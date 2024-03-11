Российский военный Ил-76 разбился в Ивановской области - погибло 15 человек

14:04 12.03.2024

Военный борт Ил-76 разбился в Ивановской области через считанные минуты после взлета.



В Минобороны сообщили, что на борту находились 15 человек.



"12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области.



На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.



По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - сообщили в ведомстве.

На месте крушения работают экстренные службы, они ведут борьбу с огнем.



На аэродром Иваново для установления причин падения Ил-76 вылетела комиссия Главного командования ВКС России.