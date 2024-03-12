Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта

14:49 13.03.2024

Космическая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась сразу после запуска в префектуре Вакаяма.



Ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска.







В Японии это был первый случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.



Ракета длиной около 18 м должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над землей.