Байдену впору прыгать из окна с криком "Китайцы идут!" - Олег Шевцов

Спятивший американский генерал Джеймс Форрестол, в 1949-м сиганувший с 16-го этажа с криком "Русские идут!", давно стал фигурой символической: вот до чего доводят фобии. Но сегодня пора беспокоиться за нынешних лидеров США, кричащих о китайской экономической угрозе...



На фоне президентской кампании в США там озаботились китайской торговой экспансией так, будто речь идет об Армагеддоне. Влиятельная The Wall Street Journal бьет в набат: "Мир во второй раз за 20 лет столкнется с бумом импорта дешевых товаров китайского производства". Однако в этот раз принципиальное отличие нашествия китайских товаров в том, что Пекин делает ставку на выпуск высокотехнологичной продукции, а не дешевого ширпотреба и плохих копий европейских безделушек.



Китайские заводы уже выпускают больше автомобилей, сложного оборудования и бытовой электроники, чем необходимо внутреннему рынку. Пекин удваивает экспорт для оживления экономического роста. При этом, признают аналитики Wall Street, китайцы блюдут правила ВТО. Они наращивают массовый выпуск экспортных товаров, которыми наводняют мировые рынки. И если Россия, Иран, БРИКС, ШОС и участники "Шелкового пути" воспринимают это с энтузиазмом, то Запад с тревогой и ужасом ждет цунами дешевого товара made in China. Это наводнение сделает нерентабельным дорогое производство техноемких позиций...



Интересно, что страны G7 дружно вспоминают про демпинг, правила ВТО, протекционизм, запрет на господдержку частного сектора, только когда на себе испытывают все прелести конкуренции. И не стесняются в выборе средств для консервации собственной гегемонии на рынке. Гендиректор Renault уже призвал создать европейский альянс для борьбы с Китаем. На Женевском автосалоне Лука де Мео заявил о необходимости объединения, чтобы справиться с растущим притоком электромобилей из Поднебесной. Глава Renault предлагает идти путем Airbus - совместного предприятия европейских аэрокосмических компаний, созданного в 2000 году за счет господдержки.



Мегакорпорации и политические лидеры не впервые говорят в унисон о необходимости противостоять Пекину. Гендиректор Tesla Илон Маск ранее признал, что китайские автомобильные гиганты стали "самыми конкурентоспособными" в мире. Вывод: "Если не будут установлены торговые барьеры, они в значительной степени уничтожат большинство других автопроизводителей в мире". На днях Джо Байден сделал резкое заявление, назвав экспансию автопрома КНР угрозой национальной безопасности США. Как сообщила Financial Times, президент США поручил Министерству торговли проверить китайские автомобили, прежде всего электромобили, на предмет сбора секретных данных об американцах, хотя это - самый трудоемкий способ шпионить при наличии "ТикТока", "Гугла" и смартфонов.



"Электрокары способны копить большие объемы персональных данных - от геолокации до биометрии", - подпела Байдену министр торговли США Джина Раймондо. Она пугает соотечественников тем, что "кто-нибудь в Пекине сможет немедленно вывести из строя тысячи китайских автомобилей на американских дорогах". Министр объявила о "беспрецедентных мерах, чтобы автомобили из вызывающих беспокойство стран, таких как Китай, не подрывали национальную безопасность США". За этим бредом стоит отчаяние: Китай захватил лидерство на мировом рынке электромобилей, отодвинув ЕС и США на задний план.



По оценке Financial Times, вводимые ограничительные меры в стратегических областях неизбежно усилят геополитическую напряженность в отношениях США и КНР. В мире идет ожесточенная борьба за контроль над критическими ресурсами и технологическими цепочками поставок, и стороны повышают ставки. Администрация Байдена утвердила список ограничений на экспорт в Китай стратегически важных технологий, начиная с новейших полупроводников, затем ввела финансовые меры, блокирующие выход китайских электромобилей на американские рынки.



В ответ на американские ограничения экспорта в Китай стратегически важных чипов для искусственного интеллекта в августе 2023 года Пекин ввел жесткий контроль за экспортом галлия и германия, используемых в производстве чипов, а позже резко ужесточил требования по продаже нескольких видов графита. С декабря наложил запрет на экспорт целого ряда важнейших технологий по изготовлению редкоземельных металлов, в первую очередь так называемых тяжелых металлов, применяемых в электромоторах, медицинской технике и вооружениях. У главной мастерской мира есть чем ответить на ущемление своих прав и возможностей.



Китай обладает фактической монополией на промышленную переработку редкоземельных металлов: в 2022-м на долю КНР приходилось 63% мировой добычи, 85% их переработки и 92% производства. Зависимость Запада от Китая во всей производственной цепочке редкоземов достигла критического уровня. Австралия, Канада, Евросоюз, Япония и США срочно разрабатывают меры по развитию стратегических сырьевых отраслей, но не успевают. Эти пятеро пишут кляузы в ВТО, обвиняя КНР в "несправедливой госполитике".



Очевидно, что с уходом демократов из Белого дома торговая война США с КНР не стихнет. Как пишет The Washington Post, Дональд Трамп уже обсудил с советниками введение пошлины в 60% на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. Такие популистские драконовские меры приведут к глубоким потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа, что подтверждают видные эксперты.



А ведь Китай с долей в 11,7% от общего объема внешней торговли - третий торговый партнер США, которого опережают лишь Мексика и Канада. Торговая война с Китаем 2018-2019 годов нанесла огромный ущерб, но последствия введения новых мер могут быть еще масштабнее, заявила WP эксперт центра Tax Foundation Эрика Йорк. По ее мнению, 60-процентные тарифы могут "разнести и фрагментировать мировую торговлю до такой степени, которой не видели уже несколько столетий". Тогда БРИКС может показаться тихой заводью, если в мировой долларовой системе начнется раскол и хаос.



Китайцы входят в ряд тех иммигрантских диаспор, которым Соединенные Штаты обязаны своим экономическим процветанием уже 150 лет. Достаточно вспомнить, как в ХIХ веке 20 тысяч китайских рабочих вручную, каторжным трудом, пробили туннели через Скалистые горы и закончили в 1869 году сооружение Трансконтинентальной железной дороги. Без них, по свидетельству губернатора Калифорнии в Конгрессе, было бы невозможно завершить великий национальный проект, который соединил США в единую страну, дав старт американскому экономическому чуду. В "благодарность" уже в 1882 году Конгресс принял Закон об исключении китайцев, запретивший въезд в США любому лицу китайского происхождения. Он не был отменен до 1943 года...

