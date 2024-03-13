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Казахстан и Кыргызстан на пороге торговой войны, - Никита Дробны
18:19 13.03.2024

13 марта 2024
Никита Дробны

Казахстан намерен с 1 июля ввести запрет на выпуск в обращение продукции, которую сертифицировали или лицензировали в Кыргызстане. С чем это связано и грозит ли Казахстану экономический конфликт с соседним государством, разбиралась Orda.kz.

Тревожная серость
Претензии к кыргызстанским лабораториям, оформляющим лицензии и сертификаты, возникли у Министерства торговли и интеграции РК. В комитете технического регулирования отметили, что в Кыргызстане зачастую оформляют лицензии с нарушениями, а законодательство соседней страны не предусматривает ответственность за выдачу "серых" сертификатов.

Проект постановления об ограничении на ввоз продукции, лицензированной в Кыргызстане, сейчас находится на обсуждении на портале "Открытые НПА". В пояснительной записке к документу отмечается, что из 109 458 документов, оформленных в Кыргызстане за 2022 год, казахстанским заявителям выдали 41 623 штуки. В 2023 году заявители из Казахстана получили 59 677 документов в Кыргызстане.

То есть около 40% лицензий в Кыргызстане получают казахстанские фирмы - и во многих случаях речь идет о так называемых "серых" сертификатах. Только за 2023 год аннулировали более 300 "серых" сертификатов, выданных в Кыргызстане.

"В интернете размещаются объявления о продаже деклараций/сертификатов (оформляются через органы страны) за короткий срок (один-два дня) от 10 тысяч тенге без проведения испытаний, формальная регистрация и внесение данных в реестр", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Проще говоря, несовершенство системы сертификации в Кыргызстане дает лазейку бизнесменам, которые хотят производить некачественную продукцию, продавать ее по "серым" лицензиям и не нести за это ответственность.

"Надо навести порядок"
Проблема с "серыми" сертификатами, которые массово выдают в Кыргызстане, - не новая. Еще в 2022 году депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов обращал на нее внимание и указывал, что для решения этой проблемы требуется принять комплекс срочных мер.

"Причин здесь несколько. С одной стороны, множество предложений иностранных органов по сертификации о выдаче таких документов в кратчайшие сроки, без проведения испытаний и других обязательных процедур. С другой стороны, отсутствие должного мониторинга „серых" иностранных сертификатов и проведения госнадзора, преждевременный переход на цифровую сертификацию до ее правового урегулирования на уровне ЕАЭС".
Дюсенбай Турганов
С того момента прошло почти полтора года, но меры так и не приняли, проблема так и не решена.

Казахстанский политолог Уразгали Сельтеев, директор Института евразийской интеграции, отмечает, что претензии Казахстана к работе кыргызстанских лабораторий по лицензированию справедливы.

"Претензии с казахстанской стороны - обоснованные, поскольку Кыргызстану действительно надо навести порядок с выдачей сертификатов в части соблюдения качества необходимых испытаний. Возможно, в таких процессах присутствует и коррупционный фактор - с учетом информации, которую предоставляет наше министерство торговли о том, с какой периодичностью и динамикой выдают эти сертификаты в Кыргызстане. Вообще, конечно, это вопрос, который должна урегулировать в том числе Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) как исполнительный и регулирующий орган функционирования ЕАЭС".
Уразгали Сельтеев
То, что пора разбираться с "серыми" сертификатами, очевидно. Вопрос в том, как на действия казахстанской стороны может отреагировать Кыргызстан, заинтересованный в сбыте своей продукции. В некоторых Telegram-каналах уже появились предположения, что запрет на сбыт лицензированной в КР продукции якобы связаны с намерением Казахстана расширить торговлю с другими странами. Кыргызстанские фермеры, активно поставляющие свой товар в Казахстан, явно встревожены перспективой торговых ограничений.

Без лишних эмоций
Претензии казахстанских госорганов к товарам, лицензированным в Кыргызстане, вряд ли ухудшат отношения между двумя странами и не приведут к экономическому конфликту, считает политолог Уразгали Сельтеев.

"Что касается какой-то политической подоплеки, вряд ли она будет иметь место в обостренной форме. У нас разные ситуации возникали с Кыргызстаном, в том числе и по соблюдению фитосанитарных норм, но все они заканчивались определенным урегулированием. Надо понимать, что в первую очередь Бишкек должен быть заинтересован в разрешении данной проблемы в позитивном русле".
Уразгали Сельтеев
Действительно, госорганы Кыргызстана уже дали понять, что настроены решать проблему совместно с казахстанскими коллегами. Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев сообщил 24.kg, что страны разработали и приняли совместный план в области технического регулирования. Сейчас официальный Бишкек работает над тем, чтобы ужесточить процесс лицензирования и вести его только через единый уполномоченный орган, Кыргызстандарт. Это должно будет сократить число недобросовестных лабораторий, выдающих "серые" сертификаты.

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Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана, фото gov.kz
В то же время г-н Амангельдиев призывает Казахстан не вводить в силу постановление, ограничивающее импорт лицензированных в КР товаров.

"Это ни к чему хорошему не приведет. Будет страдать бизнес обеих стран. Кроме того, этот проект постановления может расцениваться как препятствие, имеющее признаки барьера".
Данияр Амангельдиев
По мнению политолога Уразгали Сельтеева, Казахстан и Кыргызстан вполне способны решить сложившуюся ситуацию без лишних эмоций и совместно положить конец "серой" сертификации, не ущемив ничьих интересов.

"Надо решать этот вопрос конструктивно, в том числе без эмоциональных выпадов в публичном поле. Информации об этом мало, но вроде бы уже есть некий совместный план мер с обеих сторон по борьбе с недобросовестными субъектами аккредитации. Почему Астана предъявляет эти претензии? Просто потому что хочет, чтобы со стороны Бишкека был наведен порядок в данном направлении. Всем нужна качественная и безопасная продукция",
резюмировал Уразгали Сельтеев.

Источник - Orda.kz
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