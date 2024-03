"Старушка Англия" в агонии: конец династии Виндзоров? - В.Прохватилов

07:26 13.03.2024 12.03.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Загадочные болезни преследуют британскую королевскую семью



Все счастливые королевские семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая королевская семья несчастлива по-своему. Что касается британской королевской семьи, то ее в последнее время так лихорадит, что по Соединенному Королевству вовсю расходятся слухи о конце династии Виндзоров.



Внезапно исчезла принцесса Уэльская, Кейт Мидлтон, причем публикация Кенсингтонским дворцом первого за последние два с половиной месяца фото принцессы с детьми и с явными следами фотошопа только породила новые вопросы. Интернет просто разрывается от спекуляций о ее здоровье. На задний план отодвинута даже тревога о состоянии короля Карла III, который лечится от рака простаты.



То, что вслед за королем заболела герцогиня Йоркская, бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон, у которой также нашли онкологию, не столь потрясло британцев, как пропажа принцессы Кейт.



Последний раз принцессу Уэльскую видели публично 25 декабря 2023 года, когда она с супругом шла на Рождественскую службу в церковь, расположенную неподалеку от их резиденции – Сандрингемского дворца.



27 февраля ее супруг принц Уильям неожиданно в самый последний момент отказался присутствовать на поминальной службе по своему крестному отцу, королю Греции Константина, который умер в январе прошлого года.



В Кенсингтонском дворце сообщили журналистам, что Уильям не приедет по личным причинам. Чтобы развеять подозрения, что отказ Уильяма присутствовать на поминальной службе по крестному связан с состоянием здоровья Кейт, пресс-служба добавила, что она "по-прежнему чувствует себя хорошо".



"Эта цепочка событий, по-видимому, создала идеальный шторм для спекуляций о здоровье и местонахождении Кейт, которые взорвались в Интернете", – пишет американский журнал Town&Country.



"В ответ на слухи и теории заговора" представитель Кейт сообщил T&C: "В январе Кенсингтонский дворец разъяснил сроки выздоровления принцессы, и мы будем предоставлять только существенные обновления. Это указание остается в силе". Ранее во дворце заявили, что будут хранить диагноз Кейт в тайне, так как "она надеется, что общественность поймет ее желание оградить от беспокойства своих детей; и ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".



Через несколько часов после окончания поминальной службы по королю Константину Букингемский дворец сообщил, что Томас Кингстон, зять принца и принцессы Майкла Кентских, скончался шокирующей смертью (had passed away in a shocking death) в возрасте 45 лет.



Преуспевающий финансист Томас Кингстон был женат на леди Габриэлле Кингстон, урожденной Виндзор, члене британской королевской семьи, двоюродной племяннице Елизаветы II и единственной дочери принца Майкла Кентского, внука короля Георга V и соответственно двоюродного брата королевы Елизаветы II.



Томас Кингстон был найден мертвым в графстве Глостершир вечером 25 февраля. 1 марта стало известно, что причиной смерти стало ранение в голову. По словам старшего коронера Кэти Скеретт, Томас пообедал со своими родителями, затем вышел из дома, а через полчаса его нашли мертвым во флигеле рядом с домом. Рядом с телом лежал пистолет.



"Полиция убеждена, что смерть не является подозрительной", – сообщила Кэти Скеретт, объявив о начале официального расследования.



В газете London Evening Standard усомнились в том, что смерть Кингстона не является подозрительной, и провели небольшое расследование, в результате которого выяснилось, что покойный муж леди Габриэллы Виндзор был завзятым ловеласом. У него был страстный роман с сестрой Кейт Мидлтон, Пиппой, а также с бывшей подружкой принца Уильяма Натали Хикс-Лоббек. Одним словом, он слишком много знал.



"Кингстон женился на леди Габриэлле на церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2019 года, и пара выглядела образцом свадебного счастья. На церемонии присутствовали королева, принц Филипп и принц Гарри, но отсутствовал принц Уильям", – пишет издание.



У леди Габриэллы, как выяснили журналисты, тоже немало скелетов в шкафу. В 2018 году, за год до того, как она вышла замуж за Кингстона, бывший любовник леди Габриэллы британский журналист пакистанского происхождения Аатиш Тасир написал для Vanity Fair сенсационную статью, в которой среди прочего утверждалось, что они с Габриэллой принимали "экстази" в королевских резиденциях и плавали голышом в королевском бассейне в Букингемском дворце. Тасир также утверждал, что "члены королевской семьи и нацисты идут рука об руку, как блины и икра" и что у супруги Майкла Кентского "когда-то были две паршивые овцы, которых она назвала Венерой и Сереной в честь американских сестер-теннисисток".



Пикантности всей этой истории придает тот факт, что вскоре после расставания с Габриэллой Тасир женился на 32-летнем американском адвокате Райане Дэвисе, "бросив племянницу Елизаветы II ради своей давней любви".



Сомнительные похождения леди Габриэллы Кингстона не смутили, и на свадьбе он просто сиял о радости, отмечает London Evening Standard, намекая, что покойный был банальным карьеристом, готовым на все ради вхождения в семью Виндзоров.



Англичане искренне встревожены тем, что всего через полтора года после смерти Елизаветы II в королевской семье все пошло кувырком, так что всерьез ставится вопрос о будущем как минимум династии Виндзоров и как максимум британской монархии.



"В последние несколько дней плавный и счастливый переход от одного правления к другому был нарушен потоком плохих новостей для королевской семьи", – пишет обозреватель Sky News Адам Боултон.



Королевский обозреватель Daily Mail Ричард Кей отметил, что, "глядя на останки нашей первой семьи, выставленные в Виндзоре [на поминальной службе по королю Константину] на этой неделе, невозможно было избежать вывода, что это учреждение внезапно превратилось в обветшалое".



"Стабильность королевской семьи, похоже, находится под угрозой. Никогда на современной памяти у членов королевской семьи не было столько проблем одновременно, король, борющийся с раком, принцесса, пораженная неизвестной изнурительной болезнью, и исчезнувший принц без объяснения причин своего отсутствия способствовали созданию лихорадочной и опасно нестабильной атмосферы", – пишет Кей.



Между тем загадочные и зловещие события вокруг королевской семьи начались, как мы писали, еще при жизни Елизаветы II.



Служить королеве Елизавете II в последние годы стало смертельно опасным занятием. Так, 9 апреля 2015 года под колесами самосвала погибла директор Королевской коллекции произведений искусства Мойра Джемилл, когда она ехала на велосипеде на работу в Сент-Джеймский дворец. Чернокожий водитель самосвала Джемс Кватиа был оправдан присяжными. А водитель грузовика, который 16 августа 2018 года насмерть задавил Питера Фишера, гинеколога Елизаветы II, когда тот так же, как и Мойра Джемилл, ехал на велосипеде на работу в королевский дворец, даже не был задержан полицией.



В апреле 2010 года, когда достопочтенная Мэри Моррисон, фрейлина и камеристка Елизаветы II, служившая королеве с 1960 года, подъезжала на своей машине к Виндзорскому замку, из асфальта поднялись стальные стержни системы защитного барьера и вонзились в днище автомобиля, заклинив коробку передач. Как сообщила Daily Mail, мисс Моррисон поехала вперед, получив разрешение дежурного офицера, но тот по неизвестной причине нажал на кнопку, управляющую стальными стержнями, и поднял их. Машина пошла на утилизацию, а Мэри Моррисон отделалась ушибом грудной клетки. Букингемский дворец отказался комментировать этот инцидент, не сообщив, было ли это покушением на убийство или технической неисправностью.



19 сентября 2018 года 81-летняя Мэри Моррисон и королева спускались по лестнице в бальную залу замка Балморал, где проходила коктейльная вечеринка для гвардейцев замковой охраны, Мэри Моррисон потеряла равновесие и упала, чуть не сбив Елизавету II с ног, "пролетев в нескольких дюймах от нее и сломав лодыжку", как сообщил источник Daily Mail.



Пострадавшую камеристку королевы доставили в больницу в городе Абердин, где рентгеновское обследование диагностировало у нее перелом. Несмотря на сильную боль, встревоженная (!) фрейлина вернулась к королеве, которая была "шокирована и обеспокоена", и сопровождала Елизавету, ковыляя на костылях. Букингемский дворец отказался прокомментировать и этот инцидент.



Лестница, ведущая в бальный зал замка Балморал, имеет два пролета. Первый, ведущий из дворцовых кулуаров, весьма длинный, но не слишком крутой. Если кто-то поскользнется и упадет, то просто сползет на несколько ступенек без особого вреда для себя. А вот чтобы "пролететь" по ступеням, как сообщил источник издания, нужен сильный толчок. Вход на лестницу из бального зала не виден, поэтому можно представить ситуацию, когда некто сильно толкнул старую фрейлину, оставшись незамеченным не только гвардейцами охраны, но и королевой, которая шла впереди Мэри Моррисон и не видела, что творится у нее за спиной.



В последний день октября 2018 года британская Daily Mirror сообщила, что королева Великобритании Елизавета II планирует через три года передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу. Королева намерена отойти от дел в возрасте 95 лет, пишет издание, сделав своего старшего сына регентом.



Ранее как грибы после дождя плодились, как мы писали, слухи, будто Елизавета намерена объявить наследником престола не сына Чарльза, а внука Уильяма. Все предшествующие годы британские таблоиды утверждали, что королева устала от скандалов, в которые ее втягивают Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз, и намерена передать трон своему внуку. Однако в 2018 году Елизавета II неожиданно изменила решение и назвала своим наследником принца Чарльза.



Причина изменения решения королевы, как можно предположить, была в том, что принц Уильям слишком сблизился с финансовыми магнатами лондонского Сити. Еще в 2005 году Уильям прошел стажировку в лондонских банках, причем основное время своей практики он провел в крупнейшем британском банке HSBC Holdings Plc. и в дальнейшем не порывал контактов с этим вторым по величине банком в мире.



Миноритарными акционерами HSBC (с правом участия в выборе совета директоров) являются крупнейшие в мире американские инвестиционные фонды BlackRock и Vanguard, поддерживающие глобальную политику ФРС США, вошедшую с некоторых пор в противоречие с курсом правительства Великобритании и Букингемского дворца. Это, скорее всего, и явилось причиной того, что принц Уильям не оправдал бабушкиных надежд. Однако интересы лондонского Сити, проводником которых, похоже, стал Уильям, никуда не делись, как и ожесточенная подковерная борьба вокруг английского трона, жертвами которой могли стать персонажи из ближнего круга Елизаветы II.



Почти сразу после смерти Елизаветы II в западных СМИ появилось множество публикаций в которых утверждалось, что для британской монархии полезней было бы, чтобы Карл III отрекся от престола в пользу молодого и энергичного Уильяма. Называя вещи своими именами, это было бы полезней для лондонского Сити и стоящих за ним акул мирового Фининтерна.



Не исключено, что сейчас разыгрывается последняя сцена в упразднении британской монархии или превращении ее в послушную служанку финансовых магнатов.



P.S. 10 марта автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца, водитель задержан, ведется расследование. Думается, в контексте вышеизложенного, это далеко не последний "случайный" инцидент… Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710303960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Применение искусственного интеллекта в законотворчестве обсудили сенаторы с экспертами

- Рост экономики Казахстана за январь-февраль составил 4,2%

- 37 новых заводов по переработке твердых бытовых отходов запустят в Казахстане

- Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году

- Кадровые перестановки

- В "Ак жоле" состоялось обсуждение предложений отраслевых ассоциаций бизнеса в проект Строительного Кодекса

- Износ водохозяйственных объектов превышает 70% – партконтроль AMANAT

- О задержании членов преступной группировки

- Рабочий график главы государства