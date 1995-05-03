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|КазКадры. Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции, Серик Туленбергенов - зам. МЧС
11:09 13.03.2024
Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции
12 марта 2024 года Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
"Постановлением правительства РК Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции, временно, на период нахождения в социальном отпуске Мукановой Алмы Кайратовны", – говорится в сообщении.
Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.
В разные годы работала заместителем директора департамента МЮ РК, заместителем директора департамента, управляющим директором – директором департамента Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
С марта 2023 года по настоящее время – управляющий директор – директор департамента законодательства НПП "Атамекен".
Ранее стало известно, что Серика Туленбергенова назначили вице-министром по чрезвычайным ситуациям.
Диана Абдуллаева
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Серик Туленбергенов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям
12 марта 2024 года Серика Туленбергенова назначили вице-министром по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
"Постановлением правительства РК Туленбергенов Серик Тулювгалиевич назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.
Серик Туленбергенов родился в 1974 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист"; Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "юрист".
Трудовой стаж начинал бухгалтером в ТОО "АРЖ" (03.05.1995 – 27.11.1996). В разные годы работал контролером-ревизором государственных предприятий отделения комитета финансового контроля Министерства финансов РК; директором и генеральным директором ТОО; главным специалистом по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области; заместителем акима города Риддера; заместителем акима Актюбинской области.
20 февраля от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям освободили Мереке Пшембаева.
Ирина Капитанова