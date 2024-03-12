Токаев съездил по местам азербайджанской боевой славы - в Шушу и Физули (экс-Арцах)

10:05 13.03.2024

"Нас разделяет только Каспий": что говорят эксперты об итогах визита Токаева в Азербайджан

12 марта 2024

Игорь Улитин



11 и 12 марта Касым-Жомарт Токаев провел в Азербайджане, куда прибыл с государственным визитом. В предыдущий раз он посещал кавказскую республику в ноябре 2023 года. Но это был визит в рамках саммита СПЕКА. А нынешний же визит можно назвать особенным. Президент Казахстана лично отправился в города Физули и Шуша, которые до 2020 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. И не просто посетил, а фактически презентовал там казахстанские компании.



Orda.kz узнала мнение экспертов по поводу того, насколько значимым для Казахстана был этот визит.



Поздравление с победой

Тема Нагорного Карабаха была сквозной в политической составляющей визита Токаева в Азербайджан. Об этом, в частности, говорит такая его фраза:



"Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над собственной территорией".

Географических наименований в ней нет, но понятно, о какой территории и победе идет речь.



А посещение аллеи шехидов, где похоронены погибшие в Карабахском конфликте и поездка в Физули и Шушу, которые еще не так давно находились под контролем непризнанной НКР, это только подтвердила. Причем для многих, наверное, стало открытием, что Токаев не первый казахстанец, кто приехал в этот город. В Физули президент открывал больницу и центр детского творчества, которые возвели компании из РК на правах меценатов.



Открытие центра детского творчества им. Курмангазы в Физули. Фото: Акорда

То, что бизнес из РК одним из первых пришел на территорию бывшего нагорно-карабахского конфликта, может говорить о большом взаимном доверии между странами. Это же отмечает и политолог Уразгали Сельтеев. У себя в Telegram-канале он пишет, что доверие между Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым видно невооруженным взглядом.



"Теплота диалога ощущается физически: в мимике и жестах лидеров, смелых заявлениях, лояльном информационном сопровождении локальных СМИ, однозначной поддержке местных сообществ. Такая атмосфера создается, когда стороны не ожидают друг от друга подвоха, знают, что делать и какую пользу это принесет обоим государствам. Немаловажным фактором данного сближения, разумеется, является схожесть ценностей и взглядов двух президентов", - пишет Сельтеев



Уразгали Сельтеев. Фото из личного архива

При этом встреча Токаева и Алиева происходит на фоне неоднозначных отношений Армении и ОДКБ, в которую входит и Казахстан. Армянский премьер-министр Никол Пашинян еще в феврале заявлял, что его страна заморозила участие в организации. А сегодня генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов фактически это подтвердил. Причиной заморозки Пашинян называет безучастное отношение организации в конфликте Армении и Азербайджана.



Но по мнению Уразгали Сельтеева, которое он высказал в разговоре с журналистом Orda.kz, визит Токаева вряд ли испортит казахстанско-армянские отношения. К тому же, как считает политолог, Азербайджан как участник Срединного коридора для Казахстана более важный партнер.



Поезд через Каспий

Срединный коридор стал главной экономической темой визита. Алиев и Токаев смотрели телемост из Апшерона, куда из Актау прибыл поезд, отправившийся из китайского Сианя. Фактически президентам показали, как именно работает Транскаспийский маршрут. И здесь символична уже фраза Ильхама Алиева:



"Нас разделяет только Каспий. Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал".



Поезд из Сианя в Апшероне. Фото: Акорда

По мнению экономиста Ерлана Ибрагима, развитие Транскаспийского коридора позволяет диверсифицировать риски, которые складываются в нынешних геополитических условиях.



"Еще при предыдущем президенте Казахстан позиционировался как транспортный коридор. И при нынешних геополитических условиях поиск новых транспортных путей должен позитивно отразиться на нашей экономике", - говорит Ибрагим.



Ерлан Ибрагим. Фото: Фото: Courtesy photo

Но экономическая составляющая была и в визите президентов в города Карабаха. Указание на то, что казахстанские компании построили в Физули больницу и центр детского творчества, можно воспринимать как своего рода рекламу строительных инвесторов Казахстана.



Президенты Казахстана и Азербайджана в аэропорту Физули. Фото: Акорда

Хотя Ерлан Ибрагим считает, что именно строительство объектов в Физули было, скорее, символическим жестом. Но в то же время он напоминает, что когда при Саакашвили для казахстанских инвесторов открылся грузинский рынок, те не преминули этим воспользоваться.



"Трудно оценить, как сейчас потенциал у Азербайджана. Я не уверен, что прямо сейчас идет речь о больших суммах. Но это все равно выход на новые рынки", - говорит Ибрагим.

Экономист отмечает, что если говорить именно о Нагорном Карабахе, то сейчас там ведутся серьезные восстановительные работы, а это значит, что потенциал для инвесторов там действительно есть. Хотя подчеркивает, что не стоит думать, что работать там будет легко и просто.