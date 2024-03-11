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Американская разведка заподозрила Китай и TikTok во вмешательстве в президентские выборы, - МК
10:49 13.03.2024

Власти США давят на китайскую интернет-компанию

Китай может использовать TikTok для влияния на выборы в США, утверждает глава американской национальной разведки. Палата представителей США должна проголосовать по законопроекту, дающему китайскому владельцу холдинговой интернет-компании ByteDance, владеющей рядом популярных сервисов, около шести месяцев на продажу этой части своего бизнеса.

Власти США давят на китайскую интернет-компанию

Пекин может использовать приложение для социальных сетей TikTok, чтобы повлиять на выборы в США в 2024 году, заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке.

Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос представителя Демократической партии Раджи Кришнамурти, будет ли правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) использовать TikTok для влияния на выборы в США, Аврил Хейнс сказала: "Мы не можем исключать, что КПК будет использовать это".

Американские законодатели давно высказывали опасения, что китайское правительство может получить доступ к пользовательским данным или повлиять на то, что люди видят в приложении, включая распространение контента, разжигающего политические разногласия в США, отмечает Reuters.

Раджи Кришнамурти является высокопоставленным демократом в отборном комитете Палаты представителей по Китаю. Он и председатель этой комиссии республиканец Майк Галлахер на прошлой неделе представили законопроект, который даст китайскому владельцу TikTok компании ByteDance около шести месяцев на то, чтобы отказаться от приложения для коротких видео, которым пользуются 170 миллионов американцев.

Палата представителей должна проголосовать в среду в соответствии с ускоренными правилами, которые требуют, чтобы две трети членов проголосовали за, чтобы мера получила одобрение.

TikTok, который заявляет, что не передавал и не будет передавать данные пользователей из США правительству Китая, утверждает, что законопроект Палаты представителей равносилен запрету.

Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе, что подпишет законопроект, но приложение популярно, и получить одобрение законодательства как Палатой представителей, так и Сенатом в год выборов может быть сложно.

По всему миру наблюдаются масштабные сбои в популярных мессенджерах и сервисах

Пока неясно, одобрит ли Китай какую-либо продажу или TikTok может быть продан через шесть месяцев, подчеркивает Reuters.

В ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США за 2024 год, опубликованной в понедельник, говорится, что аккаунты TikTok, управляемые пропагандистским подразделением китайского правительства, как сообщается, были нацелены на кандидатов от обеих политических партий во время промежуточных выборов в США в 2022 году.

Также выступая на слушаниях в Палате представителей, директор ФБР Кристофер Рэй повторил свою оценку того, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности.

"Американцам нужно спросить себя, хотят ли они предоставить китайскому правительству возможность контролировать доступ к их данным", - сказал Рэй, добавив, что в конечном итоге это может "скомпрометировать их устройства".

Источник - МК
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