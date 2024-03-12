 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта
14:49 13.03.2024

Космическая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась сразу после запуска в префектуре Вакаяма.

Ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска.



В Японии это был первый случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.

Ракета длиной около 18 м должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над землей.

Источник - news.mail.ru
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