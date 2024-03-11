Астанинский зверь. Процесс VIPупыря Бишимбаева: вину не признает, жену не пинал...

07:38 13.03.2024 Адвокаты Куандыка Бишимбаева: кто они?

13 марта 2024

Вчера стало известно, что Куандыка Бишимбаева будут судить присяжные. Первое заседание назначено на 27 марта. Экс-министра экономики подозревают в убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой. С недавних пор народный гнев обрушился и на его адвокатов. Orda.kz изучила их дела.



❌ "Ему пытаются выбить условку или скостить срок, а не освободить, вот что хотят адвокаты"



❌ "Совести у них нет защищать это чудовище"



❌ "Лишить адвокатской лицензии"



❌ "Грязные технологии используют, что они говорят о семье Салтанат?"



Такие отзывы можно прочитать под выступлениями и упоминаниями адвокатов Куандыка Бишимбаева. Две женщины сейчас подвергаются не меньшему хейту, чем их подзащитный. Но любой казахстанец имеет право на адвоката.



Лейла Рамазанова

По данным из открытых источников, Лейла Рамазанова окончила юрфак Казахского национального университета имени аль-Фараби. Она член Алматинской коллегии адвокатов с 2011 года. Участвовала в международных конференциях по уголовному праву. В 2017 году выступала за создание комнат для общения заключенных с юристами и настаивала на увеличении компенсаций для тех, кто подвергся пыткам.



Лейла Рамазанова, фото Алматинская городская коллегия адвокатов

В 2022 году о Рамазановой много писали в прессе. Адвокат заявила, что за ней ведется незаконная слежка. Рамазанова заметила два автомобиля, которые следовали за ней. В одном оказался сотрудник отдела собственной безопасности департамента полиции Алматы. Двое мужчин во второй машине отказывались открывать двери и опускать окна четыре часа и ждали эвакуации от коллег. Потом их увезли "в неизвестном направлении". Кто именно следил за адвокатом и следил ли, официально так и не было объявлено.



Назкен Кусаинова

В 2002 году Кусаинова окончила алматинский Институт международных профессий, который до 2000 года назывался Алматинским институтом журналистики. После окончания пошла работать на телеканал КТК и два года трудилась журналистом, а затем еще два года - директором программы "Время покажет". Параллельно публиковалась в газетах "Голос казаха" и "Жас Алаш".



Кусаинова получила лицензию Алматинской коллегии адвокатов 1 декабря 2008 года. На одном из юридических порталов указана ее специализация.



"Представительство интересов юридических и физических лиц по гражданским делам различной категории, защите по административным и уголовным делам против собственности".

За последние годы Назкен Кусаинова участвовала в нескольких громких процессах. Она была защитницей в деле о смерти шестилетней алматинки Лизы Пылаевой. Кусаинова представляла интересы сначала свидетеля - судмедэксперта Эдуарда Метелева, которого обвиняли в даче заведомо ложных показаний и в итоге оправдали. Затем она стала защищать интересы подозреваемой Ольги Шмаковой. Это было нарушение процессуальных процедур. Адвокату Назкен Кусаиновой дал отвод отец Лизы - Александр Пылаев.



В 2019 году Назкен Кусаинова защищала активистку Сюинбике Сулейменову, которая снимала на фото и видео своих единомышленников, растянувших плакат "От правды не убежишь"? в Алматы. В итоге девушку все же оштрафовали.



Еще одно громкое дело, по данным наших анонимных источников, - развод и раздел имущества алматинских стоматологов Жемис Айдарбековой и Руслана Гаджиева. Между супругами развернулась война за бизнес. Дело взял на контроль генеральный прокурор РК Берик Асылов. Назкен Кусаинова якобы работала на Гаджиева. При этом Жемис утверждает, что деньги на бизнес были полностью получены от ее родителей, а супруг пытался упечь ее в московскую психбольницу.



В 2023 году адвокат защищала 20-летнего Нурасыла Болата - сына заслуженного тренера и депутата мажилиса Даулета Турлыханова. Парень избил супругов Анну и Олега Черновых. Они получили травмы средней степени тяжести. Анна Чернова - юрист, то есть коллега Кусаиновой. Иск Черновы в итоге выиграли и получили от Турлыханова-младшего 500 МРП.



Сейчас Анна Чернова в Instagram комментирует громкие кейсы, в том числе и дело Бишимбаева. Ее поразило вчерашнее выступление коллег.



Накануне Анна Чернова в аккаунте Pro.pravo.kz прокомментировала поразившее всех ходатайство Назкен Кусаиновой о том, что она просит привлечь подруг Салтанат Нукеновой к уголовной ответственности за недонесение. Якобы они видели побои на подруге, но не сообщали об этом в правоохранительные органы. В Уголовном кодексе Казахстана есть статья о недонесении, но только в трех случаях:



Если достоверно известно о готовящемся или совершенном тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица.

Если известно об особо тяжком преступлении.

Если достоверно известно о готовящемся акте терроризма.

Даже за сами побои в Казахстане предусмотрено только административное наказание, не говоря уже о недонесении о побоях.



Рамазанова и Кусаинова на очередном предварительном слушании предложили переквалифицировать статьи для Бишимбаева с "Убийства с особой жестокостью" на "Убийство по неосторожности" и исключить из дела фото- и видеодоказательства преступления, в чем им судья Айжан Кульбаева отказала.



Каждый имеет право на защиту. При этом адвокаты Куандыка Бишимбаева продолжают удивлять страну своими заявлениями, интервью и ходатайствами. В следующем материале Orda.kz разберет процессы председательствующей судьи Айжан Кульбаевой. Там тоже много резонансных процессов.



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Интим-шантаж, скандал в зале суда и непризнание вины: как проходят слушания по делу Бишимбаева

11 марта 2024 15:27

Лора Фигнер

coverФото: Facebook / Куандык Бишимбаев

В Астане начались предварительные слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Orda.kz.



Председательствует на предварительных слушаниях судья Айжан Кульбаева.



Заседание по делу Бишимбаева проходит без присутствия журналистов. Представители СМИ наблюдают за процессом онлайн.



Выдержки из заявления прокурора

Один из обвинителей - старший помощник прокурора Астаны Айжан Аймаганова. Она также выступала гособвинителем в деле Кайрата Боранбаева.



Гособвинитель рассказала, что, по версии следствия, Куандык Бишимбаев навязчиво ухаживал за Нукеновой, затем они "сыграли свадьбу, но не зарегистрировали брак". В дальнейшем, по данным следствия, Бишимбаев издевался над гражданской женой.



"Проявлял агрессивность и эгоцентризм, запрещал контактировать с друзьями, контролировал переписку. Запрещал заниматься прибыльной деятельностью, и в результате Салтанат Нукенова находилась в финансовой зависимости от него", - сказала Аймаганова.

В своих действиях Бишимбаев руководствовался "одержимой ревностью", он подозревал супругу в изменах.



"Он мог разбудить ночью и, показывая порнографическое видео на своем телефоне, спрашивать, не она ли там снималась", - добавила гособвинитель.

Она рассказала, что Бишимбаев систематически избивал и запугивал Нукенову. Однажды Салтанат отправила фото своего лица после избиения брату.



"Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой есть фото ее разбитого лица. Предполагая, что они могут его шантажировать, он заставил Нукенову снять интимное видео, где она была обнаженной. Под страхом побоев Нукенова согласилась", - дополнила Айжан Аймаганова.

Ссора в ресторане

Далее обвинитель изложила версию следствия о том, как именно Куандык Бишимбаев в холле ресторана избивал свою гражданскую жену - наносил удары кулаками и ногами в осенней обуви по голове и телу, пока она не перестала подавать признаки жизни.



"Они были на концерте. По незначительному поводу Бишимбаев стал ссориться с Нукеновой. Не дождавшись завершения концерта, они вдвоем вышли из здания и, продолжая ругаться, направились пешком в ресторан Bau. Там они заказали спиртные напитки (игристое вино). Бишимбаев и Нукенова вдвоем выпили четыре бутылки вина, продолжая выяснять отношения".

В разгар ссоры Нукенова сказала гражданскому мужу, что устала терпеть эти отношения - она окончательно решила уйти от него. Об этом она написала своему брату Амангельды, сказала, что приедет к нему ночевать. После Нукенова попыталась вызвать такси. 9 ноября в 00:30 они вышли из ресторана, однако Куандык не отпустил Салтанат к брату, он продолжил выяснять отношения.



В два часа ночи они вернулись в ресторан, где продолжили пить спиртное. В это время между Бишимбаевым и Нукеновой опять возник конфликт на почве ревности Бишимбаева, и они стали кричать друг на друга. Куандык начал оскорблять Салтанат, используя нецензурную брань. Он стал попрекать ее купленными одеждой и украшениями, на что Нукенова разозлилась. Она сняла с себя все, кроме нижнего белья. Бишимбаев разозлился и стал избивать гражданскую жену...".

Затем он дал задание своему двоюродному брату, который работал в том же ресторане, приехать в нерабочее время. Последний помогал Бишимбаеву скрыть преступление.



Родственников погибшей не пустили в зал суда

Судья остановила прокурора, которая читала обвинительный акт, и попросила потерпевшего успокоить семью. Она напомнила, что в здании суда есть два зала, где ведется трансляция.



"Потерпевшие, встаньте. Родственники потерпевших устраивают скандал в коридоре. Пожалуйста, попросите их не шуметь", - сказала Айжан Кульбаева.

О недопуске в зал суда родственников Салтанат Нукеновой и журналистов рассказал дядя погибшей.

"Это их право (настаивать на суде присяжных - Ред.). Но мы не можем повлиять на это. Конечно, большой процент оправдания идет, когда работает суд присяжных. Мы этого опасаемся, но мы будем работать над тем, чтобы суд был справедливым", - сказал Кайрат Нукенов.

Кстати, места в зале достаточно. Но пустили в суд не всех родственников Салтанат Нукеновой. А журналистов и вовсе там не было.



"Это большое нарушение, это касается всего общества, всего Казахстана - не только нас. Каждый казахстанец должен понять, будет у нас новый Казахстан, будет у нас справедливый Казахстан или не будет", - добавил дядя погибшей.



Бишимбаев вину не признает и настаивает на суде присяжных

Судья подняла Куандыка Бишимбаева. Он понял обвинение, вину не признает.



"Суть обвинения мне понятна, вину я не признаю. Я хотел бы рассмотрения моего дела дела с участием присяжных. Я хотел бы, чтобы дело рассматривалось в открытом процессе и освещалось в СМИ", - заявил Бишимбаев в суде.

Адвокаты Бишимбаева хотят вернуть дело на доследование.

Они считают что дело Бишимбаева переквалифицировали незаконно, и заявили о нарушениях уголовно-процессуального кодекса.



Адвокаты требуют вернуть материалы уголовного дела прокурору для устранения нарушений. Также адвокат Назкен Кусаинова сообщила что в этом уголовном деле 16 томов.



Привлечь к ответственности подруг Салтанат Нукеновой потребовали адвокаты Бишимбаева

"Он просто хотел ее успокоить" - защита обвиняемого

Еще один защитник Бишимбаева настаивает на том, что убийство не было умышленным и было совершено под воздействием алкоголя. По словам адвоката, он не пинал Нукенову ногами по голове. Согласно медицинскому заключению, смерть девушки наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.



"Ходатайство об изменении квалификации. Сторона защиты считает, что подсудимый не имел умысла на убийство. Действительно в ресторане был конфликт... Все действия Бишимбаева были направлены на то, чтобы успокоить Салтанат Нукенову", - сказал адвокат Балашов.

В рамках экспертизы, по словам защитника, было заключение эксперта. Установили наличие субдуральной гематомы головного мозга. Давностью три-четыре недели. Также была субдуральная гематома, который было уже 12 часов. Якобы эта гематома от ударов и стала причиной смерти.



Сторона защиты просит переквалифицировать деяния Бишимбаева с пункта 5, части 2 статьи 99 и пункта 1 части 2 статьи 110 УК РК на часть 1 статьи 104 УК РК ("Причинение смерти по неосторожности").

Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены 9 ноября 2023 года. По версии следствия, в ресторане BAU произошла ссора между ним и его супругой Салтанат Нукеновой. Она скончалась от побоев.



Куандыка Бишимбаева подозревают в совершении преступления по статьям:



п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") - наказание предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения;

п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание") - ограничение свободы на срок от четырех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Второй фигурант дела - брат Куандыка Бишимбаева. Его подозревают по двум статьям:



ст. 432 УК РК ("Укрывательство преступления");

ст. 434 УК РК ("Недонесение о преступлении").

Ему грозит до шести лет лишения свободы.Бишимбаев уже отбывал срок за уголовное преступление. 10 января 2017 года его задержали по факту получения взяток в особо крупном размере, а 14 марта 2018 года приговорили к 10 годам лишения свободы. 25 сентября 2019 года экс-министр вышел на свободу, Абайский районный суд Шымкента удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. Источник - Orda.kz

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