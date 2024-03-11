Хоким Ангорского района Узбекистана Мардонов попался на аферах с автотранспортом

18:29 12.03.2024

Хоким Ангорского района купил Captiva за счет средств "женской тетради"

Антикоррупционное агентство изучает информацию о покупке хокимом Ангорского района Сурхандарьи автомобиля Captiva-5 за счет средств "женской тетради".



Хоким Ангорского района Сурхандарьинской области Косим Мардонов приобрел автомобиль Captiva-5 за счет средств "женской тетради". На это обратил внимание Telegram-канал "Ревизор". Информацию изучают в Агентстве по противодействию коррупции Узбекистана.



