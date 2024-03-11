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|Хоким Ангорского района Узбекистана Мардонов попался на аферах с автотранспортом
18:29 12.03.2024
Хоким Ангорского района купил Captiva за счет средств "женской тетради"
Антикоррупционное агентство изучает информацию о покупке хокимом Ангорского района Сурхандарьи автомобиля Captiva-5 за счет средств "женской тетради".
Хоким Ангорского района Сурхандарьинской области Косим Мардонов приобрел автомобиль Captiva-5 за счет средств "женской тетради". На это обратил внимание Telegram-канал "Ревизор". Информацию изучают в Агентстве по противодействию коррупции Узбекистана.
В частности, сообщается, что автомобиль Captiva (номер - 75 026 DAV) 2018 года производства, находившийся на балансе хокимията, в ноябре 2022 года попал в ДТП, из-за чего пришел в неисправное состояние. Автомобиль был продан на аукционе за 120 млн сумов в марте 2023 года.
В феврале этого года хоким подписал решение о выделении 349 млн сумов на покупку нового автомобиля. На основе этого решения хокимият района приобрел автомобиль Captiva-5 за 349,9 млн сумов. При этом предельная стоимость служебного автомобиля для хокимов районов и городов установлена в 1000 БРВ (340 млн сумов).
В качестве источника финансирования покупки указан фонд поддержки женщин, включенных в "женскую тетрадь".
При этом у хокимията имеется долг перед Бюро принудительного исполнения на 1,4 млрд сумов.
Anhor.uz также сообщил о других случаях покупки дорогих автомобилей со стороны должностных лиц, которые нарушили требование о предельной стоимости машин.
В апреле 2023 года Банковско-финансовая академия Узбекистана закупила автомобиль Malibu-2 за 419 млн сумов для проректора академии Д. Муминова.
Кунградский районный хокимият в феврале 2022 года приобрел Traiblazer LTZ-AT за 398 млн сумов.
В марте 2022 года Комитет семьи и женщин закупил три Malibu-2 по 405,9 млн сумов на каждое авто. Общая сумма покупки составила 1,2 млрд сумов.