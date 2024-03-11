Казахстан сокращает добычу нефти: что это значит для мира

11:11 12.03.2024

Мангистауская область вошла в тройку регионов по добыче нефти.



Добыча нефти в Казахстане снизилась, и страна планирует продлить дополнительное добровольное сокращение производства нефти на следующий квартал, передает Caravan.kz со ссылкой на Energyprom.kz.



По данным аналитиков, в январе текущего года объем добычи сырой нефти в Казахстане составил 6,7 млн тонн, что на 3,2 % меньше, чем в прошлом году.



Наибольший объем добычи традиционно пришелся на Атыраускую область, где было добыто 4,6 млн тонн нефти, что на 2,4 % меньше, чем в прошлом году. Затем следуют Мангистауская (1,4 миллиона тонн, минус 1,4 %) и Актюбинская (360,6 тысяч тонн) области.



Общий объем добычи нефти в денежном выражении составил 1,3 трлн тенге, что на 9,7 % меньше, чем в январе прошлого года.



Для справки: за весь 2023 год добыча нефти в Казахстане составила 77,6 миллиона тонн, что на 7 % больше, чем за 2022 год.



Напомним, Казахстан продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в день на второй квартал 2024 года. Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, которое Казахстан уже объявил в апреле 2023-го (продлится до конца декабря 2024 года). Дополнительное сокращение добычи призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, сообщает Министерство энергетики РК.



Большая часть добытой в РК нефти - более 90 % от общего объема - отправляется на экспорт. За январь–декабрь 2023 года экспорт нефти вырос на 8,4 %, до 70,7 млн тонн. В то же время в денежном выражении экспорт составил 42,3 млрд долл. США - на 9,8 % меньше, чем годом ранее.



В страны СНГ (Азербайджан, Узбекистан и Россию) отправили 242,8 тыс. тонн нефти на сумму 123,3 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 4,1 %, в денежном, напротив, отмечено сокращение на 17 %.



В остальные страны мира было отправлено 70,4 млн тонн нефти на сумму 42,2 млрд долл. США. Рост в натуральном выражении составил 8,4 %, в денежном же зафиксировано сокращение на 9,8 %. Большая часть казахстанской нефти поставлялась в Италию. В пятерке ключевых направлений также оказались Нидерланды, Китай, Корея и Румыния.



В декабре прошлого года экспортные цены на сырую нефть и нефтепродукты снизились на 8,3 %. В месячной динамике цены для стран СНГ остались на предыдущем уровне, а для остальных стран - уменьшились.



В годовой же динамике (т.е. к декабрю 2022 года) экспортные цены увеличились на 5 %. При этом для стран СНГ цены снизились на 5,3 %, а вот для остальных стран - наоборот, выросли на 5,1 %.



Автор: Ахмет Талапулы