 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.03.2024
00:47  Трампизм крепчал. С чего начинала Республиканская партия США и к чему пришла
00:46  Выборы в Турции станут увертюрой к новой операции, - И.Субботин
00:43  Премьер-министр Индии сделал ставку на индусов
00:24  УкрПауки. ЦРУ и ГУР раскрыли "заговор комбригов"
00:23  Прямо и направо: как меняется политический ландшафт Европы
00:20  В финансировании киргизской ОПГ обвинен российский бизнесмен Павел Те ("Капитал Групп")
00:15  Государство впервые бросилось на помощь коренным регионам России: 75 миллиардов, чтобы вылечить сердце огромной страны

00:07  XXI век начинается сегодня, - Л.Савин
00:05  Пашинян выдвинул требования ОДКБ, - НГ
Вторник, 12.03.2024
22:30  В Суздале умер двоюродный брат Владимира Путина - врач-уролог
18:39  Байдену впору прыгать из окна с криком "Китайцы идут!" - Олег Шевцов
18:36  На севере Китая обнаружен древний буддийский храм династии Северная Вэй /386-534 гг./, набитый статуями
18:29  Хоким Ангорского района Узбекистана Мардонов попался на аферах с автотранспортом
15:49  Доведя страну до полной анархии ушел в отставку и сбежал очередной правитель Гаити - Ариэль Анри
14:20  УкрАрмия пошла наступать на Курск и Белгород. Кровавая баня пиара ради
14:04  Российский военный Ил-76 разбился в Ивановской области - погибло 15 человек
13:18  Как Пентагон и оружейные бароны обкрадывают американцев, - В.Михеев
11:12  "Тенгиз, Карачаганак и Кашаган будут русскими", - Петр Своик
11:11  Казахстан сокращает добычу нефти: что это значит для мира
11:08  Ташкент. Журналиста Р.Сагитова вызывали в милицию из-за сравнения Ш.Кудратходжи с Ириной Фарион
10:27  Борьба до последнего Эрдогана. Турцию ждет новый передел власти, - С.Строкань
09:01  Война в Газе подогрела ядерные амбиции Ирана, - И.Субботин
08:42  Россия против НАТО. Как "разводили" лохов, - Виктор Шацких
08:31  Все вробе бы ясно, однако... Неопределенности в выборах президента США, - Вл.Овчинский
08:06  Бишкек. За растрату госсредств задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев
07:49  Протесты фермеров - "Аграрные революции" 21 века, - Владимир Корнилов
07:27  "Галльский петух" Макрон ведет Францию к Березине , - П.Дмитриев
07:21  В Монголии от белого и желтого дзуда погибло уже более 3,9 млн голов скота
01:38  Токаев предлагает себя в Кавказские миротворцы
01:35  Марш тибетских эмигрантов разозлил руководство КНР, - В.Скосырев
01:32  Новые гастарбайтеры везут в Россию экзотические болезни, - Е.Трифонова
00:57  Восстание машин началось! Чат-бот Claude 3 вышел из-под контроля создателей, - ФСК
00:54  Учреждая "стратегический механизм" с Америкой, Турция готовится к новому вторжению в Ирак, - Д.Нефедов
00:48  Арай Уразова стала вице-министром просвещения Казахстана
00:24  Русский язык в Кыргызстане как необходимость для единства и процветания, - "ВечБишкек"
00:13  "Два государства для двух народов": позиция Казахстана по Палестинской проблеме
00:06  КырФемида. Задержан полковник в отставке, который 9 лет находился в розыске за сбыт наркотиков
00:02  Обратная сторона разворота на восток: сколько заработала Россия на нефтегазовом экспорте, - МК
00:00  Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости, - Данияр Ашимбаев
Понедельник, 11.03.2024
18:34  "Зона ненасилия". Как Китай подавлял восстание в Тибете
17:56  Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
17:53  Как экс-каз-министр Бишимбаев убивал свою жену (подробности из зала суда)
17:47  Канада: кривое зеркало "индейского счастья". Из истории забытого геноцида, - ФСК
15:58  Путин поручил насоздавать по России "этнокультурных центров"
15:49  В России оперативно введен запрет на рекламу в ресурсах иноагентов
15:04  Харлан Ульман: Политический раскол в США практически необратим
13:46  Конина и кумыс - это сила! (азы восточного лечебного питания), - "Известия"
13:36  "Мальчик и птица" Миядзаки получил "Оскар" за лучший анимационный фильм
13:26  Почему казахстанские бизнесмены не хотят платить налоги
13:23  Чего ждать от акций российских компаний, пришедших на казахстанскую биржу
13:08  Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
УкрПауки. ЦРУ и ГУР раскрыли "заговор комбригов"
00:24 13.03.2024

За что сняли командира элитной "Магуры": ЦРУ и ГУР раскрыли "заговор комбригов"
В укровермахте начались кадровые чистки накануне узурпации власти Зеленским

Александр Ситников

В сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12 марта 2024 года) рассказывается о новых успехах армии России на Авдеевском направлении. По данным нашего оборонного ведомства, "подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей".

Согласно же оперативке украинских пабликов, включая DeepState и Defense Express, заблокированных в нашей стране, 11 марта российские войска продвинулись в западной части Орловки к югу от Бердычей, что расценивается Генштабом ВСУ, как самый большой зашквар дня. Если этот поселок будет потерян, начнется сражение за Очеретино, после чего выход к границам Донецкой области станет для ВС РФ делом времени.

Да и с точки имиджевых потерь отступление в Бердычах, по мнению самостийной "телеги", бьет по рейтингу Зеленского. Захисники незалежностi пятятся назад именно в том момент, когда Володимир Олександрович с этаким выражением укро-мачо хвастается в интервью французскому телеканалу BFM TV, что ситуация стабилизирована и даже лучше, чем три месяца назад.

Однако с "передка" приходят совсем другие новости. Более того, в районе Бердычей уничтожен четвертый по счету танк "Абрамс", которые, как известно, стоят на вооружении 47-й ОМБр ВСУ.

Жовто-блакитная "телега" строчит, что бригада входит в пул натовских пiдроздiлiв и фактически полностью содержится американцами в рамках защищенного финансирования. Она создана по аналогии с иракской "золотой дивизией", более известной, как "золотая гвардия". Для этого "Магуру" (название 47-й) оснастили "Абрамсами", "Леопардами" и "Брэдли".

Во многом благодаря "хероям" из этой бригады, как строчат украинские эксперты, "кацапам не удалось окружить Авдеевку". И тут как гром среди ясного неба: в бригаде уволен комбриг, кстати, четвертый на этой должности. Подполковника Дмитрия Рюмшина заменил Ян Яцишен, причем, согласно статьям в укроСМИ, никто не понимает, с чем связана такая перестановка.

Бандеровское информагентство УНИАН (заблокированное в РФ) пишет, что второго комбрига "Магуры" Александра Сака сняли в сентябре 2023 года после провала "наступа" к Азовскому морю. Напомним, 47-я бригада планировалась как главная ударная сила.

Тогда же "Українська правда" опубликовала статью, в которой говорилось, что "ситуация в бригаде была далека от идеальной, и, похоже, ситуация остается неоптимальной". Дескать, "в результате неудачного наступления украинских войск в Запорожской области, плохой работы бригады на поле боя и внутренних проблем среди командного состава подполковник Александр Сак освобожден от командования. Его заменил полковник Александр Павлий, командир 112-й бригады территориальной обороны".

Но и этот "херой" не устроил курирующих "золотую" бригаду американцев. Он был отстранен от должности в январе 2024 года, и его заменил подполковник Дмитрий Рюмшин, который ранее возглавлял 33-ю механизированную бригаду. И вот спустя два месяца и ему дали пинка под зад.

По полуофициальный версии, распространяемой Зе-ботами и медиатехнологами Банковой, смена связана с обещанием главкома Сырского гнать в шею командиров, которые "не контролируют ситуацию и их действия представляют угрозу для жизни их подчиненных".

На армейских чатах пишут, что смещение произошло в рамках кадровой чистки ВСУ от высокопоставленных офицеров, близких к Залужному. Обращает на себя внимание, что Рюмшин отстранен от должности после назначения экс-главкома послом в Великобритании. Есть мнение, что СБУ раскрыла "заговор комбригов", которые вынашивали планы по свержению Зеленского.

Кадровая чехарда показывает, что янки не могут найти своего "сукиного сына" даже на должность своей "золотой" бригады. Бывшие командиры, включая основателя "Магуры" - Валерия Маркуса, все как на подбор были отмороженными нациками, которые терпели "наркомана" (кличка Зеленского в ВСУ) исключительно, как главу Украины.

Но после 20 мая (когда заканчивается президентство Зеленского) может возникнуть вакуум власти, который, с большой степенью вероятности, может закончиться военным майданом. Мол, именно поэтому ЦРУ/ГУР, судя по всему, пытаются предотвратить захват власти "армейскими" и возвращение Залужного.

Во всяком случае, такая версия набирает популярность у "магуровцев" в связи с немотивированным смещением опытного Рюмшина. В 47-й ОМБр хорошо помнят, как его предшественник отправлял минометные расчеты, дроноводов, снайперов, артиллерийские расчеты, в основном все, что у него было в наличии, на фронт в качестве штурмовой пехоты.

Впрочем, не исключено, что Сырский уволил Рюмшина после того, как пентагоновцы поставили главкома по стойке "смирно" из-за потерь в Бердычах распиаренных "Абрамсов", которых даже ВСУшники стали называть "консервной банкой". Как бы там ни было, но с большой долей уверенности можно предположить дальнейшую кадровую чистку в укровермахте.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710278640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка заседания палаты
- Мажилис рассмотрит законопроект, стимулирующий использование возобновляемых источников энергии
- Кадровые перестановки
- О братьях Нигматулиных
- КМГ и SOCAR подписали документы о поэтапном увеличении объемов транзита и продаже казахстанской нефти
- К трем годам лишения свободы осужден гражданин, выписывавший фиктивные счета-фактуры в Шымкенте
- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества
- Кто играет против Астаны
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  