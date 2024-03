Война в Газе подогрела ядерные амбиции Ирана, - И.Субботин

09:01 12.03.2024 11.03.2024



Активность Тегерана в атомной сфере постепенно выходит из-под контроля

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осматривает элементы центрифуги для обогащения урана.

Ситуация вокруг сектора Газа могла усилить голоса в военной и политической элитах Ирана, которые выступают за ускоренное создание ядерного оружия. Такие предположения появились среди американских и европейских дипломатов, которые считают, что у Тегерана выросли аппетиты не только в связи с отчетливо проступившими противоречиями в американо-израильских отношениях, но и в связи с результатами недавних выборов в парламент Исламской Республики, продемонстрировавшими доминирование сторонников жесткой линии внутри истеблишмента.



О настроениях среди западных дипломатов со ссылкой на источники сообщила британская газета The Guardian. По словам собеседников издания, региональная дестабилизация, спровоцированная вооруженным конфликтом в секторе Газа, скорее всего усилила доводы тех групп влияния в Иране, которые выступают за то, чтобы их страна обладала полноценной военной ядерной программой, чтобы сдерживать действия Израиля на Ближнем Востоке. Отчасти масла в огонь могли подлить и эмоциональные высказывания членов правительства Биньямина Нетаньяху, которые во время активной фазы сухопутной операции в палестинском анклаве допустили использование против группировки ХАМАС ядерной бомбы.



Опасения среди официальных лиц США и ЕС усилились после того, как в этом месяце сторонники жесткой линии закрепили свои позиции по итогам парламентских выборов в Иране. Выборы в Меджлис (законодательный орган) и Совет экспертов (орган, ключевой функцией которого является избрание верховного лидера страны) проходили одновременно и продемонстрировали, по официальным данным, явку в 41%. Оппозиционные организации, действующие за рубежом, утверждают, что реальная явка скорее всего гораздо ниже. Дело в том, что электорат испытывает апатию не только на фоне объективных экономических трудностей, с которыми сталкивается Исламская Республика, но и репрессивной политики высшего руководства.



Несмотря на то что влияние Меджлиса на механизм принятия государственных решений в Иране крайне ограничено и сосредоточено преимущественно на социальных и экономических вопросах, парламентские выборы по-прежнему остаются красноречивым индикатором общественных настроений. "В более широком смысле мы наблюдаем кризис представительства, – цитирует The New York Times иранского социолога Аболфазла Хаджизадегана. – Похоже, что все профессиональные политики, а также нынешние политические группы и партии теряют авторитет и репутацию". По его словам, явный бойкот со стороны электората за последние годы набрал масштаб и не может оставаться незамеченным со стороны истеблишмента.



Внутренняя ситуация в Иране заставляет западный мир опасаться, что высшее руководство Исламской Республики пойдет на ужесточение своих подходов, в том числе к феномену ядерной программы, гражданский характер которой пока что оно публично декларирует.



Уже в марте гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформировал Совет управляющих, что "агентство утратило непрерывность информации о производстве и инвентаризации центрифуг, роторов и сильфонов, тяжелой воды и концентрата урановой руды" в Иране. "Прошло три года с тех пор, как Иран прекратил временно применять свой дополнительный протокол, и, следовательно, прошло также три года с тех пор, как агентство смогло обеспечить дополнительный доступ к объектам в Иране, – отметил Гросси. – Публичные заявления, сделанные в Иране по поводу его технических возможностей в сфере производства ядерного оружия, только усиливают мою обеспокоенность по поводу правильности и полноты заявлений Ирана о гарантиях".



Вероятно, Гросси имел в виду недавние комментарии Али Акбара Салехи, бывшего президента Организации по атомной энергии Ирана и бывшего представителя Исламской Республики в МАГАТЭ. В одном из интервью отставного чиновника спросили, обрел ли Тегеран возможность разработать ядерную бомбу. "У нас уже есть все возможности в сфере ядерной науки и технологий, – уклончиво ответил Салехи. – Поясню вам на примере автомобиля. Что нужно для того, чтобы он поехал? Нужны шасси, двигатель, руль… Если вы спросите меня, сделали ли мы коробку передач, я отвечу – да, сделали. Собрали ли мы двигатель? Да, собрали. Однако каждая из этих деталей создана для конкретной задачи".



Подобный настрой Тегерана заставляет международных инспекторов просчитывать, что конфронтация на Ближнем Востоке, возникшая на фоне войны в Газе, увеличит свой масштаб. "Мы опасаемся, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке расширится и обретет ядерное измерение, – заявил Гросси в интервью телеканалу Sky News Arabia. – Весь регион очень хрупкий и нестабильный". По словам директора МАГАТЭ, агентство "стремится быть максимально активным", чтобы не допустить таких последствий.



То, что Тегеран предпринимает действия, "которые не имеют вызывающей доверие гражданской направленности", в последние недели официально говорил и Госдепартамент США.



Тем временем в Израиле решили действовать самостоятельно. Там к работе приступил специальный военный департамент, который займется всеми вопросами, связанными с Ираном. Структуру возглавил командующий ВВС генерал-майор Томер Бар. Департамент, идея которого обсуждалась уже давно, должен взять под свой контроль в том числе проблему ядерной программы Исламской Республики и выработать ответ на возможные будущие атаки. Высокопоставленные источники издания The Jerusalem Post в израильском аппарате безопасности заявили, что создание отдела должно стать сигналом не только Ирану, но и администрации президента США, которая, по этим оценкам, ничего не сделала для предотвращения ядерной угрозы.



В последнем докладе эксперты Института науки и международной безопасности (США) заметили, что с прошлого года "угроза, исходящая от ядерной программы Ирана, резко возросла". "Нестабильная ситуация в регионе дает Ирану уникальную возможность и усиливает внутреннее оправдание создания ядерного оружия, в то время как ресурсы США и Израиля для обнаружения и сдерживания Ирана истощены, – говорится в исследовании. – Продолжающиеся конфликты приводят к игнорированию иранской ядерной угрозы в то время, когда потенциал Ирана в сфере ядерного оружия никогда не был таким большим".



По мнению экспертов Института науки и международной безопасности, международное сообщество "впервые за многие годы сталкивается с реальной возможностью того, что Иран может решить использовать свой ядерный потенциал в качестве инструмента, создав ядерное оружие". Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710223260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка заседания палаты

- Мажилис рассмотрит законопроект, стимулирующий использование возобновляемых источников энергии

- Кадровые перестановки

- О братьях Нигматулиных

- КМГ и SOCAR подписали документы о поэтапном увеличении объемов транзита и продаже казахстанской нефти

- К трем годам лишения свободы осужден гражданин, выписывавший фиктивные счета-фактуры в Шымкенте

- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества

- Кто играет против Астаны

- Кадровые перестановки