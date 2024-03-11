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УкрАрмия пошла наступать на Курск и Белгород. Кровавая баня пиара ради
14:20 12.03.2024

Кровавая баня: наши силы пресекли провокацию ВСУ на границе Белгородщины
Цели диверсантов - устроить пиар-акцию с "захватом" российских сел

На днях руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) пообещал вторжение в Крым. Видимо, хотел направить наших военных по ложному следу, отвлечь внимание от главного удара ВСУ. А он, как показали последние события, был нанесен со стороны Сумской и Харьковской областей в сторону Курской области и Белгородщины. Однако провокация с целью устроить громкую пиар-акцию накануне российских президентских выборов сорвалась.

Цели диверсантов - устроить пиар-акцию с "захватом" российских сел

Еще сутки назад наши военкоры сообщили, что по группировке ВСУ, сформированной на стыке Сумской и Харьковской областей, в районе украинского Грайворона, был нанесен мощный упреждающий удар. Противник понес потери в живой силе и технике, но, как оказалось, от своих намерений не отказался. Ночью и утром 12 марта бои продолжились.

Корреспондент канала "Старше Эдды", который находится на месте событий, сообщил, что утром ВСУ на Белгородском пограничье пошли в атаку. Работает артиллерия с двух сторон, задействованы танки. Наши все видят и уничтожают противника, отметил военкор.

Одновременно в украинских социальных сетях массово стали появляться ложные сообщения о том, что подразделениям ВСУ удалось прорваться на российскую территорию. Налицо координация действий диверсантов ГУР и центров информационно-психологических операций (ЦИПСО). Но, судя по всему, провокация явно не удалась.

По данным военкоров, противник силами бронированных маневренных групп, пехоты и легкой техники попытался прорваться на Грайворонском направлении. Но "за бронегруппами врага идет охота, очень активно работает наша артиллерия, наносит удары авиация". Сил и средств на уничтожение врага, уверяют военкоры, у нас хватает, личный состав ВСУ "активно утилизируется". "Наступ закончится так же, как и предыдущие, то есть большими потерями в поголовье врага и сожженной техникой", - заключает военкор.

В свою очередь, ресурс "Рыбарь" предположил, что киевский режим решил повторить прошлогоднюю акцию с заходом на территорию Белгородской области групп так называемого "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Однако с тех пор в приграничных районах многое изменилось. Инженерные войска оборудовали новые оборонительные рубежи, провели минирование местности. Сформированы приграничные силы под единым командованием. Для противника заготовлены "огневые мешки" и засады.

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По данным канала, "украинские формирования сосредоточили в районе два батальона пехоты и бронетехнику, включая танки. Российские войска наблюдают за активностью противника и активно работают по выявленным целям".

Военный блогер Юрий Подоляка так прокомментировал обстановку в районе, где ВСУ попытались прорвать границу: противнику накануне и сегодня утром нанесено мощное поражение и у него сейчас только одна цель стоит - "выжить ... в той кровавой бане, которую им устроили настоящие русские, в том числе сибирские батальоны на границе".

Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО

Источник - МК
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