Доведя страну до полной анархии ушел в отставку и сбежал очередной правитель Гаити - Ариэль Анри

15:49 12.03.2024

Премьер-министр Гаити согласился на отставку

Григорий Май

Временный премьер-министр Гаити Ариэль Анри дал согласие уйти в отставку после создания президентского Совета из семи человек, представляющих различные гаитянские движения. Этот орган должен возглавить переход к выборам и назначить нового временного премьера и кабмин.



Такой вариант был предложен в декларации после переговоров на Ямайке глав правительств карибских государств, представителей Гаити, США, Канады, Франции и Бразилии.



Отставки Анри требовали вооруженные банды, контролирующие большую часть островного государства и почти всю столицу Порт-о-Пренс. Оппозиция тоже выступала за его уход с поста.



Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, задачей Совета будет обеспечить условия для проведения свободных выборов. Анри может остаться на территории США в Пуэрто-Рико, где он находится в настоящее время.