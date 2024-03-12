Пашинян выдвинул требования ОДКБ, - НГ

00:05 13.03.2024 12.03.2024 19:34:00



Отношения с Францией считают хорошими 96% жителей Армении, с Россией – только 31%

Артур Аваков



Российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал пресс-конференцию, большая часть которой была посвящена армяно-азербайджанскому конфликту и связанной с ним внешней политике армянских властей. Например, по словам главы правительства, Ереван не собирается отдавать Баку только свои юридически закрепленные территории, все остальное азербайджанские власти могут забирать. Дороги, которые в результате этого зайдут на территорию Азербайджана, перестроят таким образом, чтобы у местного населения не было проблем.

Ранее в азербайджанских СМИ появилось сообщение со ссылкой на аппарат замглавы правительства Азербайджана Шахина Мустафаева, в котором говорилось, что Баку требует немедленно вернуть ему четыре села: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Пашинян пояснил, что в составе Армении нет и никогда не было населенных пунктов с такими названиями, но, чтобы разрешить территориальные споры, нужно провести делимитацию на основе советских карт. Причем процесс можно начать с Тавушской области, в состав которой фактически входят эти села.



Кроме того, Пашинян отметил, что отсутствие амбиций за пределами республики – это одна из основ национальной безопасности Армении. Он объяснил, что подобные настроения могут стать уязвимыми местами, которыми недоброжелатели воспользуются для подрыва позиций официального Еревана. "Мы любим Армению и армянский народ, мы не хотим приносить новые страдания", – сказал Пашинян.



В то же время премьер-министр признался, что действующая Конституция, по его мнению, устарела, но проекта нового Основного закона пока нет. "Есть политическая речь, повестка дня с обоснованиями, предложенными мной армянскому народу", – сказал политик. По его словам, даты референдума тоже нет, он состоится тогда, когда руководство страны почувствует, что сограждане готовы поддержать изменения. Как известно, Азербайджан требует исключить из Конституции любые территориальные претензии в его адрес. Так, в преамбуле документа есть ссылка на Декларацию независимости Армении, в которой говорится о Нагорном Карабахе.



Вместе с тем Пашинян объявил, что Ереван готов отказаться от претензий к Баку в международных судах, если стороны придут к подписанию мирного договора. "Это логично, потому что, если стороны придут к соглашению и дойдут до стадии подписания, я не исключаю и даже посчитаю логичным, чтобы обе стороны подошли к такому решению", – подчеркнул глава правительства.



Также Пашинян заявил, что российским пограничникам в Армении было передано письмо, в котором их поблагодарили за работу в ереванском аэропорту Звартноц. Благодаря их поддержке армянские силовики теперь сами могут обеспечивать безопасность воздушной гавани. С 1 августа Армения начнет самостоятельно обеспечивать безопасность Звартноца.



Параллельно с этим Пашинян вновь напомнил о проблемах в отношениях с ОДКБ. Если военный блок не прояснит зону своей ответственности в Армении, республика выйдет из организации. "Если ОДКБ ответит на наши вопросы и эти ответы совпадут с нашими идеями, это будет означать, что вопросы между РА и ОДКБ решены и подведены итоги. В противном случае Армения выйдет из ОДКБ. Когда... я не могу сказать", – сообщил армянский лидер.



Зато Армения собирается развивать отношения с Евросоюзом, которые, по словам Пашиняна, уже очень активны. "Это не мы, Евросоюз говорит, что отношения между Арменией и ЕС никогда не были такими глубокими и крепкими, и я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет несколько решений... Например, это могут быть переговоры о либерализации визового режима, предоставление преференциальных условий торговли для товаров, производимых в Армении, углубление экономических связей и нашего сотрудничества в сфере безопасности", – сказал Пашинян. При этом о возможности вступления Армении в Евросоюз сначала должны заявить в Брюсселе, затем армянский народ определится со своими желаниями, считает премьер-министр.



Тем временем Международный республиканский институт (IRI) опубликовал доклад об общественных настроениях в Армении. По данным социологов, рейтинг доверия Пашиняна и его партии "Гражданский договор" находится на уровне 17%. По сути, избиратели воспринимают их как единое целое. Около половины населения страны полагает, что республика развивается в верном направлении.



Однако 60% не верит ни одному из политиков, а 8% отказались отвечать на вопрос о доверии. Примечательно, что второе по уровню доверия место занимает глава МИД Арарат Мирзоян (5%), а третье досталось бывшему премьеру Араму Саркисяну (4%), хотя он находился в правящей элите в 1990-х годах. Глава парламента Ален Симонян расположился на четвертом месте (3%), а замкнул пятерку популярных политиков экс-президент Роберт Кочарян (2%). Несмотря на это, только 48% опрошенных хотят видеть в стране новые политические партии.



Относительно внешней политики жители Армении думают, что у их страны хорошие отношения сложились с Францией (96%) и Индией (93%). Как известно, в последнее время Ереван закупает оружие у этих стран. Следом идут США (89%) и Иран (88%). Отношения с Россией хорошими назвали 31%, а с Турцией – 27%. У Азербайджана – 11%. Любопытно, что рейтинг России начал падать после второй войны за Карабах, ускорение произошло на фоне блокады непризнанной республики и ее последующей ликвидации. Параллельно с этим отношение к Турции, наоборот, улучшалось.



Как бы там ни было, 34% респондентов назвали Россию важным политическим партнером Армении. Важным экономическим партнером ее считают 48% опрошенных. Лидеры мнений в сфере политического сотрудничества – Франция (61%), США (56%) и Иран (47%). В экономике помимо России – Иран (49%) и Китай (40%).



В сфере безопасности у России только четвертое место – 31%. Первые три достались Франции (50%), Ирану и США (по 46%). Зато Москва в тройке лидеров по исходящим в адрес Армении угрозам. В политическом плане ее боятся 40% (у Баку – 86%, у Анкары – 82%), а в экономическом – 51% (у Анкары – 54%, у Баку – 50%). Источник - НГ

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