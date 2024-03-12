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В Гаити произошла самая настоящая криминальная революция, - Данила Моисеев
12:51 13.03.2024

12.03.2024

Уступив требованиям уличных банд, премьер-министр страны отказался от власти
Данила Моисеев

Ариэль Анри, нейрохирург с дипломом французского университета, больше не премьер-министр Гаити: его свергли бандиты, едва умеющие читать.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подаст в отставку после формирования Переходного совета. Сообщил об этом не сам политик, который находится в Пуэрто-Рико и не может вернуться в охваченную боями между уличными бандами и полицейскими гаитянскую столицу Порт-о-Пренс, а президент Гайаны Ирфаан Али. Организованная преступность добилась своей в открытую заявленной цели: премьер отстранен от власти. Теперь вопрос в том, остановятся ли бандиты на этом и кто будет реально управлять страной, да и сохранится ли она вообще.
Об отставке гаитянского правительства и о предоставлении всей полноты власти некоему Переходному совету Али объявил после чрезвычайного саммита стран – членов Карибского сообщества (КАРИКОМ), который прошел в понедельник 11 марта. От имени этой организации он говорил неслучайно: ее штаб-квартира базируется в столице Гайаны Джорджтауне. Сам же саммит прошел на Ямайке, в городе Кингстоне. В этот день даже не было точно известно (по крайней мере прессе и участникам саммита), где находится Анри, который в феврале уехал с визитом в несколько африканских стран. Он дал о себе знать лишь во вторник 12 марта. Анри из Пуэрто-Рико обратился к своим согражданам и подтвердил то, о чем ранее сказал Али. "Я прошу всех гаитян сохранять спокойствие и сделать все возможное, чтобы мир и стабильность вернулись как можно быстрее", – сказал он, пообещав, что покинет свой пост сразу после образования Переходного совета. Текст Анри прочел по бумажке.

То, что об отставке объявил Али, – особое унижение для Анри, подчеркивающее его зависимость от иностранных сил. По профессии нейрохирург, выпускник французского Университета Монпелье, он стал премьер-министром в 2021 году, не будучи избранным на этот пост и даже утвержденным парламентом. Депутаты просто не успели это сделать: президент Жовенель Моиз, выдвинувший его, был убит. Причем прокуратура обвинила в этом преступлении самого Анри. Несмотря на это, с новым премьер-министром ООН связывала определенные надежды на стабилизацию обстановки в стране. Но им не суждено было сбыться. Бандформирования во главе с Джимми Шаризье по кличке Барбекю показали Анри то, что он, вероятно, знал сам: реальной властью страны сейчас являются гангстеры.

Пока все идет по плану бандитов. Они декларировали своей целью свержение Анри, и в итоге он уходит в отставку. И речи не идет о разоружении насчитывающих тысячи боевиков бандформирований или хотя бы группировки G9, чьим криминальным боссом является Барбекю. Никто – ни Али, ни Анри – не сказал о том, кто будет восстанавливать контроль над тюрьмами страны. Их бандиты одну за другой берут штурмом, освобождая тысячи заключенных. О Переходном совете пока известно только то, что он будет состоять из семи членов с правом голоса и двух наблюдателей, а входить в него будут представители политических партий и организаций. Не исключено, что они будут просто ширмой для власти G9 и тому подобных групп.

Отставка Анри не прояснила, когда в стране состоятся выборы и кто станет формальным временным главой страны. Все это добавляет суеты и неразберихи в и так охваченной хаосом стране, находящейся во власти группировок. Вместе с тем уход премьер-министра повышает шансы на вооруженную интервенцию. Собственно, Анри и уезжал в Африку, чтобы заключить финальную договоренность о том, кто под флагом ООН согласится навести порядок в Гаити. В начале марта он подписал соглашение с президентом Кении Уильямом Руто об отправке в страну 1 тыс. кенийских солдат. Свое добро на развертывание вооруженного контингента кенийский лидер дал еще в прошлом году. Военные должны были прибыть в Гаити еще в январе. Но кенийский суд признал это незаконным, так как между двумя странами не было заключено соответствующего договора. Может быть, если бы кенийцы прибыли в Гаити в январе, свержения Анри удалось бы избежать. Но время упущено. Причиной этого в прессе называется финансовый вопрос: Кения готова предоставить свои войска, только если их миссия будет кем-то оплачена. Сумма, которую предлагала ООН (а фактически Соединенные Штаты), власти страны не устраивала.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, присутствовавший на саммите в Кингстоне, заявил там, что его страна увеличивает финансирование кенийского контингента со 100 млн до 300 млн долл. Еще 33 млн долл. пойдут на оплату гуманитарной помощи для Гаити, которая ее населению очень нужна. По данным ООН, около 4,35 млн человек из примерно 10 млн фактического населения страны уже постоянно недоедают. Теперь число голодающих гаитян вырастет. СМИ сообщают о том, что в ходе столкновений, начавшихся в феврале, когда из страны в поездку по Африке уехал Анри, более 15 тыс. гаитян лишились крова. Количество убитых трудно подсчитать. Есть данные ООН по жертвам преступности за 2023 год. По ним выходит, что в Гаити было убито более 5 тыс. человек: в два раза больше, чем годом ранее.

Неясно, сочтет ли Кения предлагаемую сумму достаточной, чтобы компенсировать возможные потери от интервенции. Шеризье пока не говорит, встретят ли кенийцы отпор с его стороны. Не исключено, что сопротивления интервенции оказано не будет. Все зависит от того, заинтересованы ли бандиты в институционализации своей власти. Возможно, их устроят не посты в гипотетическом правительстве и связанная с этим ответственность, а продолжение прежней деятельности (в первую очередь наркоторговли), только уже при более сговорчивых политиках. Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец в разговоре с "НГ" отметил, что структура гаитянского общества такова, что стабильности в нем еще долгое время не получится достичь. Решение Анри он назвал правильным. Ведь поддержки премьер не получил даже со стороны США. Блинкен на саммите в Кингстоне призвал к скорейшим выборам. "Анри понимал, что сам навести порядок не может, но брать на себя ответственность за жертвы, которые могут быть при интервенции, не захотел. Поэтому и ушел", – считает эксперт.

Источник - НГ
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