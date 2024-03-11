КазФемида. Экс-начальника Улытауского облуправления культуры Омара посадили на 6 лет за взятки

08:09 13.03.2024

Высокопоставленного чиновника осудили за крупную взятку в Улытауской области



Вынесен приговор ныне бывшему руководителю облуправления Ануару Омару



Суд вынес приговор бывшему руководителю Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области Ануару Омару, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Жезказганского городского суда.



Оглашение приговора состоялось 12 марта в Жезказганском городском суде. На скамье подсудимых находились ныне бывший глава Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области О. и К. Им выдвинули обвинение по пункту 2 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса РК "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору".



Суд установил, что О., будучи главой управления, получил взятку в размере 2 миллионов тенге за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство.



"Подсудимый К., будучи должностным лицом, то есть руководителем коммунального государственного учреждения, заключил с представителем ТОО "К." договор о государственных закупках на проведение научно-исследовательских работ в области археологии", – говорится в сообщении.



Подсудимые просили назначить им наказание в виде штрафа, К. просил его освободить от уголовной ответственности на основании статьи 65 Уголовного кодекса РК ввиду "деятельного раскаяния".



Вина подсудимых доказана признательными показаниями подсудимых и совокупностью представленных суду доказательств. При назначении наказания установлены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание – признание подсудимыми вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей.



"Приговором суда О. и К. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, К. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.



Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, в феврале этого года стало известно о том, что сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции задержали руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области Ануара Омара. Его подозревали в получении взятки в размере 2 миллионов тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство.