Россия против НАТО. Как "разводили" лохов, - Виктор Шацких

08:42 12.03.2024 Новейшая история. "Самое роковое из всех решений Запада"

12.03.2024 Виктор ШАЦКИХ



25 лет назад Венгрия, Польша и Чехия, недавние союзники России, были приняты в НАТО

Чтобы коротко и точно обрисовать проблему "НАТО и Россия", необходимо ввести в прикладную политологию термин "лох". Этот термин многое ставит на места и сообщает запутанной, казалось бы, ситуации прохладную ясность. А если объяснять проблему только в классических формулировках, потребуется много слов.



Россия (тогда еще СССР) после прихода к власти Михаила Горбачева повела себя в отношениях с Западом и с НАТО как эталонный классический лох из анекдотов. Мои ровесники помнят настрой конца 1980-х: ну хватит нам греметь оружием, делать ракеты и запугивать мир! На дворе новые времена. Никто не хочет воевать. Все хотят торговать, ездить на курорты и покупать новые машины. Пора нам выбросить свои ракеты и присоединиться.



В 1990 году, когда немцы поставили вопрос об объединении Германии, точнее, о поглощении Германской Демократической Республики Западом, а добрые русские махнули рукой и согласились – настроения в позднесоветском обществе были именно такие. Голубиные. Да, их умело подогревали, но не сказать, чтобы кто-то особенно сопротивлялся. Просто все думали: а ведь и правда, наступают новые времена. И вообще, начальство знает, что делает.



Со временем выяснится, что поздние начальники СССР были не умнее обывателей. Они тоже верили, что все наши проблемы – из-за тоталитарной коммунистической идеологии. Надо от нее избавиться, и заживем, и нас полюбят.



Правда, некоторые советские генералы, динозавры холодной войны, с этим спорили. Говорили, что дело не в идеологии. И еще два чудака, два маргинала – Владимир Вольфович Жириновский и писатель Александр Проханов – не просто говорили, а громко кричали: "Это обман и предательство! Вы вспомните наши слова, но будет поздно и придется платить большой кровью!".



Над динозаврами и чудаками смеялись модные публицисты. Они всегда лучше всех знают, как устроен мир. И седой красивый Шеварднадзе, министр иностранных дел СССР, тоже посмеивался. Ведь пришли новые времена.



Однако политики и дипломаты позднего СССР все-таки говорили западным коллегам: нам нужны хоть какие-то гарантии. Ведь НАТО не будет расширяться на Восток, правда?



– Конечно не будет! - отвечал министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер. Но позже выяснится, что он делал эти заявления без согласования с канцлером Гельмутом Колем. Устные обещания давал русским и госсекретарь США Бейкер. Однако через несколько лет западные политики скажут: слова это только слова. Письменный договор можете показать? Не можете. Видите, под этим наперстком тоже нет шарика.



Да, после того, как в первой половине 90-х начались движения по подготовке к приему в НАТО государств Восточной Европы, бывших военных союзников СССР, в России вспомнили о нарушенных устных обещаниях Запада. Но как-то вяло вспомнили. Эта вялость удивила даже американского президента Билла Клинтона. Он опасался бури возмущения, каких-то демаршей. Все-таки бывшая сверхдержава. Однако русским в это время было не до НАТО. Только что развалился СССР, на постсоветском пространстве происходил гигантский передел собственности, передел власти и всего на свете. Ну, и Запад для многих русских еще оставался светом в окошке.



Настоящим обрывом, шоком, ударом молнии стала для России весна 1999 года. 12 февраля в НАТО были приняты Венгрия, Польша и Чехия. А через две недели НАТО начало бомбардировки Белграда.



На всякий случай поясню казахстанской молодежи, что русских и сербов связывает многовековая дружба. В Сербии есть поговорка: "с русскими нас двести миллионов". Мощь и влияние Российской империи, а потом СССР позволяли южным славянам уверенно чувствовать себя в Европе. И албано-сербский конфликт, из-за которого НАТО принялось "мочить" сербов, категорически не сводится к правоте одной стороны и неправоте другой.



В общем, со стороны США и НАТО это была демонстрация силы и безнаказанности. Всем объясняли, что Россия теперь страна третьего мира. Никому не может помочь, ни на что не способна повлиять.



Премьер-министр России Евгений Примаков в те самые часы, когда началась бомбардировка Югославии, летел в США. Получив известия об ударах по Белграду, Примаков развернул самолет. Потом последовал бросок русских десантников Юнус-Бека Евкурова на Приштину. Мир напрягся.



Тогда и были сказаны слова о том, что прием в НАТО сразу нескольких бывших ключевых союзников России и приказ о воздушной атаке Белграда – самое роковое из всех решений Запада. Эти слова произнес не Примаков, не Ельцин, а бывший посол США в СССР, один из главных идеологов холодной войны Джордж Фрост Кеннан. Он, наверное, уже тогда понял, что русская пружина не лопнула, не сломалась, а начала сжиматься.



Оценки Кеннана подтвердились далеко не сразу. Новый российский президент Путин предпринял еще несколько попыток подружиться с Западом. Россия активнее всех поддержала американцев после трагедии 9/11. Когда Запад начал операцию в Афганистане, русские предоставили для военных грузов НАТО аэродром в Оренбурге. Путин вел переговоры о еще более тесном сотрудничестве с альянсом и возможном вступлении туда России. Американцы и британцы обещали подумать. Но вместо этого в марте 2004 года в НАТО были приняты еще семь восточноевропейских стран, в том числе Эстония, Латвия и Литва, граничащие с РФ и настроенные откровенно русофобски. А Путину дали понять, что вступление России в НАТО невозможно.



Кажется, эта мысль наконец-то начала доходить до всех, до кого должна была дойти. Россия слишком большая. У нее огромный ядерный потенциал. Россия накренила бы, перекосила всю конструкцию североатлантического альянса. Как ни причесывай медведя, ни подстригай ему когти, он не станет пуделем. И в ЕС эта огромная страна целиком никогда не поместится.



– Значит, Россия должна разделиться на несколько частей! – голосом пионера-отличника восклицают модные публицисты, лучше всех знающие, как устроен мир и как его устроить еще лучше. Говорите, начнется гражданская война, наступит хаос? А вы что, пророк Самуил? Может еще и не наступит.



Кстати, нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил недавно, что русским в 90-е предлагали вступить в НАТО, и они отказались. Это, разумеется, ложь. Но у больших парней лох всегда сам виноват, и под этим наперстком снова нет шарика.



Потом в североатлантический альянс собрались принимать уже Украину и Грузию. Активно подогревая там антироссийские настроения. Ну, как "собрались"? Не завтра же. Чего эти русские переполошились? Нервные какие. Имперские комплексы спать не дают?



В декабре 2021 года Путин, наконец, потребует, чтобы НАТО отодвинулось на границы 1997 года. Сейчас многие читатели уже не помнят, что именно это требование, так всех удивившее и его невыполнение стали спусковым крючком "российского вторжения на Украину". Начала в полной мере подтверждаться зловещая правота американского "ястреба" Джорджа Фроста Кеннана, 25 лет назад назвавшего расширение НАТО на Восток самым роковым решением Запада. Хотя, если посмотреть на вещи более широко, спусковым крючком сегодняшних драматических событий стали, наверное, благодушие и доверчивость советских людей и советских руководителей, их удивительная "открытость миру" в далекие уже 80-е годы двадцатого века. Источник - zonakz.net

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