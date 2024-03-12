Что может нарушить пост в священный Рамазан?

14:42 13.03.2024

Рассказываем, что можно, а что нельзя.



Для соблюдения поста имеется только два предписания и три необходимых условия, но их интерпретаций очень много.



"Азия-Плюс" собрала основные правила, запреты и условия поста в месяц Рамазан, чтобы разобраться, что можно, а чего нельзя и какие обстоятельства могут нарушить пост, а какие – нет.



