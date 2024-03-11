Борьба до последнего Эрдогана. Турцию ждет новый передел власти, - С.Строкань

10:27 12.03.2024 Турция готовится к муниципальным выборам, которые 31 марта определят расстановку политических сил на местах. Накануне голосования президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал громкое заявление о том, что эти выборы станут для него последними "в рамках полномочий, предоставленных законом", и пообещал передать власть "братьям", которые придут ему на смену. Это признание стало головоломкой для всех. Возможными мотивами президента, предупредившего о намерении завершить политическую карьеру по окончании своего президентского срока, называют стремление повысить шансы кандидатов от партии власти на выборах 31 марта и подготовку турецкого общества к новому изменению Конституции.



После перезагрузки высших органов исполнительной и законодательной власти, в ходе которой в мае прошлого года в Турции одновременно прошли президентские и парламентские выборы, страну ждет новая битва. На 31 марта назначены муниципальные выборы, которые определят, кто будет управлять на местах, включая крупнейшие мегаполисы - Стамбул, Анкару и Измир.



В то время как Реджеп Тайип Эрдоган после победы весной 2023 года над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу продлил пребывание у власти еще на пять лет, а пропрезидентский "Республиканский альянс" получил большинство в парламенте, власть в крупнейших городах по-прежнему принадлежит оппозиционным мэрам. Учитывая это, выборы 31 марта приобретают огромное значение для президента Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития, которая рассчитывает вернуться к власти в мегаполисах.



Выступая на недавней церемонии открытия новой линии электричек в Стамбуле, на которой присутствовал его выдвиженец на пост мэра города, бывший министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, президент Эрдоган напомнил о том, что новая транспортная магистраль стала заслугой его правительства. При этом, по словам главы государства, сам оппозиционный мэр Экрем Имамоглу ничего не сделал для развития инфраструктуры.



"Мы спросим с них за все потерянные годы Стамбула. Даст Бог, на выборах вы спасете город от пяти лет некомпетентности и покажете городу, что такое настоящий мэр",- заявил, обращаясь к Мурату Куруму, президент Эрдоган, в то время как действующий мэр Экрем Имамоглу на церемонию даже не приехал.



Ряд экспертов называют господина Имамоглу основным кандидатом от оппозиции на президентских выборах, которые должны пройти в 2028 году.



В своем новом обращении по случаю предстоящих муниципальных выборов, которое он сделал в прошлую пятницу, президент Эрдоган призвал проголосовать за представителей правящей партии и сменить оппозиционных мэров, тем самым начав с 1 апреля "новую эпоху" в городском управлении.



В том же обращении он сделал громкое заявление о своем политическом будущем, сообщив, что его очередной пятилетний срок станет последним, в связи с чем последними для него окажутся и выборы 31 марта. "Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом",- предупредил Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав "передать дела братьям", которые придут после него.



Новость о том, что турецкий лидер досрочно анонсировал свой уход, причем сделал это в первый год своего нового президентского срока, стала полной неожиданностью, заставив политиков, экспертов и СМИ ломать голову над тем, что же могло заставить его пойти на этот шаг.



Всего за полторы недели до этого, отмечая 26 февраля свое 70-летие, Реджеп Тайип Эрдоган не сделал никаких заявлений по поводу своих дальнейших политических планов. В то же время эксперты стали обсуждать сценарии возможного продления эпохи Эрдогана после выборов 2028 года, в которых он по действующей конституции не может принимать участия.



Как заявил "РИА Новости" директор турецкого Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны Фахри Эренель, изменение срока полномочий президента Эрдогана станет возможным в случае проведения конституционной реформы - "внесения изменений в действующую конституцию или появления абсолютно нового основного закона".



В 2017 году Турция по итогам референдума стала президентской республикой. По нынешней конституции глава государства может занимать свой пост не более двух сроков подряд. После того как в мае прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок, оппозиционные партии стали называть его новый мандат третьим сроком. Оппоненты напомнили о том, что с 2014 по 2018 год он также был президентом в рамках парламентской республики.



Сам же президент Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, в то время как нынешний основной закон не отвечает требованиям времени.



По мнению бывшего министра юстиции Турции Бекира Боздага, несмотря на заявление о намерении завершить политическую карьеру после 2028 года, Реджеп Тайип Эрдоган вполне может найти способ пойти еще на один срок. Действующая конституция позволяет занимать пост президента не более двух сроков подряд, однако в ней также говорится о том, что президент может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в случае досрочных выборов. "Если в соответствии с конституцией парламент Турции примет решение о досрочных выборах во время второго срока президента, у нашего президента Эрдогана будет конституционное право стать кандидатом. Что случится завтра, неизвестно. Может быть, парламент примет такое решение, и наш президент благодаря этому получит возможность стать кандидатом",- написал Бекир Боздаг в соцсети X.



В свою очередь, комментируя заявление турецкого президента о предстоящих муниципальных выборах как последних в его политической карьере, газета Hurriyet называет это "социальным экспериментом для правящей партии". По мнению обозревателя Hurriyet Ахмета Хакана, "возможно, президент хотел получить больше голосов за свою партию на местных выборах, обратившись с чрезмерно эмоциональным посланием". "Как известно, избиратели отдают предпочтение эмоциям",- считает Ахмет Хакан. Кроме того, не исключено, что президент хотел посмотреть на то, как будут реагировать активисты правящей партии на новость о его возможном уходе, а также напомнить всем: по действующей конституции он не может баллотироваться снова и поэтому ее нужно менять.



Сергей Строкань Источник - коммерсант

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