 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему биткоин и золото вместе ставят исторические рекорды
09:48 13.03.2024

Ольга Самофалова

Биткоин и золото – два актива, которые поставили новые исторические рекорды. И останавливаться, судя по всему, на достигнутом они не собираются. Почему эти два актива так резко выстрелили и какие прогнозы по ним делают аналитики?
Биткоин достиг нового исторического рекорда 11 марта, поднявшись в цене выше 72 тыс. долларов за монету. А золото поставило новый исторический рекорд в пятницу, 8 марта. Еще в прошлом месяце тройская унция стоила 2000 долларов, а теперь – выше 2150 долларов. Всего за неделю золото подорожало на 7%.

При этом биткоин взорвал рынок, конечно, своим умопомрачительным ростом: за месяц цена выросла на 59%, полугодовой рост составил более 170%, годовой – плюс 225%. Криптовалюты, как рискованные активы, в целом отличаются подобными резкими скачками, в отличие от традиционного золота, для которого динамика за неделю на 7% – это уже реально много.

"При этом биткоин вовсе не является лидером по процентному росту за последний месяц. Есть монеты, которые показали рост за месяц от 240% до 400%. Впрочем, капитализация данных монет далека от оборотов биткоина. Да и факт того, что он вышел по цене на исторические максимумы, придает ему дополнительный инвестиционный вес", – рассказывает Николай Переславский, руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS.

Эфир в этом году прибавил 75% и преодолел психологически важный барьер в 4000 долларов. Но он пока на 18% ниже максимума ноября 2021 года в 4866 долларов. Более мелкие токены, такие как Ether, Solana и Avalanche, тоже подросли. Но биткоин, конечно, лидирует.

Чем же вызван такой рост цен в последние месяцы? "Мы наблюдаем рост цены на биткоин уже седьмой месяц подряд, то есть с сентября 2023 года. Большая часть бычьего тренда пришлась на конфликт в секторе Газа. В начале конфликта в октябре 2023 года цена на биткоин выросла почти на 30%. Нестабильная ситуация в Красном море и достаточно высокая инфляция в развитых странах могли также способствовать росту привлекательности криптовалюты в качестве защитного актива", – отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам".

А в этом году биткоин растет благодаря легализации крипторынка в США и Великобритании. Сначала американцы одобрили первые в истории спотовые биржевые фонды биткоина (спотовые ETF), а на этой неделе и британцы впервые разрешили биржам размещать биржевые продукты, связанные с криптовалютой, отменив свой запрет от 2022 года. Переславский напоминает, что после запуска ETF на золото в начале 2005 года, актив вырос в цене к 2011 году на 300% – до 1800 долларов за унцию.

Еще один момент, который поддерживает цены на биткоин – это запланированный на апрель халвинг. Это плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов. "Предыдущие три операции халвинга подталкивали биткоин к росту. Есть все основания полагать, что и в этот раз этот процесс придаст монете новый стимул", – говорит Переславский. Возможно, халвинг биткоина уже нашел отражение в ценах.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович прогнозирует, что курс биткоина на фоне такого всплеска внимания пойдет дальше вверх – и рост, возможно, продолжится до осени. "Да, резкие скачки возможны: в этом и минус, и плюс валюты, но бурление на рынке неизбежно сопряжено с коррекцией рынка.

Но в целом ожидаем постепенный рост весной до 85 тыс. долларов и далее в течение полугода – до 90-95 тыс. долларов за биткоин",

– говорит аналитик. Он поясняет, что укреплению биткоина, в частности, будет способствовать политика ФРС США: завершился очередной цикл увеличения ставки, а далее рынок ожидает смягчения монетарной политики.

Этот же фактор будет способствовать и дальнейшему росту цены на золото. По прогнозам экспертов, в этом году оно может добраться при оптимистичном сценарии даже до 3000 долларов за тройскую унцию, то есть показать рост почти на 40%.

По мнению Bitfinex, биткоин все больше воспринимается в качестве хеджирующего инструмента. По сути, он все сильнее превращается в "конкурента" более традиционному защитному активу – золоту.

"По нашим оценкам, за последние два года корреляция между биткоином и ценой на золото существенно выросла и составила в среднем 77%. Таким образом, не исключено, что восприятие криптовалюты в качестве "защитника" действительно в какой-то мере растет", – говорит Дудченко.

По его словам, рынок драгметаллов тоже отыгрывает ожидания о возможном скором развороте монетарной политики ФРС США.

"Ожидается, что Федрезерв начнет снижать ставки уже летом, а по итогам этого года мы увидим от трех до четырех снижений ставки ФРС на 25 б. п. – это близко к собственным прогнозам ФРС. При снижении ставки ФРС доллар начинает слабеть, а золото, номинированное в долларах, обычно растет в цене",

– говорит Дудченко. Техническая картина тоже говорит об этом. "Золото является традиционным способом накопления и сохранения средств, особенно в эпоху нестабильности. А за последние два месяца выросло число точек геополитической напряженности в мире. В этом году сохраняется спрос на золото со стороны центробанков, а также имеется интерес со стороны частных лиц и инвестфондов", – заключает Дудченко.

"Безусловно, рост биткоина и золота не будет линейным и постоянным, коррекции будут и весьма существенные, но перспективы у двух этих активов в среднесрочном и долгосрочном периоде считаю позитивными", – добавляет Николай Переславский.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710312480


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