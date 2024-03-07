"Тенгиз, Карачаганак и Кашаган будут русскими", - Петр Своик

11:12 12.03.2024

"Тенгиз, Карачаганак и Кашаган будут русскими"

07.03.2024



Лилия ИГЛИКОВА



Петр Своик о "независимости" и участии в Большой игре



