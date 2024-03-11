В Суздале умер двоюродный брат Владимира Путина - врач-уролог

22:30 12.03.2024

Скончался двоюродный брат президента России Евгений Путин. Об этом сообщает Ivanovonews.ru.



Родственник Владимира Путина умер на 92-м году жизни. Мужчину похоронили в минувшее воскресенье.



Известно, что двоюродный брат президента длительное время жил в Иваново, где работал врачом. Его знали как ведущего врача-уролога, который принимал пациентов в период с 1970-х по 1990-е. Позже он переехал к сыну в Суздаль. В прошлом году мужчина отметил юбилей, ему исполнилось 90 лет.