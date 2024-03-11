Прямо и направо: как меняется политический ландшафт Европы

00:23 13.03.2024 Прогнозы начала года об изменении настроений электората постепенно сбываются



Андрей Кузмак



Европа стала еще немного правее. В Португалии состоялись выборы в парламент - Ассамблею республики. Победу на них с минимальным отрывом одержала правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD). Однако главным событием оказался сенсационный успех ультраправых из Chega, получивших 18% голосов и общее третье место. Это не первый успех националистов в Европе за последние несколько месяцев. Куда поворачивает Европа и какими будут последствия - разбирались "Известия".



Португалия, Нидерланды, Швейцария



По итогам голосования первое место с результатом 29,5% и право формировать коалицию в правительстве получил недавно созданный "Демократический альянс", союз правоцентристских сил во главе с Социал-демократической партией Португалии. Идеологически он близок к христианским демократам Германии. Чуть менее одного процента (28,7%) ему уступили левоцентристы из Социалистической партии (PS). Если для "Демократического альянса" показанный результат стал практически повторением выборов 2022 года, когда PSD набрала 27,8%, то для социалистов итоги голосования можно назвать катастрофическими. Более 12% избирателей, проголосовавших за PS четыре года назад, отвернулись от партии. Виной тому коррупционные скандалы, потрясшие правительство страны осенью прошлого года, настолько значительные, что был вынужден уйти в отставку премьер-министр и лидер PS Антониу Кошта.



В этом смысле весьма интересным представляется резкая смена политических предпочтений португальского электората. Ультраправое движение Chega (в переводе с португальского - "Хватит") более чем удвоили показанный в 2022 году результат: с 7,3 до 18% голосов, что даже выше предвыборных опросов.



"Мы рвем свой нейтралитет на куски"

Вице-президент отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье - о стратегической ошибке страны и абсурдности переговоров без участия Москвы



С одной стороны, этот успех является очередным доказательством происходящего в Европе нового "правого поворота". За прошедшие полгода правые партии добились побед в Нидерландах и Швейцарии. В первом случае это была "Партия свободы" Герта Вилдерса, во втором - "Швейцарская народная партия". Широкие перспективы открываются для правых в Бельгии, где в преддверие июньских выборов в парламент лидирует "Фламандский интерес", и Германии, где "Альтернатива для Германии" выигрывает по опросам на голосовании в ландтаги (парламенты федеральных земель) Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.



Общая тенденция "правого крена" концентрируется на предстоящих также в июне выборах в Европейский парламент. В январе Европейский совет по международным отношениям опубликовал доклад с предварительным прогнозом, в котором констатировался неизбежный рост представительства националистов и евроскептиков. Речь в первую очередь идет о партии "Идентичность и демократия", которая объединяет в своих рядах "Альтернативу для Германии", "Австрийскую партию свободы", итальянскую "Лигу" Маттео Сальвини и "Фламандский интерес", а также французское "Национальное объединение". Все они в либеральных европейских медиа традиционно именуются ультраправыми и неоднократно обвинялись в том, что исповедуют крайнюю форму националистических идей.



Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе

Зеленая политика, урезание субсидий и конкуренция с Украиной - среди главных проблем французских и немецких аграриев



Неочевидное лидерство



Однако, несмотря на заметный прогресс, правые европейские партии в ряде случаев еще весьма далеки от прямого и непосредственного влияния на власть. И основная причина тому заключается в противодействии, которое им оказывают в том числе традиционные правоцентристские движения, на протяжении десятилетий интегрированные в систему политических элит. Например, в той же Португалии лидер победивших правоконсерваторов из PSD Луиш Монтенегру заявил, что не войдет в альянс с номинально близкими его партии Chega, несмотря на то, что без этого сформировать правящую коалицию будет весьма непросто.



Есть и обратная ситуация. Победившая на ноябрьских выборах в Нидерландах "Партия свободы" до сих пор и без особого успеха находится в процессе переговоров относительно состава правительства. Правоцентристы, с которыми пытается договориться Вилдерс, уже выдвинули ряд условий для того, чтобы ограничить масштаб политических инициатив будущих коллег по Совету министров. В свою очередь, лидер "Партии свободы" уже заявил, что ради формирования коалиции готов "отложить" наиболее спорные из них (кроме прочего, Вилдерс выступал за запрет мечетей и Корана в Нидерландах, а также за проведение референдума о выходе из ЕС).



Тупик в переговорах обусловлен несколькими причинами, отмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Егор Сергеев.



- Можно говорить и о проблеме Вилдерса в качестве потенциального премьер-министра. Для отдельных политиков в рамках нидерландской политической системы его фигура и его партия могут рассматриваться как токсичные. Несмотря на то что нынешняя конфигурация коалиционных переговоров может условно считаться правой или правоцентристской, у партий довольно серьезно расходятся взгляды на проблемы миграции, государственных финансов, реформы системы здравоохранения и внешней политики, - говорит собеседник.



Эксперт подчеркивает, что "праворадикальность" партии Вилдерса вызывает большие сомнения. Он всячески демонстрирует, что готов идти на уступки. Логично предположить, что он будет делать так же и в случае формирования кабинета. Наконец, основная проблема заключается в том, что "Партия свободы" не является правой партией в традиционном понимании.



- Это правопопулистская сила, которая использует правую риторику для достижения власти. Если до власти удается дотянуться, то такие партии довольно часто отбрасывают или смягчают свою правую риторику, - считает собеседник "Известий".



"Рекомендовали бы воздержаться от поездок в Нидерланды на личном автотранспорте"

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин - о двусторонних отношениях, поставках Киеву F-16 и возможных провокациях с химическим оружием на Украине



Похожая ситуация может сложиться в Австрии. Согласно опросам, победа на июньских выборах достанется правой "Австрийской партии свободы" (FPÖ) под руководством экс-министра внутренних дел Герберта Кикля, набирающей около 29% голосов. Ее основные оппоненты - теряющие популярность правящие в нынешнем кабинете центристы из "Австрийской народной партии" ÖVP Карла Нехаммера и социал-демократы. Будет ли готова, и если да, то на каких условиях, партия Нехаммера после "Ибица-гейта" вновь вступить в коалицию (теперь на правах младшего партнера) - вызывает определенные вопросы.



Однако, как отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов, масштаб потенциальных изменений в австрийской политике в случае возвращения FPÖ к власти, едва ли будет значителен.



- Вероятность такой коалиции существует, тем более что опыт уже есть. Однако рассчитывать на то, что политика Австрии будет резко праветь, едва ли оправданно. Последний раз такого рода предположения высказывались в период правления Себастьяна Курца. "Австрийскую партию свободы" можно идеологически соотнести с "Альтернативой для Германии". Это значит, что в случае прихода к власти она сосредоточится на миграционной политике, протекционистских мерах в экономике. Однако нужно понимать, что любые инициативы будут ограничены коалиционным статусом правительства, - заключил эксперт. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710278580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка заседания палаты

- Мажилис рассмотрит законопроект, стимулирующий использование возобновляемых источников энергии

- Кадровые перестановки

- О братьях Нигматулиных

- КМГ и SOCAR подписали документы о поэтапном увеличении объемов транзита и продаже казахстанской нефти

- К трем годам лишения свободы осужден гражданин, выписывавший фиктивные счета-фактуры в Шымкенте

- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества

- Кто играет против Астаны

- Кадровые перестановки

