если быть милосердным) напыщенности и гиперболы.



По независимым оценкам, его собственный капитал исчисляется миллиардами, но, как он предположил в показаниях, в основном это недвижимость или туманные оценки стоимости бренда.



Обычно ответчик, обладающий значительными активами, но нуждающийся в куче наличных, получает залог, а не вносит деньги самостоятельно. В соответствии с такой договоренностью облигационная компания фактически ручается за Трампа в суде, гарантируя, что деньги будут в наличии. Если Трамп выиграет апелляцию, он заплатит облигационной компании только комиссию. Если он проиграет, ему придется заплатить полностью. Но Трамп, похоже, изо всех сил пытается получить такую ​​связь. Прося о сокращении суммы, его адвокаты заявили, что назвать текущую сумму "невозможно", что вынудило его продать недвижимость.



Компании, занимающиеся облигациями, могут колебаться в плане сотрудничества с Трампом по разным причинам. Размер требуемого залога значителен. Трамп также имеет репутацию жесткого продавца, и возмещение любой суммы может стать еще более сложной задачей, если Трамп будет переизбран президентом и попытается использовать свой офис, чтобы отложить сбор платежей, как он ранее пытался использовать его, чтобы отложить или избежать судебных разбирательств.



Компания, желающая выпустить облигации, скорее всего, потребует, чтобы Трамп предоставил залог, и именно здесь у него возникнут еще большие проблемы. У Трампа действительно много активов, но вопрос в том, владеет ли он ими напрямую. Он сопротивлялся раскрытию подробной информации, которая могла бы ответить на этот вопрос, но, учитывая его прошлую практику (Трамп однажды назвал себя "королем долгов"), эксперты сказали мне, что, по их мнению, у него мало крупных объектов недвижимости, которые не несут значительных долгов.



Такие существующие кредиты, вероятно, включают соглашения, которые не позволяют владельцам подчинять их другим залоговым обязательствам, что фактически снизит то, насколько Трамп может использовать недвижимость в качестве залога, говорит Джим Уитон, профессор права в William & Mary, который изучал финансы Трампа.



Постановление позволяет Трампу искать другие кредиты в других местах, но Трамп исчерпал почти все традиционные способы получения кредитов, как показало дело о мошенничестве. Deutsche Bank, который стал известен своей небрежной деятельностью, был его "кредитором последней инстанции", как выразилась The New York Times в 2021 году , но иск генерального прокурора показал, что банк разорвал отношения с Трампом. Это делает неясным, кто еще может быть готов предоставить кредит Трампу, но одна тревожная возможность заключается в том, что богатый человек, иностранный или отечественный, может рассматривать предоставление крупного кредита потенциальному будущему президенту как полезный способ оказать влияние на ему. Пытаясь получить достаточно денег для облигаций, Трамп также рискует не выполнить свои обязательства по существующим кредитам. Например, доказательства судебного разбирательства показали, что один кредит от Deutsche Bank требовал от него "поддерживать необремененную ликвидность в размере 50 миллионов долларов и минимальный собственный капитал в размере 2,5 миллиардов долларов".



Трамп мог бы попытаться найти другие активы для залога, но он сталкивается с трудностями, связанными с наблюдателем, бывшей федеральной судьей Барбарой Джонс, назначенной для наблюдения за финансами Организации Трампа по указанию Джеймса. Хотя Трамп имел право голоса в процессе ее отбора, в последнее время он жаловался на ее работу.



Некоторые СМИ предполагают, что сделка с участием социальной сети Трампа Truth Social может обеспечить ему вливание денег, но практический размер этой неожиданной прибыли может быть завышен. На крупных акционеров распространяется положение, которое запрещает крупные продажи акций в течение шести месяцев, хотя Трамп может добиться отмены, позволяющей ему продать больше акций раньше.



Трамп все еще может получить освобождение от апелляционных судов по залогу. Судьи могут прийти к выводу, что, если внесение залога вынудит его закрыть свой бизнес еще до того, как он исчерпает все свои апелляции, сумма несправедлива, и уменьшить ее до тех пор, пока апелляции не будут завершены. Но такое облегчение будет временным, и Трампу предстоит пройти трудный юридический путь в своих апелляциях.



Он настаивал на том, что не совершал никаких преступлений, когда манипулировал оценкой недвижимости, поскольку его кредиторы были полностью погашены и не возражали. Но статут, согласно которому Джеймс подал в суд на Трампа, не требует каких-либо потерь. Трамп пожаловался, что рассматриваемый закон "редко используется" и "ОЧЕНЬ НЕСПРАВЕДЛИВ", но юристы, знакомые с канцелярией генерального прокурора, говорят, что закон на самом деле применяется регулярно и никогда не подвергался никаким конституционным оспариваниям. Фактически, против самого Трампа был успешно возбужден иск за мошенничество в Университете Трампа по тому же закону.



Бывший президент мог бы оспорить выводы Энгорона по фактам, но апелляционные суды, как правило, уважают суды первой инстанции по вопросам фактов и больше обращают внимание на ошибки закона или ошибки в наказании. В постановлении Энгорона содержались подробные объяснения его оценок доказательств и достоверности свидетелей. "Определения достоверности действительно трудно отменить", - сказал мне Мехеле Дикерсон, профессор права Техасского университета в Остине. Трамп также мог бы утверждать, что наказание является неоправданно суровым, но эта цифра основана на расчете нечестно полученных доходов Трампа, а не на субъективных решениях. Энгорон опирался на показания о том, какую процентную ставку должен был получить Трамп и что он получил. "После этого остается арифметика", - сказал Уитон.



Столь долгосрочная апелляция означает, что даже если Трампу удастся предотвратить кризис денежных средств прямо сейчас, есть большая вероятность, что в конечном итоге он столкнется с этим. Одним из вариантов для Трампа была бы продажа активов. Но сейчас ужасное время для продажи коммерческой недвижимости. Арендная плата за офисы в Нью-Йорке упала, и все будут знать, что Трамп - мотивированный продавец, поэтому независимо от того, какую стоимость, по утверждению Трампа, стоит его недвижимость, ему, вероятно, придется согласиться на выгодные цены.



Трамп также мог бы попытаться использовать банкротство для погашения своих долгов, но это может оказаться неприятным выбором по нескольким причинам. Его компании позорно объявляли о банкротстве четыре раза, но он разразился гневом на Криса Уоллеса, модератора республиканских дебатов 2015 года, когда на него давили. Трамп всегда подчеркивал, что он не был лично банкротом, характеризуя прошлые заявления как умный бизнес. Однако мнение Энгорона касается лично Трампа. "Личное банкротство для него не является фирменным знаком", - сказал Кристофер Д. Хэмпсон, профессор права Университета Флориды. "Он сделает все возможное, чтобы избежать этого до выборов".



Банкротство также вынудит Трампа раскрыть информацию, которой он старательно избегал в прошлом. Любые кредиторы, желающие получить деньги от банкротства, должны будут выступить, в том числе те, чья личность может нанести политический ущерб Трампу.



"Старая фраза гласит: банкротство похоже на пребывание в аквариуме", - сказал Хэмпсон. "Для кого-то вроде Трампа это неудобно по нескольким причинам. Вы должны сказать, каковы ваши активы. Он сопротивлялся этому и в других контекстах. Вы также несете другую ответственность, если вы не говорите правду".



Кроме того, неясно, поможет ли банкротство Трампу избежать судебных решений против него. Долги не могут быть погашены или удалены, если они связаны с мошенничеством, а судебные решения о диффамации, подобные тем, что были в деле Кэрролла, иногда не подлежат погашению.



Если Трамп проиграет апелляцию и просто не сможет выплатить долг, Джеймс может конфисковать его собственность. "Мы готовы позаботиться о том, чтобы решение было выплачено жителям Нью-Йорка, и да, я смотрю на Уолл-стрит, 40 каждый день", - сказала она недавно, имея в виду здание Нижнего Манхэттена, которое является одним из выдающихся владений Трампа. В случае конфискации здания шерифы захватили бы его, а в случае его проведения продали бы с аукциона. Доходы, за вычетом стоимости любых залогов на имущество, пойдут на покрытие долга Трампа.



Независимо от того, придется ли Трампу продать некоторые драгоценности короны или увидеть, как их отбирают, решение Энгорона ставит под угрозу будущее Организации Трампа. Судья запретил Трампу, бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу и бывшему контролеру Джеффри Макконни занимать должности должностных лиц или директоров любой корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке на три года, а также запретил сыновьям Трампа Эрику и Дональду-младшим на два года.



Это состояние также было временно сохранено. Однако, если апелляция будет поддержана, неясно, как будет работать Организация Трампа, поскольку именно эти люди эффективно управляют компанией. Кто управляет компанией в будущем? Кто назначает новых должностных лиц и директоров? Какова роль Джонса? Может ли она одобрить или отклонить продажу недвижимости или другие важные решения? Любой, кто хочет вести бизнес с Trump Organization во время временного изгнания семьи Трампа, также может колебаться. Учитывая, что Трамп, как известно, отказывается от сделок, которые он заключил сам, каковы шансы, что он будет придерживаться сделок, заключенных каким-то другим менеджером, пока его забанили?



"Если каким-то образом ему не удастся добиться отсрочки или решить юридические вопросы в ходе апелляции, управлять компанией будет действительно сложно", - сказал Уитон. "Они решают такие вопросы, как оплата счетов. Почему я думаю, что они дадут своим сотрудникам возможность делать больше?"



Этот мрачный прогноз финансового состояния Трампа предполагает, что правила применяются к Трампу так же, как и к другим обвиняемым. Исторически это не так. На протяжении всего процесса по делу о мошенничестве Трамп, казалось, был возмущен тем, что кто-то наконец наказал его за нарушение правил. На протяжении большей части своей деловой карьеры, а также большей части своей политической карьеры он обнаружил, что написанные правила к нему просто не применимы. В этом случае он также может обнаружить, что может игнорировать закон и избежать наказания.



Судьба его бизнеса, хотя и близка его сердцу, похоже, не оказывает прямого влияния на его политическую судьбу. Тем не менее, хотя Трамп пережил серьезные периоды деловой борьбы, его империя в настоящее время сталкивается, пожалуй, с самой большой угрозой на данный момент".



Третья неопределенность



The Economist в данный вид неопределенности включает возраст кандидатов. Байден и Трамп будут старейшими и вторыми по возрасту кандидатами в истории, что повышает вероятность того, что вежливо называют "событием в области здравоохранения", выше, чем обычно. Что касается республиканцев, то у Трампа нет политического наследника. Он назначает своего руководителя предвыборной кампании главным оперативным директором партии, а свою невестку - ее сопредседателем. Это хрупкая сила. Он настолько доминирует в партии, что, если бы он был выведен из строя, возник бы хаос.



Напротив, среди демократов ведутся споры о том, способен ли Байден выиграть предвыборную кампанию из-за своего возраста. Его число в опросах остается странно низким, учитывая силу экономики. Ответ Белого дома заключается в том, что результаты опросов ошибочны и что судьба президента изменится, когда больше избирателей начнут обращать на него внимание. Может быть. Но 85% американцев и 70% демократов считают, что он слишком стар, чтобы служить еще один срок. Это вряд ли изменится.



Если он все еще будет отставать в опросах в колеблющихся штатах до того, как кандидат от партии будет коронован на съезде в августе, главный аргумент Байдена - что он является лучшей защитой от второго срока Трампа - будет трудно поддержать. Его замена тогда была бы рискованной и могла бы привести к хаосу. Байдену придется добровольно уйти в сторону, что кажется маловероятным.



Камала Харрис, вице-президент и вероятный преемник, может оказаться еще более слабым кандидатом.



Одним из способов решения этой проблемы было бы проведение демократами конкурса талантов на съезде. Риск состоит в том, что кандидаты будут перетянуты влево, чтобы угодить аудитории активистов. Альтернативой было бы для партийных грандов остановить свой выбор на молодом губернаторе, таком как Гретхен Уитмер из Мичигана, или харизматичном спикере, таком как сенатор Рафаэль Уорнок из Джорджии. Тогда у них будет два месяца на предвыборную кампанию под бурным вниманием средств массовой информации, в то время как 6 января Трамп будет стоять перед судом".



"Может показаться неизбежным, что выборы 2024 года пройдут между Байденом и Трампом. Но, учитывая странности, характерные для этого конкурса, неопределенности больше, чем можно подумать". Источник - завтра

Источник - завтра





