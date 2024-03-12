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Скорее жив, чем мертв: что мешает развитию туризма в Казахстане
19:48 13.03.2024

По данным Бюро национальной статистики, количество туристов в Казахстане в 2023 году превысило 6,2 млн человек, сообщает Zakon.kz. Финансовые отдачи от туристской отрасли достигли доли 3,9% от ВВП.

Тем не менее путешествия по стране вызывают жесткую критику не только у казахстанцев, но и у президента. В сентябрьском Послании Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил: "В сфере туризма должны быть реализованы прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств".

Действительно, в последнем глобальном рейтинге туризма (The World Economic Forum) Казахстан сегодня занимает 66 место из 117 государств мира (в 2019 году РК занимала 80 позицию).

Надо признать, что после нелицеприятных слов президента государство стало вкладывать деньги в развитие местного туризма, что привело к некоторому оживлению в тревел-отрасли.

Позитив есть, но скромный

Одной из таких положительных тенденций (правда, не связанной напрямую с финансовыми вливаниями) стал отход от так называемого "сезонного туризма". Так считает председатель Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова.

"К нам стали приезжать иностранцы не только летом, но и зимой, и весной, и осенью. Наши граждане тоже не сидят дома – путешествуют весь год по национальным паркам, по городам страны. Естественно, что на увеличение внутреннего туризма отреагировал бизнес. Появились внутренние инвесторы, которые вкладывают деньги в туристскую сферу. Особенно наглядно это видно на примере Алматинской области".
Рашида Шайкенова

По данным акимата Алматинской области, в 2023 году этот регион пережил настоящий туристический бум. Внутренний туризм увеличился на 13 процентов, до 1,1 миллиона человек. Эти цифры свидетельствуют о том, что область становится все более привлекательнее для отдыхающих.

Второй положительный момент, который отмечает Рашида Шайкенова, связан с тем, что туризм во всем мире наконец-то возвращается к допандемийному уровню. По прогнозам, в 2024 году туристы должны совершить 1,5 миллиарда путешествий по планете – больше, чем в 2019 году. Этот благоприятный тренд, разумеется, уже отражается и в Казахстане.

Третья важная деталь связана с объявленным Годом китайского туризма в Казахстане. Министерством туризма и спорта страны сформирован комплексный план, в котором порядка 35 мероприятий, охватывающих крупные города Китая: Пекин, Сиань, Шанхай, Урумчи, САР Гонконг, Ханчжоу, Чэнду.

Гости из Китая уже вошли в топ-5 туристов, посетивших Казахстан в прошлом году. По данным статистики, за 9 месяцев 2023 года в РК общее количество посетителей из КНР превысило отметку 200 тысяч человек.

"За первую половину 2023 года сумма налогов от туризма составила 208 млрд. тенге. В 2023 году налоги от сферы туризма составили 389 млрд тенге. Это говорит о том, что туризм стал приносить ощутимую прибыль. Согласно данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), доля туризма в ВВП Казахстана в 2022 году достигла доли 3,9% от ВВП. Отметим, что Казахстан стремится увеличить долю туризма в ВВП до 8% к 2025 году".
Рашида Шайкенова

Наконец, есть еще одна оптимистичная новость. В Казахстане в два раза увеличили список туристских дестинаций (территорий, приоритетных для развития).

По данным министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, это 20 приоритетных территорий:
Хан Ордасы (ЗКО),
Каргалинское водохранилище (Актюбинская область);
Туристский комплекс (Костанайская область);
Щучинско-Боровская курортная зона Акбура;
Имантау-Шалкарская курортная зона (СКО);
Баянауыл (Павлодарская область);
Курортная зона Катон-Карагай (ВКО);
Алакольская курортная зона (Абайская и Жетысуская области);
Тургень – горнолыжный комплекс Каскелен (Алматы и Алматинская область);
"Коксай resort" (Жамбылская область);
Балхаш (Карагандинская область);
Туркестан (Туркестанская область);
Космодром "Байконур" (Кызылординская область);
с. Улытау (Улытауская область);
Теплый пляж (Мангистауская область);
Городище Сарайшык (Атырауская область);
Центр гастрономического туризма (Шымкент);
Туристский район (Астана).

Хронические болезни нашего туризма

Что касается проблем, то они давно известны. Как считают в КТА, их решение возможно только при помощи сильной государственной поддержки.

Вот список этих проблем.

Инфраструктура туризма требует обновления и доработки, включая дороги, аэропорты и гостиницы.
У нас нет малой авиации для туристов, вертолетных прогулок.
Очень плохой и старый туристический транспорт. Особенно в горных местностях, где нужны современные, надежные и комфортабельные автобусы.
Необходима более активная маркетинговая кампания для привлечения иностранных туристов. Нужно продумать поддержку для туристов из тех стран, которые не вошли в список безвизовых.
Нужно активизировать работу регионов. Если руководство областей не будет само развивать туризм, что называется, на местах, то никакая господдержка из центра не поможет.
Отдельно стоит отметить еще одну важную проблему – недостаток квалифицированных кадров в отрасли.

Как отмечают специалисты Института экономических исследований (ERI), в Казахстане по итогам 2022-2023 учебного года численность студентов, обучающихся по специальностям "Туризм", "Культурно-досуговая работа", "Ресторанное дело и гостиничный бизнес", составила лишь 31 человек! При этом количество выпускников по этим специальностям – всего лишь 1760 человек, или 1,1% выпускников по всем образовательных программ бакалавриата.

В конце добавим, что в июле 2023 года в РК была принята Концепция развития туристской отрасли на 2023-2029 годы. В ней предполагается увеличить занятость в этой сфере до 800 тысяч человек, а рост объема валовой добавленной стоимости в отрасли довести до 6 трлн тенге. Планируется также увеличить рост инвестиций в услугах по проживанию и питанию до 260 млрд тенге. Ожидается, что все эти меры позволят увеличить к 2030 году число внутренних туристов до 11 млн человек, а въездных туристов – до 4 млн человек.

Андрей Валентинов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710348480


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