Государство впервые бросилось на помощь коренным регионам России: 75 миллиардов, чтобы вылечить сердце огромной страны

00:15 13.03.2024 Профессор Бабурин: В РФ впервые оказывается целевая помощь историческим областям



Олег АДАМОВИЧ



75 миллиардов рублей для россиян, строящих большие и дружные семьи



Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новый нацпроект "Семья". Цель у него архиважная: поднять рождаемость. Причем не только в целом по стране, но и особенно в самых что ни на есть исконных русских регионах. А то там с этим как-то не очень.



- Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, - рассказал президент.



Мы после слов президента полезли смотреть базы Росстата, а кто у нас конкретно сейчас в статистических аутсайдерах. И насчитали мы почти все области, входившие в Русь времен Ивана III (см. карту, таблицу - 30 регионов с самой низкой рождаемостью). А с этих земель, считай, началось наше современное государство.



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- До конца 2030 года дополнительно направим таким регионам (с низкой рождаемостью. – Ред.) не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года, - объявил глава страны.



За ответом, когда и отчего произошло такое обезлюдивание исторических русских земель мы обратились к профессору Географического факультета МГУ Вячеславу Бабурину.



ЗА СЧЕТ РУССКИХ СТРОИЛАСЬ СТРАНА



- Как так получилось, что у нас Центральная Россия буквально вымирает?



- Потому что за счет ее человеческих ресурсов шло развитие страны с начала прошлого века. Во время столыпинских реформ людей отправляли на заселение Сибири и Дальнего Востока. А в СССР - на все "великие стройки", на Целину, на БАМ, на освоение Северов и нефтегазовых районов Западной Сибири. Везде требовались образованные, молодые, но уже опытные кадры. Как раз таких и набирали в русских регионах. Та же Сталинская индустриализация шла за счет деревень Средней полосы. Это каждый раз подкашивало демографию.



Плюс не забываем о потерях в боях! В той же Смоленской области до войны жило в два с половиной раза больше людей, чем сейчас. Регион так и не оправился от 1940-х годов.



- А почему? Жизнь-то мирная потом была.



- Потому что у демографии свои законы. Невозможно поднять население быстро, если оно ополовинилось почти в мгновение. А потом 1990-е ударили. Ведь в Центре и на Северо-Западе люди по большей части уже стали жить в городах. Промышленность начала рушиться, что больше всего сказалось на горожанах. Это на селе можно было прокормиться за счет подсобного хозяйства…



РАЗВИТИЕ ОКРАИН И ЗАБЫТЫЙ ЦЕНТР



- Родители рассказывают, что в советское время магазины в национальных республиках были завалены дефицитными товарами, когда в центральных регионах ничего не было…



- Была в СССР политика развития "окраин империи". То, о чем вы говорите, – ее следствие. Прибалтика, Средняя Азия, Кавказ, Молдавия снабжались в приоритетном порядке. Правда, совсем уж дикие перекосы начались на закате Советского Союза.



- Где сейчас население активнее всего сокращается?



- Псковская, Новгородская, Смоленская области. На Брянщине. Особенно тяжелая ситуация на селе. Потому что там почти не осталось детей.



- А что сейчас деревни подкашивает?



- Скорее уже инерция. А окончательно на конкретном поселке, как правило, ставится крест, когда в нем закрывается школа, пусть даже малокомплектная. Со школой еще какая-то жизнь теплится, остается надежда, что деревня пойдет на поправку. Но после закрытия школы родители уже сами все силы прилагают, чтобы собрать вещи и уехать...



Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новый нацпроект "Семья".



ВПЕРВЫЕ ЗАГОВОРИЛИ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ



- Президент объявил о выделении 75 миллиардов рублей адресно отстающим по демографии регионам. Считай, среднерусской полосы. Я правильно понимаю, что это делается впервые?



- Точно! До этого у нас всегда продвигалась некая универсальная демографическая политика. Хотя специалистам это всегда казалось странным. Учитывая, какая у нас разная страна, везде использовать плюс минус одни и те же решения нерационально. Но, наверно, по советской традиции, боялись малейших обвинений, что русские потянули одеяло на себя.



Хотя в социальной политике это обычное дело - многие пособия, например, даются не всем подряд, а нуждающимся, то есть адресно. И это справедливо. Зачем обеспеченным людям еще и пособие? Государство должно сглаживать неравенство, а не увеличивать его. Так же и здесь.



А по факту - впервые на высшем уровне заявлена целевая помощь историческим областям страны.



ЗАЩИТИТЕ ЖЕНЩИНУ



- Понятно, что демографической стратегией регионы будут заниматься более-менее самостоятельно, но с чего бы вы посоветовали начать?



- С развития медицины. Мы сколько угодно можем поднимать рождаемость, однако недостаточная продолжительность жизни может "съесть" все наши достижения. Надо лучше лечить женщин и мужчин репродуктивного возраста. Надо продлевать срок активной жизни.



В России рожают примерно так же, как в Европе. Но продолжительность жизни у нас пока еще ниже, хотя она и растет, это тоже факт. Начать надо с возрождения тех самых медпунктов в поселках. Да, это постепенно уже делается, но в прошлом их столько закрыли, что работы непочатый край.



Кстати, борьба с мужским алкоголизмом на селе – важная работа, и она тоже относится к медицине.



- А нематериальные способы поднять демографию есть?



- Мы должны защитить женщин, чтобы они могли позволить себе завести 2-3 детей. Если молодая мама не работает хотя бы несколько лет, а вместо этого сидит с детьми, то при разводе она оказывается уязвимой. Детей много, их надо кормить, а работу найти сложно, потому что там, где хорошо платят, обычно нужны сотрудники со свежим опытом…



Нужны обязательные квоты на работе, куда легко могла бы устроиться одинокая женщина с детьми. Тогда женщины не будут так зависеть от мужа. Ну и какая-то ответственность должна быть для мужчин, бросающих многодетную семью.



И еще одна важная вещь: надо заново создавать женские рабочие места. Вы знаете, что больше всего из деревень бегут женщины? После закрытия школ, библиотек, медпунктов им становится негде работать. Только в доярки остается идти.



Ну и вообще… Если у семьи будут деньги, то супруги как-нибудь разберутся с потомством.



Олег АДАМОВИЧ

Специальный корреспондент отдела политики Источник - КП

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