 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Премьер-министр Индии сделал ставку на индусов
00:43 13.03.2024

12.03.2024
В преддверии выборов Моди решил разыграть религиозную карту
Владимир Скосырев

Помня, что индусы чтят слонов, Моди посетил заповедник в Ассаме, где берегут этих животных.
В Индии вступили в силу поправки к закону о гражданстве, принятые еще пять лет назад. Это означает, что религиозные меньшинства – индусы, сикхи, джайны, буддисты и христиане, проживавшие ранее в Пакистане, Бангладеш, Афганистане, могут без сложностей обрести гражданство Индии. Проблема в том, что в 2019–2020 годах мусульмане сочли этот закон дискриминационным, это привело к межобщинным столкновениям. Были жертвы. Чтобы избежать подобных инцидентов, полиция в Дели и других городах, где живет много мусульман, вывела на улицы дополнительные патрули.
Как поясняет Reuters, закон предоставляет индийское гражданство представителям тех религиозных общин, чьи представители бежали в Индию от религиозных преследований до начала 2015 года из стран Южной Азии, где мусульмане составляют большинство. Правительство оттягивало выполнение закона, опасаясь, как бы оно не вызвало новых уличных схваток. Правозащитники и мусульманские активисты говорят, что закон поставит в неравное положение мусульман, которых в стране живет 200 млн.

А в некоторые приграничные штаты, такие как Ассам, переселились без всяких документов сами мусульмане. Теперь эти люди опасаются, что их могут депортировать. Правительство отрицает, что оно собирается у кого-либо отнять гражданство, и указывает, что к протестам пять лет назад приложили руку провокаторы. Никто не будет лишен гражданства, заявило Министерство внутренних дел.

Характерно, что само правительство не отрицает, что введение в силу закона связано с парламентскими выборами, которые должны состояться в апреле-мае. Представитель премьер-министра Нарендры Моди указал, что правящая партия "Бхаратия Джаната парти" (БДП) включила применение закона в свой предвыборный манифест еще в 2019 году.

Моди пришел к власти в 2014 году и укрепил свою популярность, добиваясь высоких темпов роста экономики путем инвестиций в инфраструктуру, облегчая для бедноты в деревнях доступ к электросетям, уменьшая плату за сжиженный газ.

В то же время немалое впечатление на избирателей производят и сообщения о том, как растет военная мощь страны. Недаром не кто иной как премьер Моди объявил, что была успешно испытана ракета "Агни-5" с боеголовками индивидуального наведения. Дальность действия ракеты – более 5 тыс. км. Комментаторы делают вывод, что ракета может быть использована в случае войны с Китаем – ведь спор о границе с КНР не утихает с 1962 года, то есть со времени первой прямой конфронтации между соседями.

Никто в Индии войны, естественно, не желает, но напряженность в Гималаях по границе идет на пользу правящей партии в преддверии выборов. 9 марта Моди совершил поездку в штат Аруначал Прадеш, рядом с которым расположен китайский Тибет. Дело в том, что Пекин считает Аруначал Прадеш частью Тибета. В связи с этим представитель МИД КНР выразил протест Индии. МИД Индии, в свою очередь, категорически осудил протест китайского чиновника.

Опросы населения показывают, что Моди уверенно выиграет парламентские выборы. Главная оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) заявила, что вступление в силу закона приведет к обострению противоречий между мусульманами и индусами, особенно в таких штатах, как Ассам и Западная Бенгалия, где живет много мусульман. В этих штатах в прошлом и вспыхнули протесты против закона.

Как передал ТАСС, главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявила, что правящая партия БДП вновь взяла на вооружение закон о гражданстве, чтобы получить политические очки. "Но позвольте мне прояснить – до тех пор пока я жива я не допущу этого (применения закона. – "НГ") в Бенгалии", – сказала она.

Не остался в стороне от вспыхнувшей полемики и южный штат Керала, которым руководит Коммунистическая партия Индии. Главный министр штата Пинарайи Виджаян заявил, что цель правительства состоит в том, чтобы усилить межобщинную рознь, подорвать светский характер Конституции. Судя по этой филиппике, несмотря на доминирующую роль Моди в политике, свобода слова в стране сохранилась.

В беседе с "НГ" индийский эксперт Винай Шукла отметил: "Факт состоит в том, что из-за потрясений в соседних странах много людей, не только индусов, сикхов и приверженцев других религий, в том числе мусульман, без документов бежали в Индию. Ни у кого из них Индия не будет отбирать гражданство. Страхи этих людей намеренно раздувает западная пропаганда".

Источник - НГ
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