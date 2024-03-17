На севере Китая обнаружен древний буддийский храм династии Северная Вэй /386-534 гг./, набитый статуями

18:36 12.03.2024

Тайюань, 12 марта /Синьхуа/ -- Буддийский храм, датирующийся эпохой правления династии Северная Вэй /386-534 гг./, был обнаружен на территории района Пинчэн города Датун /пров. Шаньси, Северный Китай/.



Предполагается, что древний храм с пагодой в центре был государственным или императорским. Он расположен примерно в 300 метрах от руин дворца времен династии Северная Вэй, сообщили в Институте археологии провинции Шаньси.



В центре фундамента пагоды исследователи обнаружили погребальную яму квадратной формы, снаружи и на дне которой были найдены жемчужины, коралловые украшения и медные кольца. Внутри пагоды также было обнаружено более 200 хорошо сохранившихся буддийских статуй и их разных частей. На одних из них сохранилась цветная роспись, а на других - остатки золотой фольги.



По словам замдиректора Датунского института археологии Ли Шуюня, предположительно пагода была расписана фресками, о чем свидетельствуют обрушившиеся фрагменты стен. "Это наиболее хорошо сохранившиеся остатки основания пагоды, которые когда-либо были обнаружены на территории сегодняшнего города Датун. Они представляют собой важные материалы для изучения архитектурных форм буддийских пагод того времени", - добавил он.



На фото. Каменные статуи в храме Северного грота в Цинъяне, провинция Ганьсу на северо-западе Китая, 26 мая 2022 года.