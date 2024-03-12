Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей

19:55 13.03.2024

За сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками к административной ответственности привлечены пять директоров школ в Атырау, сообщает Zakon.kz.



Как пишет портал "Мой город", всего прокурорская проверка выявила более 1200 нарушений в организациях образования всех форм собственности. В основном нарушения касаются сферы безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности.



К примеру, выяснилось, что в школах работали три человека, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Кроме того, в 16 государственных и одной частной школе у учеников был доступ к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к этим сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности.



"Всего проверка проводилась в 29 государственных и 11 частных школах, по результатам внесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 должностных лиц, одно лицо привлечено к уголовной ответственности за использование поддельного диплома, по аналогичным фактам начато еще два досудебных расследования, приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 млн тенге", – сообщили в прокуратуре Атырауской области.



Ранее мама первоклассника рассказала, что подозревает, что в Международной школе Алматы над ее сыном было совершено насилие. Zakon.kz обратился за разъяснением ситуации в учебное заведение и Департамент полиции.



Елена Беляева