Выборы в Турции станут увертюрой к новой операции, - И.Субботин

00:46 13.03.2024 12.03.2024



Эрдоган хочет к лету расширить зону влияния в Сирии и Ираке

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Для Реджепа Тайипа Эрдогана подготовка операции против курдов – предвыборный ход.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган готовится провести широкомасштабную операцию против курдских формирований синхронно в Сирии и Ираке после того, как в Турции 31 марта состоятся муниципальные выборы. Закончить активную фазу сухопутной кампании Анкара рассчитывает уже в летние месяцы. Западные издания объясняют такую решительность стремлением мобилизовать голоса избирателей-националистов. Однако, по мнению экспертов, в планировании операции сразу мог сыграть и другой фактор: по прогнозам, экономическое положение Турции может ухудшиться после голосования.

О том, что новая фаза военной кампании Анкары в соседних странах может начаться после муниципальных выборов 31 марта, сообщил местный телеканал Т24. Он обратил внимание на то, что Турция уже некоторое время ведет комплексные переговоры по этому поводу с Россией и США. Тем более что еще в феврале, после заседания кабинета министров Эрдоган подтвердил проведение подготовительных работ к сухопутной операции в Северном Ираке. "За летние месяцы мы в значительной степени завершим укрепление наших позиций в районе операции "Коготь" (проводится на территории Ирака с 2019 года. – "НГ"). Таким образом, у нас появится возможность принимать гораздо более эффективные меры против террористов", – пообещал Эрдоган.



В то же время, по данным Т24, после борьбы за муниципалитеты Эрдоган намерен совершить исторический визит в Ирак. Несмотря на свои регулярные интервенционистские действия, Анкара сохраняет с центральным правительством в Багдаде, равно как и с региональными властями Иракского Курдистана, прагматичные рабочие отношения. Тем не менее нынешний турецкий лидер не наносил визит в соседнюю страну с 2011 года – тогда он еще находился в статусе премьер-министра. В статусе президента последним, кто посещал Ирак, был возглавлявший Турцию с 1989 по 1993 год Тургут Озал. С его именем связывают зарождение неоосманизма – политической концепции, активно эксплуатируемой Эрдоганом и его сторонниками.



С Багдадом Эрдоган намерен обсудить борьбу с Рабочей партией Курдистана, нефтяные проекты и развитие транспортных коридоров.



То, что в скором времени Анкара решится на полноформатную операцию на территории соседних стран, подтверждает и агентство Bloomberg, однако объясняет такую решительность необходимостью аккумулировать голоса националистического электората на муниципальных выборах 31 марта – голосовании, в ходе которого правящий истеблишмент намерен отвоевать у оппозиционного лагеря такие мегаполисы, как Анкара и Стамбул.



Как пояснил "НГ" турецкий политолог Керим Хас, с политической точки зрения провести кампанию на севере Ирака гораздо легче, чем с технической, потому что в оперативную зону входит преимущественно горная местность. "Это проблема логистики, несмотря на то что на севере Ирака у Турции около 40 военных пунктов, – заметил он. – В любом случае это тяжелая география. Что касается центрального правительства в Багдаде и региональных властей Иракского Курдистана, Анкара может найти с ними общий язык. Кроме того, Турции не так трудно убедить своих западных партнеров в необходимости операции на иракской территории. Здесь я бы ничему не удивлялся: Северный Ирак – это поле рутинной деятельности турецкой армии".



Что же касается Сирии, то там реализовать силовой сценарий технически легче, однако Анкаре придется договариваться с вовлеченными в конфликт зарубежными игроками. "Местные курдские формирования – фактически главные партнеры США "на земле", – напоминает Хас. – Поэтому турецким властям придется получить разрешение в первую очередь от США, чтобы проводить операцию на восточном берегу Евфрата. В то же время придется получить "зеленый свет" со стороны Москвы, потому что российское присутствие сохраняется". По словам эксперта, одобрение России необходимо и для того, чтобы сдержать реакцию Дамаска, потому что нормализация между ним и Анкарой с прошлого года находится в стагнирующем состоянии.



"Есть несколько факторов, почему это планируется после выборов, – отмечает Хас. – После них Эрдоган может инициировать новые изменения в Конституции. В 2028 году он не сможет избираться, если соблюдать Основной закон в его нынешней версии. Если Эрдоган пойдет через парламент на досрочные выборы, то он, конечно, сможет баллотироваться в 2028 году, но там придется проводить политический инжиниринг". Если же турецкий лидер захочет провести изменения в Конституцию, ему выгодно использовать подъем националистических настроений, а этого эффекта можно добиться при помощи военной кампании, считает собеседник "НГ". Кроме того, по его словам, военная обстановка заглушит голоса турецкой оппозиции.



Вместе с тем Хас обращает внимание на мнение ряда местных и зарубежных экономистов, которые утверждают, что после муниципальных выборов кризисных явлений в и без того слабеющей турецкой экономике будет гораздо больше, чем сейчас. А старт военной кампании позволит сместить фокус общественного внимания с экономики, считает собеседник "НГ".



Отдельно эксперт не исключает, что Турция может претендовать на расширение своих зон влияния в Сирии на те районы, которые формально находятся в зоне ответственности России. Анкара, вероятно, ожидает, что в условиях, когда Россия сосредоточила свое внимание на событиях в Украине и находится в зависимости от турецкой поддержки в борьбе с западными санкциями, она может не так жестко отреагировать на отчуждение некоторых сирийских территорий в пользу Турции и подконтрольных ей группировок, предположил эксперт. Источник - НГ

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