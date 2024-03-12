Восточный базар вокруг F-16: Турция грозит США "последствиями", - СП

19:52 13.03.2024 Восточный базар вокруг F-16: Турция грозит США "последствиями", если Америка деньги не вернет

Отчаявшись получить истребители, Эрдоган начал торг с Байденом



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Блинов

Всеволод Шимов

Павел Фельдман



Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение американских истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер.



"Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые заплатили за F-35, переговоры продолжаются", - сказал он. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара готова обсуждать с Вашингтоном возвращение к программе по истребителям F-35, поскольку считает исключение из нее необоснованной.



США, по их мнению, лишили Турцию этих самолетов за "дело", а именно за покупку российских С-400, от которых Вашингтон требовал отказаться. Но турки оказались непреклонны.



Что теперь? Может ли как-то решиться вопрос? Или слова Гюлера означают отказ Турции от борьбы за самолеты? И кому США будут их "впаривать" теперь?



- Это событие следует трактовать сугубо в рамках деловой логики: Турция намерена вернуть деньги за неотгруженный товар - тут все просто, - убежден доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Другое дело, что США в последнее время привыкли плевать даже на юридически оформленные обязательства. С Турцией так поступить, скорее всего, не получится. Ведь находящееся на перекрестке цивилизаций государство само в силах выставить высокую цену за любой шаг навстречу США или взять деньги даже за то, что не будет идти навстречу России, Ирану или даже Сектору Газа. "Кинуть" турок как мировых посредников, стригущих деньги с Украины, России, Израиля плохая идея даже для вероломных американцев.



"СП": Есть ли шанс у Турции вернуть деньги?



- Безусловно. Вопрос с деньгами будет находиться в стадии обсуждения максимум до конца предвыборной кампании в США, когда опасность потери лица президентской администрацией за отказ исполнить угрозы перестанет быть актуальной. Байдену не хватало еще сдавать назад перед турками, чтобы окончательно превратиться в посмешище для оппонентов.



Вообще, США столь сильно зарвались во внешней политике, что им неминуемо придется перезагружать курс после окончания выборов. Будем надеяться, что тамошняя перестройка приведет в конечном счете к выплате и замороженных российских активов. По крайней мере, это было бы логичной предпосылкой перед организацией совместной встречи Владимира Путина и вновь избранного президента Дональда Трампа.



- Турции повезло, что разгоревшийся вокруг закупок систем С-400 скандал помешал приобретению дорогущих F-35, - считает доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.



- Анкара получила достаточно времени для переосмысления своего подхода к укомплектованию военно-воздушных сил американскими истребителями. Судя по всему, она уже не горит желанием выкладывать 1.5 млрд. долларов за машины, чьи технические характеристики явно не соответствуют их стоимости.



"СП": Турки реально рассчитывают вернуть деньги? Или это мессидж внутренней аудитории, чтобы поднять свой авторитет?



- После победы Эрдогана на президентских выборах в Турции усилились антизападные и антиамериканские настроения. При этом экономическая ситуации с каждым днем осложняется.



Лира постоянно ставит антирекорды по обесцениванию. На этом фоне любой информационный повод годится для отвлечения внимания граждан.



Следовательно, конфликт с Вашингтоном по поводу F-35 сыграет на руку Эрдогану. Президент Турции снова будет рассказывать своим гражданам о том, как его страну ущемляют и притесняют Соединенные Штаты.



"СП": Кажется, американцы дали понять четко: только в обмен на отказ от С-400. Но ведь турки на это не пойдут. Американцы верили и все еще верят, что их удастся прогнуть?



- Американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос с турецкими F-35 тем или иным способом поскорее разрешился. Машины стоят в ангарах. Их техническое обслуживание требует существенных вложений. Вашингтону было бы выгодно перепродать эти самолеты каким-то другим странам в кратчайшие сроки. Но и возвращать Анкаре деньги за срыв поставки американцы явно желанием не горят.



Следовательно, Турцию и США ждут месяцы судебных разбирательств. А дорогие машины все это время будут пылиться без дела.



"СП": По-вашему, торг еще возможен? В обмен на что США могут все же дать самолеты? Какие еще варианты договора?



- Любой ультиматум со стороны Турции на самом деле надо рассматривать в качестве приглашение к торгу и диалогу. Произойти может все что угодно. Никто не удивится, если после смены американского политического руководства зимой 2025 года Анкара и Вашингтон вернутся к полноценному военно-техническому сотрудничеству. Все зависит от цены, которую американцы готовы заплатить за лояльность Эрдогана.



- Здесь не совсем понятно, о чем речь, т.к. высказывание весьма двусмысленное - то ли возврат денег, то ли возвращение к программе закупок и получение уже оплаченных самолетов, - советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



"СП": На что рассчитывали американцы, отказываясь передать уже оплаченные самолеты? Что турки реально откажутся от С-400? И до сих пор рассчитывают, раз не отдают?



- Это традиционная американская политика "укрощения строптивых" по принципу "а не то отключим газ". Санкции против России устроены аналогичным образом. Заодно и назидание другим "союзникам".



"СП": Есть ли у Анкары какие-то способы давления? Хотя бы деньги вернуть. Это ж грабеж выходит, если юридически на это посмотреть?



- США и Турция находятся в разных весовых категориях. Деньги Вашингтон вряд ли вернет - просто по праву сильного. Да, это фактически гоп-стоп, но кто американцам что-то сделает? Поэтому Анкара скорее попытается получить самолеты, чем вернуть деньги. США - это тоже выгодно, они стремятся сохранить за собой турецкий рынок вооружений. Но Вашингтон явно постарается выкрутить Анкаре руки и навязать за поставку уже оплаченных самолетов дополнительные условия. Остается наблюдать, пойдет ли Турция на подобную сделку.



"СП": А если турки не "прогнуться", можно эти самолеты кому-то продать? Найдут кому?



- Продать дорогостоящие истребители не так просто. Не каждая страна потянет такую покупку. Поэтому Вашингтон заинтересован, чтобы самолеты в итоге добрались до Турции, но на максимально унизительных для нее условиях. Турция стала вести себя слишком вольно, и за это ее нужно наказать.



"СП": Как они могут все же решить вопрос?



- Тут несколько вариантов. Либо США навяжут Турции дополнительные контракты на закупки американских вооружений, чтобы Эрдоган уже не пытался соскочить с американского крючка. Либо какие-то уступки геополитического плана. Например, принудить Турцию к более активной поддержке Украины на Черном море. Вопрос, пойдет ли Эрдоган на такие условия.



"СП": Эрдоган в свое время грозил США купить истребители у Москвы. Это были только слова?



- Думаю, побоялся переходить красные линии. Турция - член НАТО и совсем уж ссориться с США ей не с руки. Закупка российских С-400 как раз была таким прощупыванием красных линий, и Вашингтон дал четко понять, что будет за такие вещи наказывать. Источник - СвободнаяПресса

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