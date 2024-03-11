УкрПауки. ЦРУ и ГУР раскрыли "заговор комбригов"

00:24 13.03.2024

За что сняли командира элитной "Магуры": ЦРУ и ГУР раскрыли "заговор комбригов"

В укровермахте начались кадровые чистки накануне узурпации власти Зеленским



Александр Ситников



В сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12 марта 2024 года) рассказывается о новых успехах армии России на Авдеевском направлении. По данным нашего оборонного ведомства, "подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики.



Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей".



Согласно же оперативке украинских пабликов, включая DeepState и Defense Express, заблокированных в нашей стране, 11 марта российские войска продвинулись в западной части Орловки к югу от Бердычей, что расценивается Генштабом ВСУ, как самый большой зашквар дня. Если этот поселок будет потерян, начнется сражение за Очеретино, после чего выход к границам Донецкой области станет для ВС РФ делом времени.



Да и с точки имиджевых потерь отступление в Бердычах, по мнению самостийной "телеги", бьет по рейтингу Зеленского. Захисники незалежностi пятятся назад именно в том момент, когда Володимир Олександрович с этаким выражением укро-мачо хвастается в интервью французскому телеканалу BFM TV, что ситуация стабилизирована и даже лучше, чем три месяца назад.



Однако с "передка" приходят совсем другие новости. Более того, в районе Бердычей уничтожен четвертый по счету танк "Абрамс", которые, как известно, стоят на вооружении 47-й ОМБр ВСУ.



Жовто-блакитная "телега" строчит, что бригада входит в пул натовских пiдроздiлiв и фактически полностью содержится американцами в рамках защищенного финансирования. Она создана по аналогии с иракской "золотой дивизией", более известной, как "золотая гвардия". Для этого "Магуру" (название 47-й) оснастили "Абрамсами", "Леопардами" и "Брэдли".



Во многом благодаря "хероям" из этой бригады, как строчат украинские эксперты, "кацапам не удалось окружить Авдеевку". И тут как гром среди ясного неба: в бригаде уволен комбриг, кстати, четвертый на этой должности. Подполковника Дмитрия Рюмшина заменил Ян Яцишен, причем, согласно статьям в укроСМИ, никто не понимает, с чем связана такая перестановка.



Бандеровское информагентство УНИАН (заблокированное в РФ) пишет, что второго комбрига "Магуры" Александра Сака сняли в сентябре 2023 года после провала "наступа" к Азовскому морю. Напомним, 47-я бригада планировалась как главная ударная сила.



Тогда же "Українська правда" опубликовала статью, в которой говорилось, что "ситуация в бригаде была далека от идеальной, и, похоже, ситуация остается неоптимальной". Дескать, "в результате неудачного наступления украинских войск в Запорожской области, плохой работы бригады на поле боя и внутренних проблем среди командного состава подполковник Александр Сак освобожден от командования. Его заменил полковник Александр Павлий, командир 112-й бригады территориальной обороны".



Но и этот "херой" не устроил курирующих "золотую" бригаду американцев. Он был отстранен от должности в январе 2024 года, и его заменил подполковник Дмитрий Рюмшин, который ранее возглавлял 33-ю механизированную бригаду. И вот спустя два месяца и ему дали пинка под зад.



По полуофициальный версии, распространяемой Зе-ботами и медиатехнологами Банковой, смена связана с обещанием главкома Сырского гнать в шею командиров, которые "не контролируют ситуацию и их действия представляют угрозу для жизни их подчиненных".



На армейских чатах пишут, что смещение произошло в рамках кадровой чистки ВСУ от высокопоставленных офицеров, близких к Залужному. Обращает на себя внимание, что Рюмшин отстранен от должности после назначения экс-главкома послом в Великобритании. Есть мнение, что СБУ раскрыла "заговор комбригов", которые вынашивали планы по свержению Зеленского.



Кадровая чехарда показывает, что янки не могут найти своего "сукиного сына" даже на должность своей "золотой" бригады. Бывшие командиры, включая основателя "Магуры" - Валерия Маркуса, все как на подбор были отмороженными нациками, которые терпели "наркомана" (кличка Зеленского в ВСУ) исключительно, как главу Украины.



Но после 20 мая (когда заканчивается президентство Зеленского) может возникнуть вакуум власти, который, с большой степенью вероятности, может закончиться военным майданом. Мол, именно поэтому ЦРУ/ГУР, судя по всему, пытаются предотвратить захват власти "армейскими" и возвращение Залужного.



Во всяком случае, такая версия набирает популярность у "магуровцев" в связи с немотивированным смещением опытного Рюмшина. В 47-й ОМБр хорошо помнят, как его предшественник отправлял минометные расчеты, дроноводов, снайперов, артиллерийские расчеты, в основном все, что у него было в наличии, на фронт в качестве штурмовой пехоты.



Впрочем, не исключено, что Сырский уволил Рюмшина после того, как пентагоновцы поставили главкома по стойке "смирно" из-за потерь в Бердычах распиаренных "Абрамсов", которых даже ВСУшники стали называть "консервной банкой". Как бы там ни было, но с большой долей уверенности можно предположить дальнейшую кадровую чистку в укровермахте.