"Столица. Завтракаю при свечах". Власти Таджикистана не соблюдают установленный ими же энерголимит

19:51 13.03.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus



"Азия-Плюс" спросила жителей республики – соблюдают ли власти обещание – давать в Рамазан свет по 8 часов в сутки; оказалось, что – нет.



Накануне начала месяца Рамазан генеральный директор ОАО "Шабакахои таксимоти барк" Арвинд Гуджрал направил срочную телеграмму всем руководителям филиалов этой компании, в которой говорилось, что по случаю наступления поста, с 11 марта, электричество должно подаваться ежедневно с 04:00 до 08:00 и с 17:00 до 21:00. То есть количество часов подачи света увеличится.



А что на самом деле?



А на самом деле все неправда



В на своих страницах социальных сетях "Азия-Плюс" поинтересовалась у читателей, на сколько часов в сутки им дают свет. Большая часть комментаторов - все они из разных регионов страны - утверждает, что график не соблюдается вообще.



Так, если по графику, свет должны давать с 04:00 до 08:00 и с 17:00 до 21:00, то, по сообщению пользователя Nargis Nurmatova из Худжанда, там свет дают с 04:00 до 07:00, а вечером с 18:00 до 20:40.



Другой житель этого города Firdavs Bakhtiyorzoda пишет, что 11 марта им дали свет в 17:50 и отключили в 21:00.



А вот что пишет некая Мадина: "Это что за ограничения, если пол Худжанда горит свет, а пол не горит, что за фигня такая".



Похожая ситуация в Канибадаме.



"Нет не соблюдается, мы в Канибадаме, а всем дают по-разному, у нас дают 4 - 6 часов в сутки. А на другой улице - круглосуточно, а где-то по 20 часов дают, воды уже 3 дня нет, я утром проснулась и даже не знала, чем помыться", - прокомментировал пользователь m1s_crazy.



В городе Турсунзаде, по словам его жителя Фазлиддин Ширалиева, свет дают по 5 часов в сутки. Другой пользователь утверждает, что электричество у него дает по обещанному графику. Но чаще всего дают свет позже, а отключают раньше.



"Вот в Турсунзаде утром дают с 4:15 до 7:00, вечером с 18:00 до 20:35", - ответил Alijon Ali.

То же и в Гиссаре.



"Вчера дали в 17:50 и отключили в 21:00, а утром в 4:00 дали, а в 07:00 отключили", - пишет Mirzozoda Subhon.



С разницей в целый час дают свет в Истравшане - вечером с 18:00 до 21:00 и утром с 4:00 до 7:00 – говорит другой пользователь.



Хуршед Хайдаров, который тоже проживает в Истаравшане, отмечает, что у них свет дают с 18:20 до 21:30, затем с 4:00 до 7:25.



В других городах и регионах Таджикистана график подачи электроэнергии также не соблюдают.



"В районе Деваштич дали свет утром с 4:00 до 7:00, вечером с 18:00 до 21:00", - утверждает Алибой Ашуров.



"В Заргаре (район Кушониен, Хатлонская область) тоже с 18:00 до 21:00 дают свет", - отвечает Парвина Махкамова.



Если раньше такое можно было увидеть только в регионах, то в последнее время еду на костре готовят уже и в городах



В районе Джайхун Хатлона утром график соблюли минута в минуту, по словам пользователя Абдулхайра, а вечером свет дали с 18:00 до 21:00.



"С 18:00 до 21:00 вечером дают, с 4:00 до 7:00 утром, город Пяндж", - прокомментировал Махмуд Сафаров.



В Спитаменском районе свет утром выключили раньше на час – в 7 утра, по словам Elena Vladimirovna, но по утверждениям другого его жителя, Avaz Ishankulov, свет им "дают на час или два и все".



В Согде давать электричество стараются по графику: в Джаббор Расуловском районе его давали в 19:00 и отключали в 21:30 вечером. Утром он был с 04:00 до 08:00. Тем временем, в Хистеварзе (Гафуровский район) света не было с 18:00 до 21:00.



В Кулябе, по сообщению его жителя Zafar Gulov, из графика "украли" один час света: утром он был с 4 утра до 8, вечером – с 18:00 до 21:00.



Не соблюдается график и в поселке Муминабад Хатлонской области. "Сегодня отключили свет около 7:10", – ответил Парвизчон.



Чаще всего, по сообщениям жителей республики, свет отключают раньше положенного и дают с опозданием.



А вот в Пенджикенте, утверждает пользователь Амиршох, вообще нет электричества.



Но есть и везунчики: житель города Вамар (Рушанский район) Nadim Khudoberdiev написал, что у них никакого лимита не было и свет есть постоянно. Это, впрочем, касается всей Горно Бадахшанской Автономной области, которая имеет автономную систему и управляется на основе концессии с государством частной компанией "Памир-Энерджи".



Даже в Душанбе проблемы



Ответили "Азия-Плюс" и жители столицы.



"Первый день с 8 до 9 вечера не было - район И. Сомони, Мехргон и сегодня (12 марта, – ред.) то же самое – с 8 до 6 вечера не было", - написала Низамова Арт.



"Столица. Завтракаю при свечах", - коротко прокомментировала Татьяна Горностаева.



"Живем на Лучобе. Свет отключают с 10:00 до 17:00 ежедневно, плюс бывает всю ночь, и вечера", - поделилась Sofi Live.



Были и те, кому этот график только доставил неудобства.



"Живем в стороне Зарафшона, рядом с Гиссарскими воротами. Называют "Теппа". У нас лимит был с начала зимы. Тогда не было определенного графика, могли выключить в любое время. Иногда могло посчастливиться, вообще не выключали, хотя бы ночью. Но после того, как объявили о лимите, наша ситуация ухудшилась. Начали давать по 2-3 часа утром и вечером.



Вчера дали в 3:30 и в 7:40 выключили, вечером дали после 18 и выключили в 21:00. Сегодня (12 марта, - ред.) ситуация была более плачевная. Утром включили в 4, но через пару минут выключили. Оказалось что-то там с нашим трансформатором. После где-то в 6 часов соседка начала собирать по 20 сомони, чтобы привести монтера и починить. Починили где-то в 07:30, а выключили как обычно в 07:40.



Как на зло газ закончился, "саҳархурӣ" получился с холодным чаем", - заключила Farzona Habibova.



"Вчера вечером в 10 выключили, и до сих пор нет. Район Гипрозем", - прокомментировал пользователь под ником Твое Отражение.