Бандитка из 90-х. Как рейдировала Каз-бизнесменов Алия Назарбаева

11:33 13.03.2024

"Ни копейки": как Назарбаева-младшая грабила бизнесменов в нулевых? Разговор с жертвами рейда



12 марта 2024



В студии Орды бизнесмены Медгат Калиев и Нурлан Бимурзин.



28 февраля они на пресс-конференции заявили, что младшая дочь первого президента Алия Назарбаева при участии своего юриста Валентины Роговой осуществила в 2003 году незаконный рейдерский захват их бизнеса.



В ТОО "ТПК Азия" входило 7 нефтебаз и 96 автозаправок. Стоимость бизнеса - 170 млн долларов.



