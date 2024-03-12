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Рос-оппозиционера Волкова в Вильнюсе избили "молотком для отбивных"
16:47 13.03.2024

Ярмыш заявила о нападении на бывшего главу ФБК у его дома в Вильнюсе

На бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом) напали у его дома в Вильнюсе, сообщила экс-пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом).

"Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая помощь", - написала она в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ярмыш также опубликовала фотографии, на которых видно стекло разбитой машины, а также гематомы у Волкова на лице.

Спустя час еще один соратник Навального Иван Жданов (признан иноагентом) сообщил, что Волков находится в больнице. В своем телеграм-канале он опубликовал фотографию, на которой Волкова на носилках завозят в машину скорой помощи.

Сам Волков позже ночью опубликовал видеосообщение, в котором сообщил, что уже находится дома. По его словам, неизвестный напал на него с молотком для отбивных, а также нанес где-то 15 ударов по ноге. "Нога при этому почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал зато руку", - сообщил оппозиционер.

Волков - бывший депутат Екатеринбургской городской Думы и один из основных членов команды Алексея Навального.

После ареста Навального в 2021 году Волков возглавил ФБК, однако покинул пост после скандала с письмом в поддержку Михаила Фридмана и "Альфа-Групп". Речь идет о письме, который Волков подписал и отправил на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в октябре 2022 года. В нем он, в частности, просил снять санкции против Михаила Фридмана и других руководителей "Альфа-Групп". После обнародования документа Волков назвал это "большой политической ошибкой" и признал, что "превысил свои полномочия".

Его место в ФБК в марте 2023 года заняла Мария Певчих (признана иноагентом).

Источник - rbc.ru
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