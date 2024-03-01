Ташкент. Журналиста Р.Сагитова вызывали в милицию из-за сравнения Ш.Кудратходжи с Ириной Фарион

11:08 12.03.2024

Блогера-журналиста Рината Сагитова вызывали в милицию из-за сравнения Шерзода Кудратходжи с Ириной Фарион



Пятница, 01 Марта 2024



Ташкентский блогер и независимый журналист Ринат Сагитов, ведущий канал "Голос Джельсомино" рассказал, что 26 февраля к нему домой пришел капитан милиции по имени Голиб и "попросил" пройти его с ним в ОВД Шайхантохурского района на "профилактическую беседу".



Причины приглашения милиционер не объяснил и Сагитов на всякий случай записал аудиообращение, заявив, что его вызов однозначно связан с его профессиональной деятельностью, так как ничем другим он не занимался и ни в чем противозаконном не замешан.



По его словам, "профилактическая беседа" продолжалась минут сорок и была связана с некоторыми публикациями в его телеграм-канале.



После того блогера-журналиста заставили подписать какую-то бумагу (от волнения он не запомнил, какую: его вызвали в первый раз; раньше он тоже не имел дела с милицией). Сагитов также пообещал не называть публикацию, вызвавшую такое недовольство властей, что милицию заставили провести с ним предупредительную "беседу".



О произошедшем Ринат Сагитов кратко поведал на своей странице в Фейсбуке.



Мы просмотрели содержимое его канала и обнаружили странную вещь: у него ОКАЗАЛСЯ УДАЛЕН еще недавно стоявший пост о ректоре Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзоде Кудратходже. (У нас сохранился скан этой записи.) Это дает возможность понять, по какой именно причине Сагитова вызывали в РОВД.



Скан части поста Рината Сагитова



Недавно Кудратходжа, отличившийся несколькими скандалами с этно-шовинистическим душком, сделал новое, достаточно оскорбительное заявление в отношении русскоязычных граждан Узбекистана. В интервью, вышедшем 13 февраля, он заявил, что те, кто не знают узбекский язык, живя в Узбекистане, должны решить для себя, "оккупанты" они или "идиоты".



При этом, напомним, что Кудратходжа отнюдь не частное лицо, а высокопоставленный госслужащий, ставленник Шавката Мирзиеева, работавший его пресс-секретарем (когда тот был премьер-министром). Несомненно, Кудратходже прекрасно известны настроения его шефа, ведь в противном случае он ничего подобного бы себе не позволил. Так что он точно знал: "наверху" сказанное им получит одобрение.



Как и предполагалось, его заявление вызвало большой резонанс и вызвало дискуссии в соцсетях и под публикациями, посвященными этой теме.



Но общие последствия, вероятно, оказались неожиданными для Кудратходжи. Послу Узбекистана в Москве впервые за несколько десятилетий был заявлен протест в связи с его высказываниями, а в Россотрудничестве заявили, что прерывают контакты с со структурами ректора Университета журналистики.



Ринат Сагитов тоже отреагировал на разразившийся скандал и вставил свои "пять копеек", сравнив Кудратходжу с известной украинской этно-националисткой Ириной Фарион.



"Ирина Фарион не назвала русскоязычных бойцов Украины "оккупантами" или "идиотами", она просто сказала, что не считает их украинцами, - написал он. - И за это студенты во Львове вышли на демонстрацию против нее с требованием ее увольнения! Все это произошло в стране, которую бомбит русская армия. Но никто не позволил оскорблять русскоязычных бойцов ВСУ. Мы мирная страна, мы нейтральная страна, но ректор института журналистики отозвался о наших русскоязычных гражданах жестче, чем скандально известная националистка из Украины. Он мог бы сказать, что не считает не знающих узбекского языка, например, узбеками, или гражданами Узбекистана, как Фарион сказала о русскоязычных бойцах ВСУ. Но он прямо назвал наших граждан, не знающих узбекский язык "идиотами" или "оккупантами".



"Львовские студенты вышли на митинг протеста, против оскорблений русскоязычных бойцов ВСУ. Фарион уволили с работы. И все это произошло в якобы "нацистской" Украине. У нас никто не вышел протестовать против оскорблений граждан нашей страны, никто не призвал ректора к отставке. Хотя мы ни с кем не воюем. Какую страну назвать "нацистской"?", - продолжил блогер.



"Я "поздравляю" Кудратходжу, по уровню национализма он превзошел скандально известную Ирину Фарион". "Суд отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Львовской политехники. Фарион уволили в ноябре прошлого года. (…) В нейтральном Узбекистане - ни один человек не вышел на защиту, чести и достоинства своих русскоязычных граждан после оскорблений и унижений Кудратходжи. А ведь мы ни с кем не воюем, и нас никто не бомбит", - заключил он.



Этот пост, ныне удаленный, по всей видимости, и стал непосредственным поводом для его вызова в милицию.



Как оказалось, отзываться в оскорбительном ключе о русскоязычных согражданах можно, а проводить неприятные для оскорбителя сравнения нельзя.



Соб. инф.



Подробнее

https://www.asiaterra.info/news/blogera-zhurnalista-rinata-sagitova-vyzyvali-v-militsiyu-iz-za-sravneniya-sherzoda-kudratkhodzhi-s-irinoj-farion