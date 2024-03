Как Пентагон и оружейные бароны обкрадывают американцев, - В.Михеев

13:18 12.03.2024 12.03.2024 | Владимир МИХЕЕВ



Производство вооружений для украинского театра военных действий НАТО может быть расширено



Осенью 2023 года, когда войска киевского режима, накаченные всеми видами американского и западноевропейского оружия, получающие в режиме реального времени разведывательные данные со спутников, инструктируемые советниками из стран НАТО, не сумели реализовать свои планы масштабного "контрнаступления", для Вашингтона потребовались новые аргументы для обоснования финансовых вливаний в проект "анти-Россия".

Чисто на военные цели в поддержку бывшей УССР администрация Обамы – Клинтон – Байдена выкачала из государственного бюджета 68 млрд долларов. Поскольку зримых дивидендов не удалось представить, понадобилось найти убедительные доводы в пользу того, что деньги налогоплательщиков тратятся не впустую. Тогда и был вброшен в публичное пространство пропагандистский тезис о том, что средства, выделяемые из казны по этой статье, на самом деле, окупаются сторицей, поскольку не представляют собой рутинный перевод на счета главарей киевской хунты.



Президент Джо Байден, назвав американский военно-промышленный комплекс (ВПК) "арсеналом демократии", прямым текстом поведал городу и миру: "Мы отправляем Украине вооружение, находящееся на наших складах. И когда мы используем деньги, выделенные Конгрессом, мы используем их для пополнения наших собственных складов, наших собственных запасов новым оружием. Оружием, которое защищает Америку и производится в Америке. Это ракеты (Пэтриот) Patriot для батарей ПВО, произведенные в штате Аризона. Это артиллерийские снаряды, которые производятся в 12 штатах, в Пенсильвании, Огайо, Техасе" (Equipment that defends America and is made in America. Patriot missiles for air defense batteries, made in Arizona. Artillery shells manufactured in 12 states across the country, in Pennsylvania, Ohio, Texas).

В это же время, как разузнало издание "Политико" (Politico), чиновники Белого дома и его окрестностей стали дружно озвучивать мысль о том, что поставки оружия за рубеж "полезны для создания рабочих мест".



Пусть выгодополучатель (бенефициар) назовет себя

Предлагаемое успокоительное средство от Белого дома не впечатлило Питера Харриса, доцента кафедры политологии в Университете штата Колорадо, который вместе с коллегами работает над проектом, финансируемым Корпорацией Карнеги в Нью-Йорке (это благотворительный фонд, созданный в 1911 году для поддержки образовательных программ). Исследование называется "Проект дивидендов от установления мира" (The Peace Dividend Project).



В статье, опубликованной в издании "Ответственное государственное управление" (Responsible Statecraft), Питер Харрис усомнился в том, что рядовые граждане могут с удовлетворением воспринять объяснение Белого дома. Эти средства, взятые из их налогов, возвращаются далеко не всем хотя бы потому, что оружейные корпорации и их смежники "распределены по территории Соединенным Штатам неравномерно. Они сосредоточены в определенных регионах: например, в округе Таррант в Техасе, округе Фэрфакс в Вирджинии и округе Эль-Пасо в Колорадо".

Таким образом, происходит "перераспределение" накопленных на счетах государственной казны денег в пользу ограниченного контингента работников и бюджетов избранного числа штатов. По аналогии с "ржавым поясом" (Rust Belt), как назвали еще в 1980-е годы города и районы в США, подвергшиеся разрушительным последствиям деиндустриализации, возник термин "оружейный пояс" (Gun Belt), где ядром экономической активности и источником преуспевания всех причастных служат заводы, производящие вооружения.



На протяжении десятилетий Gunbelt притягивал колоссальные инвестиции, выделяемые из федерального бюджета, что, по мнению Питера Харриса, только закрепляло неравенство и плохо сказывалось на общенациональной солидарности. Доцент Харрис убежден, что "для любого, кто заинтересован в повышении благосостояния простых американцев, военные расходы не должны быть предпочтительным механизмом. Расходы на оборону – это форма перераспределения богатства, но только в регрессивном смысле" (Defense outlays are a form of wealth redistribution, but only in a regressive sense).



Позиция Питера Харриса созвучна идеологии Responsible Statecraft, который издается аналитическим центром "Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне". Эксперты, критически настроенные по отношению к вашингтонским администрациям последнего времени, которые втянули страну "в контрпродуктивные и бесконечные войны", провозгласили своей миссией "продвижение позитивного, беспристрастного видения внешней политики США".



Лоббисты ВПК на Капитолийском холме



Не разделяет Responsible Statecraft и предложенную недавно администрацией демократов новую национальную "Оборонно-промышленную стратегию" (National Defense Industrial Strategy), что предполагает "катализировать смену поколений". Другими словами, повысить уровень технологического уклада этого сектора экономики с целью "соответствовать стратегическому моменту", что подразумевает соперничество с Китаем с учетом поставок оружия и боеприпасов киевскому режиму и правительству Нетаньяху в Израиле.

"Байден хочет перевести США на постоянные военные рельсы. Новая "Оборонно-промышленная стратегия" является подарком для производителей оружия, а не для обычных американцев". Такой заголовок Джулия Гледхилл, аналитик Центра оборонной информации в рамках Проекта по государственному надзору (Center for Defense Information at the Project on Government Oversight), предпослала своей статье, опубликованной в Responsible Statecraft 23 февраля.

США необходимо, говорится в новой Стратегии, "агрессивно продвигаться к инновационным возможностям следующего поколения, продолжая модернизировать и производить в значительных объемах системы обычных вооружений, уже находящиеся на вооружении" (move aggressively toward innovative, next-generation capabilities while continuing to upgrade and produce, in significant volumes, conventional weapons systems already in the force).

Джулия Гледхилл иронизирует по этому поводу: "Военные потратили более двух десятилетий на разработку истребителя F-35, основанного на технологии "следующего поколения", однако Пентагон до сих пор не дал разрешение на его серийное производство".



После завершения холодной войны глава Пентагона Лес Аспин и его заместитель Уильям Перри созвали на закрытое совещание владельцев корпораций ВПК, что позже получило известность как "Тайная вечеря". Волевым решением была произведена консолидация отрасли, что означало сокращение числа ключевых подрядчиков с более чем 50 до пяти.



"Консолидация" обернулась монополизацией ВПК, что привело, в свою очередь, с одной стороны, к полной зависимости оружейных баронов от государственных заказов, а с другой – позволило им в значительной мере диктовать цены на свою продукцию (monopolistic defense sector we have now – one that depends heavily on government contracts and enjoys significant freedom to set prices).



Нельзя исключать, что смычка оружейных магнатов и закупщиков в погонах в ряде случаев порождала коррупционные схемы. В мае 2023 году разразился скандал: пентагоновских многозвездных генералов обвинили в том, что они намеренно завышали стоимость закупаемых вооружений, что предназначались для украинской наемнической армии США. Бесследно исчезло 3 млрд долларов, и кто конкретно нагрел на этой афере руки не представлялось возможность выяснить или, что скорее всего, посчитали, что не резон бросать тень на честь мундира.



Рычаги влияния на власть у лоббистов ВПК имеются. Как подчеркивает в статье Джулия Гледхилл, "военные подрядчики использовали свою растущую финансово-экономическую мощь, чтобы проложить дорогу на Капитолийский холм". Как следствие, США на протяжении десятилетий сами себя загоняли в "яму, постоянно увеличивая расходы на национальную безопасность и раздавая около половины денег оружейным подрядчикам".

США тратят на военные цели, акцентирует автор, "больше, чем следующие за ними по объему ВВП 10 стран, вместе взятые, опережая только Китай более чем на 30%" (The U.S. spends more on national security than the next 10 countries combined, outpacing China alone by over 30%).



Сейчас на Капитолийском холме бушуют мартовские страсти вокруг перегруза от неподъемного государственного долга, составляющего более 34 триллионов долларов. Каждую минуту долг увеличивается примерно на 2 млн. долларов. Неисполнение обязательств по долгу перед кредиторами грозит дефолтом. Потому даже республиканцы, преданные душой и телом военно-промышленному комплексу, предлагают подсократить бюджет Пентагона.



Предварительно решено: урезать не будут, но увеличат бюджет всего на один процент, что составит в итоге скромную сумму в 850 млрд долларов. Вместо 83 истребителей F-35 Пентагону разрешат заказать 70. Вместо двух субмарин класса "Вирджиния" заложат на стапелях одну.



Да, оружейным баронам обидно, но их не сильно обидели. Производство вооружений для украинского театра военных действий НАТО едва ли будет свернуто, скорее, будет расширено. Уничтожение на днях в ходе СВО американской системы ПВО "Пэтриот" (Patriot) предоставило повод заказать у корпорации "Рейтон" (Raytheon) новую партию, что загрузит производственные мощности на несколько лет вперед. Бароны будут довольны: каждая батарея стоит один млрд долларов, а каждая ракета к ней по 4 млн долларов.



Эйзенхауэр и Байден: найдите отличие

…В своем последнем публичном выступлении 17 января 1961 года президент США Дуайт Эйзенхауэр счел необходимым предостеречь сограждан об опасности, исходящей от "альянса огромного военного ведомства и крупной военной промышленности". "Его тотальное влияние – экономическое, политическое и даже духовное – ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства", – заявил 63 года тому назад один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.



Генерал армии Эйзенхауэр оставил после себя наказ преемникам: "В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам".



Скептически настроенные, образованные и думающие американцы осознают, что предупреждение легендарного генерала ВОВ было вполне оправданным. "Жадность оружейной промышленности безгранична, – предупреждает уже в наши дни Джулия Гледхилл. – В отсутствии каких-либо ограничений правительство США может через 20 или 30 лет обнаружить, что оно находится в канаве, из которой не сможет выбраться" (Arms industry greed is boundless – and without off-ramps or constraints, the U.S. government may find in 20 or 30 years that it’s in a ditch it can’t get out of).

Дуайт Эйзенхауэр считал, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) способен "угрожать нашим свободам и демократическим процедурам". Джо Байден, напротив, именует родной ВПК "арсеналом демократии". Совершено очевидно, что между двумя президентами пролегла дистанция огромного размера. Что неудивительно, потому что к моменту, когда фашистская Германия капитулировала, Джозефу Робинетту Байдену-младшему еще не исполнилось и трех лет.



А опыт Байдена, как политика-старожила, пришелся на эпоху, когда США либо развязали, либо соучаствовали в 300 заморских конфликтах, безмерно обогащавших такие корпорации, как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics и им подобные.



Все заокеанские оружейные бароны следуют негласной заповеди: что хорошо для американского ВПК, то хорошо и для США. Вот только немногие американцы с этим будут готовы согласиться. Источник - фонд стратегической культуры

