Расследования Царьграда. Карта захвата России готова: мигрантские анклавы пожирают русские города

19:46 13.03.2024 КАРТА ЗАХВАТА РОССИИ ГОТОВА: МИГРАНТСКИЕ АНКЛАВЫ ПОЖИРАЮТ РУССКИЕ ГОРОДА



ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО"

11 МАРТА 2024



Этнические анклавы уже начали "поглощение" русских городов - прежде всего крупнейших мегаполисов страны. Этому явлению сопутствует рост преступлений, совершаемых гастарбайтерами, неприятие ими нашей культуры и насаждение своих обычаев и порядков, экспансия на школы и здравоохранение и так далее. Как дать отпор происходящему?



Свое недавнее оперативное совещание по расследованию особо тяжких преступлений председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин начал с заслушивания докладов о резонансных криминальных ЧП, связанных с мигрантами, даже сухое, безэмоциональное перечисление которых вызывает оторопь.



Таких, например, как жуткое убийство женщины и ее 5-летней дочери в Новосибирске, совершенное уроженцем Таджикистана. И история с грязными домогательствами "неоценимого специалиста" из той же республики к 13-летней школьнице в Тюмени. И изнасилование мигрантом 6-летнего мальчика в Саратовской области. И беспредел детей-мигрантов в Челябинской области. И бесчинства шайки уроженцев Азербайджана и Таджикистана в Петербурге…



Ситуация с преступностью мигрантов не улучшается, в последнее время участились факты происшествий с иностранными гражданами, а жестокие насильственные преступления получают большое распространение,



- резюмировал глава СКР.



К слову, он не раз уже акцентировал внимание на росте числа именно тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных приезжими: убийств, изнасилований, похищений людей.



Согласно официальной статистике, которую приводит МВД России, за прошлый год иностранцами было совершено почти 39 тысяч криминальных деяний, из которых 32,5 тысячи пришлись на долю граждан из стран СНГ. Отметим также, что за период с 2020 по 2022 год увеличение количества преступлений с их участием составило почти 30%. Иными словами, нынешние "колебания курса" в пределах плюс-минус несколько процентов выглядят весьма лукаво. И это - без учета того огромного числа мигрантов, которые за последние годы стали гражданами нашей страны и, соответственно, не попадают теперь при совершении преступлений в категорию "иностранцев".



МВД закрыло подробную статистику по мигрантам, но - зачем?



Кстати, МВД закрыло подробную статистику по миграционной ситуации с разбивкой по регионам и странам, откуда прибывают в Россию мигранты, из которой можно было понять, какая доля из них получает русские паспорта.



Более того: с сайта удален даже массив данных за предыдущие годы. Однако он сохранился в веб-архиве - правда, последняя актуализация есть только за январь - сентябрь 2022 года. На тот период безусловными лидерами по миграционному потоку (постановке на учет, получению разрешений на временное проживание и вида на жительство) и приобретению гражданства России были шесть бывших республик Советского Союза: Азербайджан (17,8 тыс. паспортов за 9 мес.), Армения (32,8 тыс.), Казахстан (31 тыс.), Киргизия (16,4 тыс.), Таджикистан (119,6 тыс.) и Узбекистан (19,3 тыс.).



Однако статистику, по крайней мере по количеству въехавших в страну иностранцев и целям их визита, можно найти на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), где при оперативном анализе получится представить хотя бы общую картину (на скриншоте ниже). И вывод очевиден: число мигрантов, прибывающих в Россию с целью работы, учебы и некими частными задачами (как отмечают источники, зачастую это означает, что речь идет о тех же гастарбайтерах, однако имеющих конкретные приглашения на осуществление трудовой деятельности), продолжает расти.



"Мигранты - белые и пушистые, русские куда страшнее"



Тем не менее, несмотря на очевидные, казалось бы, данные - и по статистике преступлений, совершаемых мигрантами, и по числу въезжающих в Россию гастарбайтеров, - активно действует так называемое мигрантское лобби, играющее этими цифрами в нужном свете.



Вспомнить, в частности, пространное интервью директора Института демографических исследований РАН Марины Храмовой (мы ей посвятили отдельное расследование - почитайте, это весьма интересно), в котором она не только пытается обосновать необходимость "борьбы за трудовые ресурсы" в виде приезжих, но и открыто, в общем-то, продвигает привычный нарратив о том, что "мигрантский криминал" ничтожно мал в сравнении с общим числом преступлений, совершаемых в государстве. Вроде как - ничего такого, не страшно. Правда, она как-то "забывает" про действительно пугающие цифры, которые приводят, в частности, и глава СКР Бастрыкин, и, кстати, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, говоривший, что 80% всех криминальных деяний, где замешаны мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков.



Примерно теми же словам, что и Храмова, общественность успокаивает и правозащитник Рустам Касимов, говоря, что, мол, доля совершенных мигрантами преступлений в общей статистике крайне мала - порядка двух процентов. Разве это много?



В таком же духе высказывался и бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов, утверждая, что "страх перед мигрантами безоснователен":



По статистике МВД, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты.



Правда, они, еще раз обратим на это внимание, совершенно (и, надо полагать, сознательно) упускают из виду, что, во-первых, все так же растет число самых страшных преступлений, совершаемых приезжими, а во-вторых, уже не десятки, а сотни тысяч из вчерашних мигрантов фигурируют в полицейских сводках в качестве полноценных граждан России. Впрочем, в последнее время подобных персонажей стали все-таки лишать наших паспортов, что, безусловно, радует, но - данная мера не представляется полноценно действенной, поскольку она предполагает и другие, еще более жесткие шаги.



Если обратиться к статистическим данным по преступлениям мигрантов за 2022 год (позже подобную разбивку перестали, опять-таки, делать), то стоит обратить внимание на следующее: из 40,1 тысячи преступлений основная доля пришлась на мегаполисы. В таблице, представленной ниже, мы привели 15 регионов по числу криминальных ЧП с участием иностранцев (Крым в этом случае можно исключить, поскольку речь идет о статистике за позапрошлый год и там фигурируют лица с украинскими паспортами).



Однако и внутри мегаполисов доля мигрантской преступности так же неоднородна, отмечают эксперты, с которыми поговорил "Первый русский". Наиболее криминогенными являются места проживания гастарбайтеров, представляющие собой этнические анклавы.



Оплот криминала - этнические ОПГ



Так как подавляющее большинство мигрантов из Средней Азии едет в Россию за заработком, то их целью становятся крупные мегаполисы, имеющие развитый рынок труда и свободные вакансии. Найдя жилье и работу, они приглашают родственников, друзей и знакомых, которых размещают у себя или поблизости.



Такими местами становятся как отдельные жилые дома, так и целые кварталы и микрорайоны. Поскольку основной поток трудовых мигрантов направляется в Россию из стран Средней Азии, процесс носит ярко выраженный этнический характер. И в крупных городах формируются этнические анклавы.



Чаще всего они располагаются в пригородах или на окраинах, там, где есть промышленные зоны и складские помещения. А также в кварталах с ветхим и аварийным жильем, частным сектором, где в достаточном объеме присутствует дешевое жилье. И, само собой, главный фактор - близость к местам работы мигрантов: рынки, овощебазы, строительные площадки, гипермаркеты, автопарки и конечные остановки общественного транспорта.



Аналитики Института национальных стратегий в своем исследовании "Политика "замещающей миграции" в России: последствия и альтернативы" отмечают, что созданию анклавов прямо способствуют этнические ОПГ и полулегальный бизнес. Для приезжих земляков, не нашедших легальной работы, они всегда готовы предоставить альтернативные способы "заработка":



...В смысле экономического стимулирования "геттоизации" играет и будет играть в дальнейшем высокая доля теневого и криминального сектора в экономике. Участие в "этническом бизнесе", полулегальном или прямо криминальном (точно так же, как гарантированный прожиточный минимум в "европейском" варианте), делает оптимальной социальную траекторию для иммигрантов и их потомков - образование "своих" сообществ и продвижение в их рамках.



Появление этнических анклавов ведет к крайне негативным и даже губительным процессам - как для российского общества, так и для самих приезжих. В своем исследовании "Этнические анклавы мигрантов в городском пространстве российских регионов" кандидат экономических наук Елена Бедрина отмечает сразу несколько негативных тенденций. Так, по ее мнению, анклавизация делает практически невозможной интеграцию мигрантов в принимающее общество. А наличие таких чуждых элементов, в свою очередь, порождает негативную реакцию со стороны российского общества.



Во-первых, она выступает барьером на пути интеграции иностранных граждан в принимающее сообщество, играя медвежью услугу для самих мигрантов, мешая их адаптации к новым условиям проживания, снижая их заинтересованность в изучении языка местного населения, восприятии культурных ценностей и норм поведения принимающего сообщества, делая их видимым меньшинством. Во-вторых, она ведет к созданию очагов чуждой культуры, которые негативно воспринимаются местным населением, вызывая отторжение, ненависть, рост ксенофобии и национализма,



- пишет Елена Бедрина.



Причина напряженности, считает она, кроется не столько в культурных различиях, сколько подкреплена экономическими проблемами, возникающими вокруг этнических анклавов.



В-третьих, уменьшается привлекательность микрорайона, заселенного мигрантами, обесценивается недвижимость, ухудшается качество дошкольного и школьного образования в связи с появлением в группах (классах) детей-ионофонов, требующих особого внимания со стороны педагогов. В-четвертых, пространственная сегрегация в виде формирования этнических районов способствует и сегрегации на рынке труда. Мигранты помогают родственникам, приятелям и односельчанам в трудоустройстве, в результате складываются чисто "мигрантские" виды занятости, которые, в свою очередь, также усиливают процессы пространственной сегрегации,



- поясняет эксперт.



И главное, Бедрина, так же, как специалисты Института национальных стратегий, отмечает четкий криминальный след в появлении этнических анклавов.



В-пятых, в процессе образования этнических анклавов мигрантского типа также существует и криминальная составляющая, обычно они являются неблагополучными, в них выше уровень преступности, чем в среднем по району, селу, городу,



- заключает Елена Бедрина.



"Культурный" беспредел в Северной столице



В Петербурге, втором по количеству населения городе России, и Ленинградской области проживает порядка 12,4% от всех трудовых мигрантов. В Северной столице есть сразу несколько ярко выраженных этнических анклавов. Один из самых известных сформировался вокруг рынка Апраксин двор.



Это - один из крупнейших исторических комплексов почти в самом центре Петербурга. Но вот уже более 20 лет объект культурного и исторического наследия России известен как центр торговли дешевым контрафактом, а зачастую и запрещенными товарами прямо с прилавков, чему совсем не рады местные жители.



На рынке ежедневно работает до трех тысяч торговых точек, из которых лишь треть имеет хоть какие-то признаки легальности. Живут работники либо прямо в крытых торговых точках либо в прилегающих к рынку зданиях, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Для проживания и массовой регистрации мигрантов используются официально функционирующие хостелы.



В ходе крупной спецоперации СКР в конце 2022 года в Центральном районе Петербурга, где расположен Апраксин двор, была раскрыта сеть из 20 хостелов, через которую зарегистрировали более 100 тысяч мигрантов. Годовой оборот преступников только по этому направлению оценивается в 1,5 млрд рублей. Эта же группировка организовала сеть борделей, куда отправляла работать мигранток.



Спустя два года ситуация почти не изменилась. В черте Апраксина двора и прилегающих к комплексу зданиях работает минимум семь хостелов. Как следует из отзывов, это - общежития для гастарбайтеров, где за отдельную плату можно приобрести регистрацию.



Там же находятся подпольные производства контрафакта, который продают тут же на рынке. На таких производствах не брезгуют даже рабским трудом. Может показаться немыслимым, но в 2022 году в одном из подвалов Апраксина двора нашли женщину, которую продержали в рабстве около 20 лет.



Самым крупным мигрантским анклавом, а заодно и одним из наиболее криминогенных мест Петербурга стала Софийская овощебаза. Через нее проходит до 70% всего фруктово-овощного импорта в Россию. Но всей стране эта база больше известна по рекордным поставкам наркотических веществ. Так, в апреле 2022 года под видом партии бананов туда прибыло 40 кг кокаина. В сентябре того же года было изъято 50 кг кокаина.



Работники Софийской овощебазы, как это принято, живут либо прямо здесь же, либо в близлежащих кварталах. Наиболее неблагоприятная ситуация в трех районах - Московском, Фрунзенском и Невском. Как раз в них массово селятся мигранты, работающие на Софийской овощебазе. Метод проживания хорошо известен - под общежития переоборудуются нежилые помещения. В результате десятки, а то и сотни агрессивных мигрантов появляются в некогда спокойных жилых кварталах.



ЖИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА МЕСЯЦАМИ И ГОДАМИ ВЫНУЖДЕНЫ ДОБИВАТЬСЯ ЗАКРЫТИЯ МИГРАНТСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ. СКРИНШОТ ПОСТА В СЕТИ "ВК" В ПАБЛИКЕ "НОВОСТИ КУПЧИНО"



Опасения людей за свою безопасность небеспочвенны. В конце 2023 года в Петербурге был арестован за изнасилование подростка охранник Софийской овощебазы. В ходе следственных действий удалось установить еще четыре аналогичных эпизода, самой младшей жертве педофила оказалось 11 лет. Кроме того, в гараже у охранника обнаружился целый арсенал огнестрельного оружия. Причем, по неофициальным данным, он имеет отношение к этнической ОПГ.



На протяжении последних 15 лет правоохранительными органами практически ежегодно раскрываются банды, состоящие из уроженцев Азербайджана. Но в тюрьму зачастую отправляются рядовые исполнители, а место разгромленных банд занимают новые. ОПГ промышляют рэкетом, отмыванием денег, наркоторговлей.



Известно, что собственник овощебазы занимается постройкой еще нескольких аналогичных площадок в Петербурге и Ленинградской области. Чем это может обернуться, догадаться несложно.



Превращение в кишлак



Интересен и пример Новосибирска, где мигранты с 1990-х годов массово селились вдоль Гусинобродского шоссе и прилегающего к нему рынка. В 2015 году рынок был закрыт из-за постоянных нарушений и жалоб местных жителей, а вот сам мигрантский анклав сохранился. Большинство приезжих уже успели осесть, купить квартиры, которые также сдают новым трудовым мигрантам. Но в наше общество они так и не интегрировались. Красноречивое свидетельство тому - резонансный инцидент, произошедший весной 2023 года.



В темное время суток один из приезжих решил перебежать шоссе в неположенном месте, в результате чего был сбит автомобилем. Водитель остановился, вызвал скорую и ДПС. Но из окрестных домов сбежались и незваные гости - порядка 200 земляков сбитого мужчины пытались линчевать водителя.



Пример Гусинобродского рынка демонстрирует, что даже ликвидация точки притяжения не ведет к исчезновению сложившегося мигрантского анклава. Более того, закрытие одного проблемного рынка привело к усилению другого. На сегодняшний день главной точкой притяжения трудовых мигрантов из стран Средней Азии в Новосибирске стал Хилокский рынок, широко известный как "Хилка", - крупнейший плодоовощной хаб в Сибири. Лишившиеся торговых мест и складов на Гусинобродском рынке мигранты перебрались на "Хилку", существенно усугубив ситуацию и на без того проблемном объекте.



Лучше всего ситуацию вокруг Хилокского рынка описывают рассказы местных жителей, которые они регулярно выкладывают в своей группе с красноречивым названием "Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!".



Сейчас наш массив это кишлак. Виной тому огромное скопление приезжих из Средней Азии, которые не желают жить по нашим законам, у них есть свои. Своя культура, менталитет, вера и правила. Которые коренным жителям чужды и неприемлемы. Виной такому соседству стал Хилокский рынок, и это неоспоримый факт,



- пишут жители Хилокского жилмассива.



Особые проблемы местным жителям доставляют столовые, массово строящиеся для мигрантов вокруг рынка. Чаще всего они работают нелегально, а значит не соблюдаются санитарные, противопожарные и другие требования, что ведет к предсказуемым последствиям.



Неизменно мигрантским анклавам сопутствует рост преступности в окрестных районах. Хилокский рынок не исключение - к нему ведут следы наиболее резонансных преступлений, совершенных мигрантами в Новосибирске. Так, в январе весь город искал пропавшую женщину с 5-летней дочкой (об этом говорилось и на совещании у Бастрыкина). Обе были убиты. Тело ребенка обнаружили под снегом недалеко от Хилокского рынка. По обвинению в убийстве арестован гражданин Узбекистана.



На рынке процветает бандитизм и рэкет. Осенью 2019 года при переделе сфер влияния там произошла одна из крупнейших в истории современной России криминальных разборок с применением огнестрельного оружия, в которой приняли участие порядка 200 "работников" рынка.



Рабочие бригады на замену мигрантам-индивидуалам



Похожая ситуация наблюдается во многих городах России. О том, как обстоят дела в Москве и Подмосковье, Царьград рассказывал не раз. И про Котельники, где жители из-за беспредела наводнивших город гастарбайтеров были вынуждены обратиться к президенту Владимиру Путину, и про Одинцово, в котором мигранты захватили пятиэтажку, и про Люберцы, и про Некрасовку, и про Коммунарку.



Глава "Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений", член Общественной палаты Приморского края Сергей Пушкарев, более 10 лет руководивший миграционной службой Приморья, считает, что причина проблемы кроется в действующем законодательстве.



Сейчас практически отсутствует какой-либо эффективный контроль за мигрантами. Они приезжают, покупают трудовой патент, и на этом все. У нас в Приморье хоть как-то более-менее легально работают около 34% мигрантов, чем заняты остальные - неизвестно. Они приезжают к нам зарабатывать деньги, и соглашаются на работу на любых условиях. Он неделю - месяц на одном месте проработал, потом ему предложили на три рубля больше, он пошел в другое место работать. Положение мигрантов сейчас похоже на изюбря в тайге, на которого охотятся. Может, работодатель поймает, может, правоохранители. Поэтому нахождение мигранта в таких общежитиях невыгодно, прежде всего, самим мигрантам,



- заявил Сергей Пушкарев.



Выход из сложившейся ситуации эксперт видит в изменении законодательства и системы приема трудовых мигрантов:



У нас есть 115-й Федеральный закон, который все регламентировал и хорошо работал. А потом туда внесли пункт о патентах для безвизово приехавших. И сейчас любой мигрант из Средней Азии приезжает даже как турист, он у нас может купить этот патент, за небольшие, надо сказать, деньги, и все, он отправляется искать работу. Они в этих патентах указывают самые простые специальности - разнорабочие, строители, поэтому, когда они идут на другие, более высокооплачиваемые места, то это происходит нелегально.



Мигранты отдельно, местные жители отдельно



И - да, Москва и Подмосковье остаются абсолютными лидерами по приему трудовых мигрантов. Туда направляется порядка 40% всех въезжающих в Россию гастарбайтеров. На окраинах столицы располагаются крупные рынки, логистические центры и складские комплексы. Об этом говорит руководитель группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГ Евгений Варшавер в своем исследовании "Мигранты в российских городах: расселение, концентрация, интеграция". Он отмечает, что на сегодняшний день точкой наибольшей концентрации мигрантов в Москве и Московской области являются Котельники, по соседству с которыми расположен вещевой рынок "Садовод", мигранты-работники которого как раз и селятся в округе. В итоге - организуются квартиры-общежития и хостелы, где может проживать до несколько десятков человек, сменяющих друг друга "по рабочим сменам".



В распоряжение Царьграда попал крайне любопытный доклад руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилла Карасева. Там, в частности, приводится анализ биллинга звонков в страны Средней Азии, которые как раз и дают представление о том, где концентрируются приезжие.



В окрестностях точек притяжения трудовых мигрантов неизменно возникает большое количество хостелов и "резиновых" квартир.



НЕЛЕГАЛЬНЫЕ И ПОЛУЛЕГАЛЬНЫЕ ХОСТЕЛЫ ОРГАНИЗУЮТ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ. СКРИНШОТ ДОКЛАДА "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ"



А вместе с ростом числа мигрантов растет и уровень преступности. За 2023 год гастарбайтеры совершили 7,3% от общего числа преступлений в Московской области. Особенно пугающе статистика выглядит, если посмотреть, какие конкретно преступления "предпочитают" совершать мигранты.



Так, ими совершено более трети всех изнасилований в Московской области в 2023 году, каждый пятый разбой совершен приезжими, также велика доля убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Особенно стоит отметить, что в статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, успевшими получить гражданство России.



МИГРАНТЫ ТЕРРОРИЗИРУЮТ РУССКИХ ЖЕНЩИН. СКРИНШОТ ДОКЛАДА "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ"



Ухудшение криминогенной обстановки ведет к социальной напряженности и недовольству местных жителей. Так, в августе 2023 года в Люберцах была изнасилована девушка, отправившаяся купаться на озеро. По обвинению в совершении преступления арестован гражданин Узбекистана. Это вызвало поток жалоб от местных жителей в правоохранительные органы, чиновникам и депутатам. Как рассказали жители, после приезда мигрантов изнасилования и наркоторговля стали нормой.



Подобные инциденты носят массовый характер по всему Подмосковью. Летом прошлого года в Раменском 60-летний мигрант-нелегал надругался в подвале дома над 11-летней девочкой. Тогда же в Воскресенске гражданин Узбекистана изнасиловал школьницу. Широкий резонанс вызвало ограбление, изнасилование и попытка убийства 82-летней (!) жительницы Фрязино, совершенные 27-летним мигрантом.



Так вот, в упомянутом докладе предлагается обязать бизнес, пользующийся услугами трудовых мигрантов, строить специализированные общежития в непосредственной близости от рабочих мест. Авторы инициативы полагают, что это должно свести к минимуму контакты временных трудовых мигрантов с местными жителями.



Примеры таких объектов уже имеются.



Что с того?



Вне всяких сомнений, с анклавизацией русских городов, в первую очередь крупнейших мегаполисов, надо что-то делать. Причем - безотлагательно.



Идея создания "компактных мест проживания мигрантов" в виде общаг при предприятиях, где они работают, конечно, имеет право на существование. Однако нужны дополнительные ограничения - в частности, по перевозу ими сюда членов своих семей и миграции уже непосредственно по стране по принципу: не понравилась эта работа, поеду искать другую.



Это изначально была наша идея - о том, что предприятие заключает контракты с мигрантами на полгода, на год и строит так называемые специальные трудовые городки. Они огорожены забором, там есть ЧОП, охрана. Соответственно, без права выхода за территорию. Есть бани, постирочные, столовые и тому подобное, чтобы мигранты проживали там на постоянной основе. Если трудовой городок расположен на расстоянии от места работы, то предоставляется автобус. То есть абсолютно без контактов с местными жителями. Мы выступаем как раз за это: мигрант приехал, отработал полгода или год, заработал денег и возвращается на родину,



- рассказывает основатель Русского Православного движения "Святая Русь", член Всероссийского офицерского собрания капитан запаса Иван Отраковский.



Он предлагает ужесточить для мигрантов наказание за совершение преступлений, а также привлекать к ответственности тех, кто привез преступника в Россию:



Если мигрант сбегает, то несут ответственность все, начиная с охраны и заканчивая директором предприятия. Если совершает преступление, то, опять же, отвечают все. Больше того, мы считаем, что мигрант, приехавший по трудовому контракту, то есть на чужую территорию, и совершивший преступление, по справедливости должен нести ответственность втройне.



Интересно, что аналогичная система работает в Саудовской Аравии, одной из наиболее популярных стран среди трудовых мигрантов из Средней и Восточной Азии. В ноябре 2023 года Узбекистан, один из лидеров по потоку трудовых мигрантов в Россию, подписал соглашение с Саудовской Аравией. Там группы узбекских мигрантов будут жить как раз в подобных трудовых городках, а работать - на закрепленных за ними местах.



То есть система уже показывает свою эффективность, а те же самые мигранты, которые едут в Россию, вполне готовы жить в специализированных общежитиях и трудовых городках. Однако для этого требуется сделать такую практику системной, а главное - обеспечить соответствующую нормативно-правовую базу, которая бы позволила воплотить давно назревшую идею в жизнь. Источник - Царьград

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