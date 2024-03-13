Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка, - Сергей Миркин

08:39 13.03.2024

13 МАРТА 2024,



Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.



Сергей Миркин

журналист, Донецк



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В западном информационном пространстве появляется все больше пессимистических материалов, написанных представителями политической и интеллектуальной элиты США и ЕС.



Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель написал статью "Мюнхенская конференция: четыре задачи геополитической повестки для ЕС". Статья разбита на четыре раздела, в которых Боррель рассуждает о необходимости ускорить военную помощь Украине со стороны ЕС, остановить войну в Газе, так как она вредит отношениям ЕС с арабским миром, построить доверительные отношения между ЕС и Глобальным Югом.



Если Запад продолжит противопоставлять себя всему миру, Европу ждет мрачное будущее, считает Боррель. Он говорит о необходимости ЕС самому позаботиться о своей безопасности, так как неизвестно, какова будет судьба НАТО после выборов в США. Однако самым главным посылом материала являются следующий: "Эпоха западного доминирования действительно окончательно закончилась. Хотя это было понято теоретически, мы не всегда делали практические выводы из этой новой реальности".



Главный идеолог современного либерализма философ Френсис Фукуяма, который в 1990-е объявил "конец истории" из-за грядущей и неотвратимой победы либерализма по всему миру, написал статью для Financial Times "Еще не поздно обратить вспять упадок Америки". В ней Фукуяма пишет об упадке США из-за раскола в обществе, закостенелости государственных и партийных институтов, устаревшей избирательной системы. Также он отмечает разочарование в американском государстве многих американцев, прежде всего сторонников Дональда Трампа.



При этом Фукуяма прозрачно намекает, что электорат Трампа – это глупые люди, а сам Трамп несет серьезную угрозу для демократии в США. Либеральный философ утверждает, что при Трампе Киев падет, и пугает американцев тем, что следом Россия вторгнется в Эстонию, а Китай получит Тайвань. Он заканчивает словами, что еще не поздно все обратить вспять и остановить эти процессы.



Следует также обратить внимание на статью бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера, которая заканчивается выводом о том, что эпоха сильных трансатлантических президентов США подходит к концу.



Или вот еще текст лауреата Пулитцеровской премии Анны Эпплбаум, которая обвиняет Трампа в том, что он хочет сдать Украину России, а это приведет к глобальным негативным геополитическим последствиям для США и ЕС.



Все четыре материала пропитаны страхом (это чувствуется, когда читаешь тексты) перед тем, что знакомая авторам модель политического мироустройства уйдет в небытие. Западоцентричный взгляд на мир ставит во главе миропорядка англосаксонские страны и ЕС как носителей правильных морально-этических ценностей, несущих прогресс и справедливость всему остальному миру. И поэтому именно они имеют право наставлять на путь истинный другие цивилизации и наказывать тех, кто не понимает своего счастья подчиняться приказам Вашингтона, Лондона или Брюсселя. Теперь эта модель мира рушится.



Многие страны, принадлежащие к так называемому Глобальному Югу, отказываются выполнять требования Запада. Вашингтон и Брюссель не имеют возможности наказать их.



В 90-х США в частности и Запад в целом казались геополитическими глыбами. Представлялось, что их доминирование в международной политике – если не навсегда, то очень и очень надолго. Но вот прошло 30 лет, и Боррель, который еще несколько лет назад называл ЕС цветущим садом, окруженным джунглями, признает, что доминирование Запада закончилось. Что должно твориться в головах тех, кто уверовал, что они принадлежат к уникальной цивилизации, которая призвана руководить остальными?



Адепты западоцентричной модели мира чувствуют страх, гнев, желание все повернуть вспять, о чем и пишет Фукуяма. Поэтому не на пустом месте появилось предложение президента Франции Макрона отправить войска на Украину. Чем больше будет ощущаться потеря Западом доминирующего положения в мире, тем больше будет сторонников того, чтобы повернуть исторические процессы вспять с помощью силы.



Экс-президент США Дональд Трамп упоминается в фильме "Адвокат дьявола", так как не пришел на банкет к сатане. Теперь же его самого провозглашают дьяволом. Эпплбаум обвиняет его почти во всех смертных грехах – с точки зрения либералов, он преклоняется перед автократами, хочет сдать Украину и оставить Европу без защиты НАТО. Последнее красной нитью проходит через все материалы. В статье Даалдера описывается, как политики ЕС боятся крушения НАТО. Там же приводится цитата бывшего премьера Швеции Карла Бильдта: "Европа оказалась между Путиным и Трампом". А ведь за ликвидацию НАТО ратуют не маргиналы, а один из богатейших людей США Илон Маск, который выразил недоумение, почему НАТО существует, если Организации Варшавского договора давно нет. Маск выражает мнение многих американцев, считающих, что у США много своих проблем, которые надо решать. А геополитические вопросы должны быть отодвинуты на второй, а то и на третий план. Европейские политики сегодня напоминают недоросля, которой осознал, что скоро может остаться без родительской опеки, но не может это принять.



Все четыре автора в ужасе пишут о возможной победе России над Украиной. И они правы: победа России в СВО станет неотвратимым свидетельством крушения миропорядка под управлением Запада. Это будут уже не слова Борреля, а непреложный факт. И вспять уже ничего нельзя будет повернуть. Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.



Это приведет к окончанию эры западного неоколониализма и привилегированного положения золотого миллиарда.